«Единая Россия» дала пять

Партия власти окончательно сформировала списки к сентябрьским выборам в Госдуму

Список «Единой России» впервые с 2007 года возглавил не один человек, а пять. Дмитрия Медведева среди них нет. Региональные группы возглавили 48 губернаторов, при этом единороссы не выставили кандидатов в пяти округах

Владимир Путин выступает на съезде политической партии «Единая Россия» (Фото: kremlin.ru)

Без Медведева

На прошедшем в субботу, 19 июня, предвыборном съезде партии власти разрешилась интрига с федеральной частью списка единороссов. Фамилии пятерых лидеров списка предложил президент Владимир Путин: это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель фонда «Талант и успех» (развивает сочинский центр для одаренных детей «Сириус»), сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Таким образом, впервые с 2007 года единороссов поведет на выборы не один, а несколько человек. В 2007 году список партии единолично возглавлял Путин, в 2011-м и 2016-м — Дмитрий Медведев.

Состав лидеров списка был окончательно определен накануне съезда, сказал РБК собеседник в «Единой России».

РБК направил запрос в Минобороны, намерен ли Шойгу взять мандат после выборов или планирует отказаться от него. В МИДе в ответ на аналогичный запрос относительно планов министра посоветовали обратиться в партию. Денис Проценко не ответил на запрос РБК. (Ранее он рассказал, что согласился принять участие в выборах после звонка Путина в день съезда.)

Елена Шмелева сказала РБК, что пока преждевременно говорить о том, возьмет она мандат или откажется от него: «Я пока ничего не планировала, не на том этапе находится кампания». Говорить о чем-то предметно можно будет только после подведения итогов выборов ЦИК, добавила она. По словам Шмелевой, предложение войти в список «Единой России» ей поступило от президента за день до съезда, 18 июня. На вопрос РБК, долго ли она раздумывала, Шмелева ответила отрицательно.

Анна Кузнецова заявила ТАСС, что в случае победы на выборах вопрос о ее дальнейшем месте работы будет зависеть от президента: «Мы команда президента, скажет, куда идти, мы туда пойдем». Предложение войти в список единороссов ей также поступило за день до съезда.

Представляя кандидатов в федеральную часть списка, Путин объяснил, каким подходом руководствовался. Первая пятерка должна выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, и люди относительно новые, но при этом представляющие наиболее важные направления развития, жизни: «...это поддержка семей с детьми, поддержка детства в целом, это образование в широком смысле слова, от школы до университета, это здравоохранение, это представление интересов страны, отстаивание ее интересов во внешней сфере, на международной арене, и это, конечно, одно из фундаментальных направлений нашей работы — укрепление обороноспособности государства».

Списки обсуждались с Дмитрием Медведевым и другими лидерами партии, уточнил президент.

Медведев в состав пятерки не попал, как и в другие части списка. Объяснения этому Путин не дал.

Ранее источники РБК допускали, что председателя партии может не оказаться в предвыборном списке. Причиной этому они называли низкие рейтинги Медведева.

Какие губернаторы возглавят списки

Как ранее сообщал РБК, «Единая Россия» разделила свой список на 57 региональных групп, большинство из которых возглавили губернаторы. Лидерами или вторыми номерами списков стали 48 глав регионов. В их числе и врио губернаторов, которым в единый день голосования 19 сентября предстоит избираться на первый срок: Артем Здунов (Мордовия), Вячеслав Гладков (Белгородская область), Олег Мельниченко (Пензенская область), Сергей Меликов (Дагестан), Сергей Меняйло (Северная Осетия).

Возглавили региональные группы и некоторые беспартийные губернаторы: Владимир Уйба (Коми), Андрей Бочаров (Волгоградская область), Александр Евстифеев (Марий Эл), Игорь Кобзев (Иркутская область), Игорь Бабушкин (Астраханская область).

В некоторые региональные группы вошли не один, а сразу два главы региона: это Игорь Бабушкин и Бату Хасиков (группа, объединяющая Астраханскую область и Калмыкию), Сергей Аксенов и Михаил Развожаев (Крым — Севастополь), Глеб Никитин и Николай Любимов (Нижегородская область — Рязанская область — Чувашия), Олег Кувшинников и Андрей Никитин (Вологодская — Новгородская области).

Группу по Алтаю и Алтайскому краю, как и сообщал РБК, возглавил председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, список по Саратовской области — спикер Госдумы Вячеслав Володин, по Воронежской — вице-спикер Алексей Гордеев. В Санкт-Петербурге произошла замена предполагаемого лидера списка — его возглавил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, хотя ранее партия обещала первое место уходящему в Госдуму спикеру городского заксобрания Вячеславу Макарову. По итогам съезда Макаров стал в списке номером два.

