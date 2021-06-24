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Вакцинное отторжение
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Газета
Вакцинное отторжение
Газета № 095 (3384) (2406)
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Вакцинное отторжение

Социологи выяснили мнение россиян о введении обязательной прививки
Россияне в целом положительно отнеслись к решению властей Московского региона об обязательной вакцинации. 52% опрошенных ВЦИОМом считают, что эта мера помешает распространению COVID-19, треть опрошенных с этим не согласны
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

30% россиян скорее отрицательно относятся к решению властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации подавляющей части работающих в сфере городской экономики. Это следует из опроса ВЦИОМа «Вакцинация с элементами обязательности: за и против» (результаты есть у РБК). 49% респондентов положительно относятся к этому решению, 16% — безразличны. Чаще всего отрицательно об обязательной вакцинации отзывались жители Москвы и Петербурга (36%). Больше всего положительных отзывов относительно этого решения было среди жителей небольших городов с населением до 100 тыс. человек (54%).

ВЦИОМ провел опрос 20 июня, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, исследование было проведено методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Более половины опрошенных (56%) считают решение об обязательной вакцинации соответствующим эпидемиологической ситуации в столице и Подмосковье. Каждый четвертый (25%) считает, что оно скорее не соответствует ей. Каждый второй россиянин (52%) уверен, что обязательная вакцинация работающих позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Москве и Московской области. Треть опрошенных (34%) считают, что это не так, еще 14% не смогли дать определенного ответа.

Об обязательной вакцинации 60% работников ряда сфер мэр Москвы Сергей Собянин объявил 16 июня. Вслед за столицей аналогичные меры ввели и в Подмосковье. В Москве к вакцинации должны быть привлечены работники сферы торговли и услуг, заведений культуры, транспортных организаций, госслужащие и др. Всего предполагается привить примерно 2 млн человек, заявили власти, в Подмосковье эта цифра составит около 1 млн.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Общество
Собянин назвал условие появления в Москве «щита» от коронавируса Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Всего около трех четвертей респондентов (77%) оказались информированы о решении властей московской агломерации провести обязательную вакцинацию в обслуживающих ее сферах. Впервые об этом услышали 22% опрошенных, это преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (30–31%).

Блок видео рекомендаций

Ранее опрос об отношении россиян к обязательной вакцинации провел портал HeadHunter. Согласно ему, более половины респондентов и в Москве, и по всей России отрицательно отнеслись к введенной властями столичного региона мере, около 35% поддержали ее. Также более половины опрошенных заявили, что отказались бы от вакцинации, если бы работодатель принуждал к ней. О том, что они согласились бы на вакцинацию, заявили примерно 40% участников опроса. Около трети опрошенных сообщили, что уже вакцинировались, 11–12% — что планируют привиться. Около 40% заявили, что делать прививку не хотят.

Общество
Какие ограничения вводят регионы из-за новой вспышки COVID-19. Главное Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: коронавирус , вакцинация , Москва , Подмосковье , ВЦИОМ
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