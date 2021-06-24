Несогласованность, ненависть, клип и свастика в придачу

Как Мосгорсуд обосновал запрет организаций Алексея Навального

Мосгорсуд, согласно обнародованным 23 июня документам, счел организации Навального экстремистскими за дискредитацию органов власти, призывы к несогласованным акциям и репосты их сторонниками нацистской символики и клипов Rammstein

Алексей Навальный (Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда )

Судья Мосгорсуда Вячеслав Полыга объяснил решение о признании экстремистскими и запрете организаций Алексея Навального тем, что их члены разжигали ненависть и вражду по отношению к представителям власти, призывали выходить на несогласованные митинги, а также использовали нацистскую символику и атрибутику. Об этом говорится в мотивировочной части решения Мосгорсуда по соответствующему делу; его полный текст 23 июня опубликовало объединение «Команда 29», представлявшее интересы организаций Навального в процессе.

Мосгорсуд 9 июня по иску Генпрокуратуры запретил деятельность Фонда борьбы с коррупцией, его юрлица — Фонда защиты прав граждан (обе организации признаны иноагентами) и общественного движения «Штабы Навального».

Ненависть к силовикам и несогласованные акции

Как говорится в мотивировочной части решения Мосгорсуда, на сайтах ФБК, Фонда защиты прав граждан и «Штабов Навального», созданных «в целях пропаганды экстремистской деятельности», «неоднократно размещалась информация экстремистского характера». Это в том числе видеоролик «Припомним жуликам и ворам их манифест-2002», который суд Новосибирска в 2013 году признал экстремистским материалом. В этом видео от 2011 года цитировались предвыборные обещания «Единой России» девятилетней давности. Впоследствии за публикацию этого ролика были оштрафованы, по информации центра «Сова» (признан Минюстом иноагентом), не менее шестидесяти человек — в том числе из Йошкар-Олы, Воронежской области, Вологды, Омска, Тюмени, Мордовии и других регионов.

Другой довод суда — в том, что руководители и члены ФБК, ФЗПГ и штабов Навального «систематически проводят публичные мероприятия, не согласованные с органами власти в установленном порядке». Суд перечисляет акции протеста из-за отказа в регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму в 2019 году и из-за ареста Алексея Навального в январе 2021 года, а также отмечает, что Киру Ярмыш, Любовь Соболь, Георгия Албурова обвиняют в нарушении санитарных норм (ст. 236 УК) в связи с последними акциями.

Соратники Навального публиковали посты и видеосюжеты, «побуждающие к участию в незаконных публичных мероприятиях, содержащие недостоверные сведения, дискредитирующие органы государственной власти, и публичные призывы к возбуждению ненависти и вражды в отношении представителей власти», сказано в документе. В ходе массовых публичных мероприятий, организованных ими, звучали «призывы к экстремистской и террористической деятельности», «применялось насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с обеспечением ими охраны общественного порядка», за что осуждены или находятся под следствием множество участников этих акций.

В свою «политическую и экстремистскую» деятельность ФБК, ФЗПГ и штабы Навального активно вовлекают несовершеннолетних, а также подстрекают к преступлениям лиц, которые не являются непосредственными участниками и членами организаций, утверждает суд.

Поддерживающие ФБК и Навального неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности «за проведение протестных акций, пикетов, митингов, совершение правонарушений экстремистской направленности, а именно за призывы к экстремистской и террористической деятельности, распространение экстремистских материалов, пропаганду и демонстрацию нацистской символики, призывы к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов», отмечает суд.

Среди сторонников Навального, привлеченных к ответственности за такие преступления и правонарушения, суд называет координатора штаба в Чебоксарах Семена Кочкина, оштрафованного за репост скетча из американского телешоу, где упоминались Чечня и запрещенное в России «Исламское государство», координатора штаба во Владивостоке Владимира Дубовского, опубликовавшего во «ВКонтакте» песню группы правой направленности «Аргентина», и главу кемеровского штаба Станислава Калиниченко, арестованного на три дня за публикацию в «Одноклассниках» изображения, содержавшего свастику. За призывы к «насильственному изменению основ конституционного строя и насилию в отношении представителей власти» был приговорен к двум годам условно уфимский активист Рустем Мулюков, отмечает суд.

