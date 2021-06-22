Никол Пашинян одержал конституционную победу

В Армении прошли внеочередные парламентские выборы

В Армении партия Никола Пашиняна одержала убедительную победу на досрочных парламентских выборах. Но блок его основного соперника, экс-президента Роберта Кочаряна, сдаваться не намерен — результаты выборов будут обжалованы

Никол Пашинян (Фото: Celestino Arce Lavin / ZUMA / ТАСС)

Победа после поражения

По итогам досрочных выборов в парламент Армении, прошедших 20 июня, конституционное большинство получит партия «Гражданский договор», подвел итоги голосования и.о. премьер-министра Никол Пашинян, лидер этой партии. Опросы общественного мнения допускали первенство партии власти, однако не обещали ей настолько убедительного отрыва. В итоге «Гражданский договор» получил 53,92% голосов, второй результат у блока «Армения» (21,04%) возглавляемого экс-президентом Робертом Кочаряном. В парламент проходит и политическое объединение с еще одним бывшим президентом — блок «Честь имею», среди лидеров которого Серж Саргсян. Как и «Армения», блок Саргсяна был создан к выборам.

Общее число проголосовавших — 1,282 млн человек (явка составила 49,4%), недействительными признаны 4,6 тыс. бюллетеней, сообщил председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян.

Оценивая предвыборные перспективы партии Пашиняна, пришедшего к власти в ходе «бархатной революции» в 2018 году, эксперты называли поражение страны в войне в Нагорном Карабахе, экономический кризис и пандемию коронавируса как факторы, которые могут снизить ее результат. По данным последнего опроса, проведенного 5–7 июня социологической службой MPG (партнер Gallup International в Армении), за блок и.о. премьера готовы были проголосовать 23,8% опрошенных, за союзников Кочаряна, который называл себя главным сторонником развития отношений с Россией и не скрывал своей дружбы с Владимиром Путиным, — 24,1%.

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Практически все опросы показывали незначительную разницу между блоками Пашиняна и Кочаряна, что свидетельствует о невысоком качестве исследований, но нельзя исключать и то, что некоторые опрошенные не желали отвечать искренне, комментирует провал социологов руководитель армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. «Были различные опросы, в том числе закрытые, которые показывали, что есть определенная динамика в рейтингах. До выборов было явно видно, что народ хочет определенных перемен и разрешения вопросов, связанных с безопасностью и экономикой, но не стремится к тому, чтобы сменить власть», — комментирует итоги воскресных выборов армянский политолог Джони Меликян. На фоне апатии явка составила 49%, в целом в парламент прошло меньше политических сил, чем на предыдущих выборах, обращает внимание он.

Оппозиция против результатов

Международные наблюдатели — как от СНГ, так и от ОБСЕ — сообщили о том, что выборы прошли состязательно и в соответствии с законами. Нарушения были, но они не носили массовый характер. По подозрению в раздаче предвыборных взяток в пользу одного из партийных блоков задержаны пять человек, сообщила в понедельник Специальная следственная служба.

Тем не менее представители блока Кочаряна заявили о непризнании официальных итогов выборов. «Эти результаты противоречат процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние восемь месяцев. Многолюдные митинги оппозиционных сил в предвыборный период, малочисленные мероприятия власти, кризис доверия в стране говорят о совершенно других настроениях», — утверждается в заявлении блока «Армения».

Как заявил глава входящей в блок партии «Возрождающаяся Армения» Ваге Акопян, в Конституционный суд будет направлена жалоба на применение со стороны властей административного ресурса и «массового направленного привлечения военнослужащих в избирательные процессы» (цитата по «Интерфаксу»).

На вечер 21 июня «Армения» запланировала в Ереване митинг. Одним из вариантов развития событий может стать отказ блока взять депутатские мандаты. «Выборы не завершают кризис, который есть в стране. Могут быть акции протеста», — прогнозирует Меликян. Акции протеста начались в Ереване в ноябре прошлого года, когда стало известно о том, что армянской стороне по результатам военных действий придется передать часть территорий Нагорного Карабаха Азербайджану. Они прекратились после того, как Пашинян согласился с требованием оппозиции провести досрочные выборы.

Перспективы и планы

В парламентской республике, какой Армения стала после конституционных поправок, внесенных в период президентства Саргсяна, правительство формирует партия большинства. Учитывая, что «Гражданский договор» получит около 70 из 105 мест в парламенте, для переутверждения на посту премьера Пашиняну будет достаточно поддержки только своей партии. «В новом парламенте партия «Гражданский договор» будет иметь конституционное большинство и сформирует правительство», — написал Пашинян на своей странице в Facebook. Пашинян вряд ли предложит оппозиции войти в правительство, полагает Меликян.

В случае утверждения на посту премьера Пашинян продолжит работу на направлениях, которыми занимался все последнее время, в первую очередь это исполнение положений Трехстороннего заявления (Армении, Азербайджана и России), положившего конец военным действиям в Карабахе. Среди нерешенных вопросов — возвращение армянских пленных, оформление новой линии разграничения в Карабахе, обсуждение перспектив восстановления транспортных коридоров в регионе.

Объявляя досрочные выборы, Пашинян стремился к тому, чтобы подтвердить свой мандат на разработку и осуществление политики, наличие у него парламентского большинства — это тот инструмент, который позволит реализовать задуманное, констатирует Маркаров. Однако урегулирование карабахского вопроса зависит не только от Армении, напоминает он: для реализации масштабных проектов необходимо наличие не только желания и документа, но и ресурсов, которые будут направлены на то, чтобы транспортные коридоры стали частью экономического ландшафта региона.

Именно исполнение Трехстороннего заявления назвал задачей на будущее представитель российского президента Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов в Армении. Министр иностранных дел Сергей Лавров развернутых комментариев давать не стал. «Выборы только что состоялись. Пока еще непонятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях», — сказал он, отвечая на вопрос, как повлияют результаты выборов в Армении на ситуацию в регионе.