Самую крупную группу, как ранее предсказывал РБК, возглавил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В состав группы вошли девять из одиннадцати регионов федерального округа. Группу, объединяющую Курганскую и Тюменскую области, ХМАО и ЯНАО, возглавил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Вторым номером списка стал замсекретаря генсовета «Единой России», бывший министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

Кто попал в списки без праймериз

Лидеры региональных групп, как и предусматривалось изначально, в подавляющем большинстве не участвовали в партийных праймериз. Однако по итогам съезда на проходные места в списках оказались включены и другие люди, которые в предварительном голосовании не участвовали. В частности, это замминистра труда и социального развития, бывший замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина (Пензенская область), бывший зампред ЦИК Леонид Ивлев (Крым — Севастополь), замначальника кремлевского управления по внутренней политике, куратор Думы и Совета Федерации Денис Степанюк (Московская область). (Включение Степанюка в списки — это промежуточное решение, окончательно вопрос о его дальнейшей карьере будет решаться после выборов, сказали два близких к администрации президента источника РБК.)

Попал в списки без праймериз и бывший глава Пенсионного фонда Максим Топилин — о том, что его приход в Госдуму обсуждается, ранее сообщал РБК. Топилин идет в парламент по Татарстану, в списках он занимает проходное пятое место. Два близких к руководству региона источника РБК рассказали, что глава Татарстана Рустам Минниханов пытался отказаться от включения Топилина в списки, считая, что наличие такой малопопулярной персоны может потянуть результат партии вниз.

Округа без кандидатов

«Единая Россия» выдвинула кандидатов в 220 из 225 одномандатных округов, хотя ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что партия будет выдвигать кандидатов везде. «Самовыдвиженцы, естественно, могут выдвигаться. Но это не значит, что «Единая Россия» не выдвигает своего кандидата в этом же округе. Партия будет выдвигать своих кандидатов и за них бороться», — уверял он.

Источники в «Единой России» и близкие к Кремлю говорили РБК, что не намерены повторять опыт 2016 года (тогда внутриполитическим блоком Кремля руководил нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин), когда единороссы не выставили кандидатов в 17 округах, уступив их оппозиции. Нежелание повторять этот опыт собеседники РБК объясняли тем, что не намерены играть в поддавки, а также возможными негативными последствиями таких решений. В качестве примера они приводили экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который в 2016 году выиграл в одном из договорных округов. Статус одномандатника, по мнению источников РБК, помог ему набрать популярность и впоследствии одержать победу во втором туре выборов губернатора.

Еще в одном округе — в Адыгее — партия не выставляла никого, чтобы дать возможность избраться в качестве самовыдвиженца одному из влиятельных депутатов фракции ЕР — Владиславу Резнику.

На этот раз по округу Резника единороссы вновь не выставили никого на праймериз, при этом в других бывших договорных территориях кандидаты на праймериз выдвигались, отмечали «Ведомости».

Однако еще на этапе предварительного голосования в партии и администрации президента стали обсуждать возможность, чтобы все-таки освободить ряд округов под других согласованных в Кремле кандидатов и не выдвигать никого, рассказал РБК один из единороссов. По итогам съезда кандидатов от «Единой России» помимо округа Резника в Адыгее не оказалось в 177-м Тамбовском округе и трех московских округах: 198-м (Ленинградский), 200-м (Медведковский), 205-м (Преображенский).

Округ в Тамбове освободили для лидера «Родины» Алексея Журавлева, который и на прошлых выборах побеждал на согласованной территории, но в Воронежской области. Ленинградский округ в Москве, как и в прошлой кампании, «зачистили» в пользу главы комитета по ЖКХ Галины Хованской («Справедливая Россия — За правду»), Медведковский — в пользу актера Дмитрия Певцова (пойдет самовыдвиженцем), Преображенский — в пользу публициста Анатолия Вассермана («Справедливая Россия — За правду»).

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, к которому РБК обратился за комментарием, сказал, что когда партийцы проводили анализ и формировали тактическую модель кампании, то собирали информацию и о том, кто где может выдвинуться от других партий или в качестве самовыдвиженцев. С кандидатами, против которых партия никого не выставила, «у нас общий взгляд на задачи, которые предстоит решить, путь развития страны, и, мы думаем, у нас сложатся конструктивные отношения в Госдуме», заявил единоросс.

Блок видео рекомендаций Социологическая конструкция

Общефедеральная пятерка списка сформирована, с одной стороны, из рейтинговых политиков, с другой — из представителей социально одобряемых профессий и сред, имеющих свой персональный уровень авторитета, говорит политолог Дмитрий Бадовский. «Состав пятерки отражает еще и приоритеты программы «Единой России», о которой на съезде говорил президент. Эта пятерка сконструирована социологически, чтобы поднять рейтинг партии во время избирательной кампании», — добавляет эксперт. Точно такой же подход воспроизводится и в региональных группах, которые возглавляют рейтинговые губернаторы и политики, отмечает он.

Что касается невхождения в список Дмитрия Медведева, то, по мнению Бадовского, это отражает прежде всего политтехнологическую логику — чтобы его антирейтинг не отражался на всей «Единой России». «На мой взгляд, это именно политтехнологическое решение, я бы не стал делать глубоких выводов о политических перспективах Медведева на основании того, что он не вошел в список. Политические перспективы председателя «Единой России» определяются гораздо большим количеством факторов», — уверен эксперт.