Обвиняемые и осужденные в показаниях говорили о «политической ненависти и вражде, нетерпимости к определенным социальным группам (работникам правоохранительных органов, сторонникам действующих политических партий)», которые сформировались у них под влиянием видео и текстов ФБК и Навального, утверждается в решении суда.

Доводы о том, что действия всех этих людей лежали за рамками деятельности ФБК и штабов Навального, суд назвал несостоятельными. Ряд доказательств ответчиков суд отказался приобщать к делу.

«Какие-то отдельные люди по всей стране действительно демонстрировали [нацистскую символику]. У нас только один вопрос: при чем здесь ФБК? ФБК эту символику никак не демонстрировал, а связь людей с ФБК не установлена, и суд даже не попытался ее установить. То есть ФБК вменили то, к чему они никакого отношения не имеют», — сказала РБК юрист «Команды 29» Валерия Ветошкина.

Среди тех, кто привлекался к ответственности за экстремизм, суд также называет бывшего координатора архангельского штаба Андрея Боровикова, приговоренного к 2,5 года колонии за репост клипа Rammstein, при этом ему вменяли не экстремизм, а распространение порнографии (ст. 242 УК). До этого Боровикова в 2020 году оштрафовали за пропаганду наркотиков после репоста клипа Децла «Мой лигалайз».

В списке, который приводит суд, есть также руководитель штабов Навального Леонид Волков, уехавший из России; его преследуют за вовлечение несовершеннолетних в протесты, нарушение санэпиднорм и участие в деятельности организации, посягающей на личность граждан.

Последствия решения суда

Суд пришел к выводу, что организации Навального «пропагандируют идеи подрыва общественной безопасности и государственной целостности» России и «создают реальную угрозу сохранению основ конституционного строя», занимаются «возбуждением социальной розни», препятствуют деятельности органов власти, включая избирательные комиссии, и используют нацистскую атрибутику. Деятельность ФБК, ФЗПГ и штабов Навального влечет за собой «нарушение прав человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку и безопасности», уверен судья Полыга.

Перечисленные в решении суда действия ФБК не могут по смыслу закона считаться экстремистскими, уверены в «Команде 29». «В целом, закрытый перечень того, что является экстремистской деятельностью, содержится в статье 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Прокуратура исходила из того, что ФБК призывает к смене власти в обход предусмотренных законом процедур — выборов. То есть несогласованные акции протеста, по мнению прокуратуры, приравниваются к призывам к смене власти в стране. Но как ФБК может пытаться сменить власть в стране другими способами? Оппозиции невозможно согласовать публичное мероприятие; до выборов независимых кандидатов не допускают. Никаких методов у них просто не осталось, а все, что якобы не соответствует закону, прокуратура расценила как экстремизм», — говорит Ветошкина.

Ответчики обжалуют решение суда. Если его утвердит вторая инстанция и Минюст внесет ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального» в перечень экстремистских, сотрудники и волонтеры организаций могут быть привлечены в качестве обвиняемых по ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), возможный приговор — до десяти лет лишения свободы. Уголовная ответственность грозит и за вовлечение в деятельность организаций, и за их финансирование, и за демонстрацию их символики. Члены организаций не смогут какое-то время активно участвовать в выборах.

Генпрокуратура потребовала запретить ФБК и «Штабы Навального» после того, как их основатель вернулся в Россию из Германии после лечения от тяжелого отравления. Навальный был арестован, условный срок по делу «Ив Роше» ему заменили на реальный; сейчас он содержится в колонии во Владимирской области. Задержание Навального спровоцировало несогласованные акции протеста в январе, в апреле поводом для уличных протестов стал отказ руководства колонии допускать врача к Навальному, страдавшему от болей в спине и объявившему голодовку.