Вакцинное отторжение

Социологи выяснили мнение россиян о введении обязательной прививки

Россияне в целом положительно отнеслись к решению властей Московского региона об обязательной вакцинации. 52% опрошенных ВЦИОМом считают, что эта мера помешает распространению COVID-19, треть опрошенных с этим не согласны

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

30% россиян скорее отрицательно относятся к решению властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации подавляющей части работающих в сфере городской экономики. Это следует из опроса ВЦИОМа «Вакцинация с элементами обязательности: за и против» (результаты есть у РБК). 49% респондентов положительно относятся к этому решению, 16% — безразличны. Чаще всего отрицательно об обязательной вакцинации отзывались жители Москвы и Петербурга (36%). Больше всего положительных отзывов относительно этого решения было среди жителей небольших городов с населением до 100 тыс. человек (54%).

ВЦИОМ провел опрос 20 июня, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, исследование было проведено методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Более половины опрошенных (56%) считают решение об обязательной вакцинации соответствующим эпидемиологической ситуации в столице и Подмосковье. Каждый четвертый (25%) считает, что оно скорее не соответствует ей. Каждый второй россиянин (52%) уверен, что обязательная вакцинация работающих позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Москве и Московской области. Треть опрошенных (34%) считают, что это не так, еще 14% не смогли дать определенного ответа.

Об обязательной вакцинации 60% работников ряда сфер мэр Москвы Сергей Собянин объявил 16 июня. Вслед за столицей аналогичные меры ввели и в Подмосковье. В Москве к вакцинации должны быть привлечены работники сферы торговли и услуг, заведений культуры, транспортных организаций, госслужащие и др. Всего предполагается привить примерно 2 млн человек, заявили власти, в Подмосковье эта цифра составит около 1 млн.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <20 000 0 <40 000 0 <60 000 0 от 60 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Всего около трех четвертей респондентов (77%) оказались информированы о решении властей московской агломерации провести обязательную вакцинацию в обслуживающих ее сферах. Впервые об этом услышали 22% опрошенных, это преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (30–31%).

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Ранее опрос об отношении россиян к обязательной вакцинации провел портал HeadHunter. Согласно ему, более половины респондентов и в Москве, и по всей России отрицательно отнеслись к введенной властями столичного региона мере, около 35% поддержали ее. Также более половины опрошенных заявили, что отказались бы от вакцинации, если бы работодатель принуждал к ней. О том, что они согласились бы на вакцинацию, заявили примерно 40% участников опроса. Около трети опрошенных сообщили, что уже вакцинировались, 11–12% — что планируют привиться. Около 40% заявили, что делать прививку не хотят.