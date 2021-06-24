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Цена под паром

«Уралхим» и «Уралкалий» обязались зафиксировать стоимость удобрений, поставляемых на внутренний рынок
«Уралхим» и «Уралкалий» Дмитрия Мазепина заморозят цены на хлоркалий и аммиачную селитру для российских аграриев. Из-за роста цен на удобрения власти задумались о введении экспортных пошлин
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

«Уралхим» и «Уралкалий» Дмитрия Мазепина заморозят цены на хлоркалий и аммиачную селитру для российских аграриев на период осенней посевной кампании. Об этом в среду, 23 июня, заявил председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Коняев. По его словам, цены для российского рынка останутся на уровне мая 2021 года.

«За пять месяцев 2021 года рост цен на калий для сельского хозяйства составил 15%, а на аммиачную селитру — 25%. Мы приняли решение заморозить цены на калий и селитру для российских аграриев на уровне мая 2021 года на время осенней посевной кампании», — заявил Коняев. Решение принято в ходе консультаций с Минпромторгом.

В 2020 году «Уралхим», по данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), был третьим по объемам поставок удобрений на российский рынок с долей 14,73% после «ФосАгро» и «Еврохима». Доля поставок «Уралкалия» в России незначительна, хотя эта компания занимает более 20% мирового рынка калия. РБК направил запросы в «ФосАгро», «Еврохим» и Минпромторг.

Обе компании Мазепина сохранят объемы поставок российским аграриям на уровне не ниже 2020 года, добавил Коняев. По его словам, в январе—мае этого года «Уралхим» и «Уралкалий» поставили на российский рынок более 1,1 млн т удобрений, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Эффективна ли заморозка цен

Аммиачная селитра применяется для обеспечения сельскохозяйственных растений азотом в ранневесенний период. Однако, как утверждает представитель «Уралхима», спрос на нее есть и осенью: аграрии, по его словам, стараются закупать селитру осенью и хранить, иначе весной может случиться всеобщий ажиотаж и дефицит.

Для того чтобы поддержать российских аграриев, «Уралхим» уже замораживал цены на аммиачную селитру и на время весенней посевной кампании — в марте—апреле 2021 года.

Основную массу аммиачной селитры аграрии вносят в почву весной, осенью она может применяться лишь в небольших объемах для стимулирования всходов и разложения пожнивных остатков (то есть оставленной в поле соломы), говорит председатель совета директоров сельхозпредприятия «Добровольное» Петр Коротченко. Основной рост озимой пшеницы идет весной, поэтому вносить много удобрений осенью не нужно, поясняет собеседник РБК. Аммиачную селитру аграрии в основном покупают зимой — вещество взрывоопасно, его стараются долго не хранить, напоминает Коротченко. Заморозка цен на аммиачную селитру после того, как цена на нее «выросла с 12 руб. [за килограмм] до 20 руб.», даст небольшой эффект, но само по себе то, что производители удобрений пошли на такой шаг, — позитивный сигнал для аграриев, считает Коротченко.

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Как власти хотят ограничить рост цен

Во вторник вице-премьер Виктория Абрамченко заявила о необходимости ввода плавающих экспортных пошлин на минеральные удобрения для стабилизации цен. «По минеральным удобрениям [мы] отказались от идеи [ценовых] соглашений. Но меры экономического регулирования, таможенно-тарифного регулирования, например, плавающие пошлины в отношении минеральных удобрений, с моей точки зрения, должны применяться», — заявила она.

В начале июня Абрамченко поручила Минэкономразвития и Минсельхозу представить в правительство предложения по стабилизации цен на минеральные удобрения. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев также недавно заявил, что сейчас их стоимость для сельхозпроизводителей «не очень приемлема». Он призвал принять «какие-то механизмы», которые урегулируют взаимоотношения между производителями удобрений и аграриями.

По мнению Коняева, введение экспортных пошлин нанесет вред и производителям удобрений, и аграриям. Так, по его словам, «Уралхим» потеряет доступ к финансированию трех специнвестконтрактов на $3,5 млрд, пошлины также приведут к остановке программ развития компаний сектора.

«Уралхим» решил покинуть РАПУ

Коняев также заявил, что «Уралхим» и «Уралкалий» приняли решение выйти из Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) из-за разногласий при формировании единой отраслевой позиции.

Представитель ассоциации при этом сообщил, что о намерениях компаний в РАПУ узнали из СМИ. «Никаких официальных уведомлений мы не получали, как и информации о каких-либо имеющихся разногласиях. Может быть завтра, перед годовым собранием членов РАПУ или на нем они официально уведомят коллег о своем выходе», — отметил он.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Елена Сухорукова.
Теги: удобрения , «Уралхим»
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