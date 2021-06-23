Троекратный рост за три года

Эксперты Frank RG оценили перспективы самозанятых в России

Число официально зарегистрированных самозанятых в России к 2024 году вырастет на 6 млн человек, оценили эксперты Frank RG. Если прогноз сбудется, то граждан, работающих на себя «вбелую», станет больше, чем оставшихся в тени

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Количество официально зарегистрированных самозанятых в России к 2024 году может вырасти до 8,4 млн человек. Такой прогноз содержится в исследовании Frank RG «Самозанятые: потребности и перспективы развития рынка». Это значит, что за 2,5 года число граждан, работающих на себя, вырастет в 3,5 раза. По состоянию на июнь 2021 года в России 2,4 млн самозанятых, говорил на Петербургском международном экономическом форуме глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

К 2024 году совокупный доход вышедших из тени самозанятых может вырасти до 2,9 трлн руб., прогнозирует Frank RG. Совокупный доход уже ставших на учет в ФНС с начала эксперимента достиг 430 млрд руб.

Как считали Оценку количества неофициально работающих граждан, попадающих под критерии самозанятости, Frank RG проводил на основании данных Росстата. Потенциальное количество человек, которые могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, — это сумма официально безработных, неофициально работающих и занятых в микробизнесе. Прогноз Frank RG о количестве зарегистрированных самозанятых к 2024 году рассчитан на основании ретроспективных данных ФНС с использованием метода экспоненциального сглаживания. Потенциальные доходы зарегистрированных самозанятых в 2024 году рассчитаны исходя из их количества и среднего месячного дохода. Инфляция в расчетах не учитывалась.

По данным Росстата, в конце 2020 года 14,5 млн человек работали неофициально, без регистрации своей деятельности. По оценке Frank RG, 13,4 млн из них попадают под критерии самозанятости. Если прогноз Frank RG реализуется, к 2024 году больше половины самозанятых будут работать «вбелую». Но примерно 5 млн человек — при сохранении общего числа работающих на себя — останутся в тени.

Президент организации «Опора России» Александр Калинин считает, что к 2024 году самозанятых будет «точно несколько миллионов». Одна из целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — это достичь отметки 2,4 млн самозанятых до конца 2024 года, и она выполнена гораздо раньше срока, сказал он РБК. Правда, 15–20% зарегистрированных самозанятыми не ведут деятельности, добавил Калинин.

Кто такие самозанятые Понятие самозанятости появилось в российском законодательстве в 2017 году. Получить такой статус могут няни, сиделки, репетиторы, переводчики, уборщики, гиды и представители некоторых других профессий. С 2019 года в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области ввели экспериментальный налоговый режим для самозанятых, сейчас он распространился на все российские регионы. Стать самозанятыми могут предприниматели без наемных работников, чей доход не превышает 200 тыс. руб. в месяц (или 2,4 млн руб. в год). Самозанятые платят всего 4% за услуги физлицам и 6% при работе с компаниями вместо стандартного подоходного налога (НДФЛ) 13%. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно без визита в налоговую: через приложение «Мой налог» или сервисы банков — в партнерской сети их более 40.

Количество самозанятых в России растет быстро. В августе 2020 года их число достигло 1 млн, эти люди заплатили в бюджет 3,5 млрд руб. налогов, сообщала ФНС. В начале июня 2021 года таких людей было уже 2,4 млн, их совокупный доход с начала эксперимента достиг 430 млрд руб., а сумма уплаченного налога — 12 млрд руб., отмечал глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, возраст самого пожилого самозанятого составляет 96 лет, а примерно 30 тыс. самозанятых моложе 17 лет.

Самый популярный сектор у самозанятых — «мода и красота», в нем заняты 28,3% работающих на себя, говорится в исследовании НИУ ВШЭ, которое было опубликовано в феврале 2021 года. 18,5% самозанятых профессионально связаны с торговлей, 8,5% — со строительством и ремонтом, 4,3% — с уборкой и домашним хозяйством, 5,3% — с сектором развлечений, 6,5% трудятся на фрилансе. До начала пандемии средний доход самозанятого в месяц составлял 28,9 тыс. руб., во время пандемии — 18,3 тыс. руб., отмечают эксперты НИУ ВШЭ.

Социологи РАНХиГС называли самозанятых в числе самых уязвимых работников во время пандемии COVID-19: у них нет оплачиваемых отпусков, больничных и других социальных гарантий. Между тем именно пандемия может стать одним из драйверов роста числа самозанятых, отмечают эксперты Frank RG. По их мнению, пандемия ускорит цифровизацию экономики и взаиморасчеты с гражданами, работающими на себя, станут прозрачнее.

Рынок также будет расти благодаря усилиям бизнеса по оптимизации схем налогообложения — компании будут нанимать самозанятых вместо штатных работников, говорится в исследовании Frank RG. Кроме того, росту числа самозанятых будет способствовать закрытие предприятий и сокращение рабочих мест для наемных сотрудников. По подсчетам FinExpertiza, в 2020 году в России количество закрытых бизнесов в 2,4 раза превысило число вновь созданных.

Пополнение рядов официально зарегистрированных самозанятых может произойти, по прогнозу Frank RG, за счет безработных, работающих без официальной регистрации и предпринимателей. По данным Росстата, на декабрь 2020 года безработных в стране было 4,3 млн человек, неофициально работали 14,5 млн, а в сегменте микробизнеса было, по данным ФНС, 3,3 млн индивидуальных предпринимателей и 2,12 млн юридических лиц.

РБК направил запрос в ФНС.