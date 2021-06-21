COVID фильма

Кинотеатры Нижегородской области предпочли закрытие жестким ограничениям

Владельцы 18 кинотеатров Нижегородской области заявили, что новые ограничения, введенные губернатором Глебом Никитиным, полностью лишат их зрителей и предложили временно приостановить работу

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Кинотеатры Нижегородской области в пятницу, 18 июня, направили письмо губернатору Глебу Никитину и министру культуры области Олегу Берковичу с просьбой приостановить их работу. РБК ознакомился с копией письма, которое подписали семь гендиректоров от имени 18 заведений (в том числе шести кинотеатров сети «Империя грез», четыре — «Люмен», «Синема Парк», «Россия», «Романов Синема» в Нижнем Новгороде, «Рояль» в Дзержинске). Обращение подтвердил один из его авторов — владелец сети кинотеатров «Люмен» Павел Поникаровский.

Закрыть кинотеатры их владельцы попросили из-за новых дополнений, внесенных 16 июня 2021 года в указ губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года. Нововведения предписали допускать на массовые мероприятия, в том числе в кинотеатры, только тех посетителей, у которых есть так называемый ковидный паспорт — сертификат профилактической прививки от COVID-19 либо отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР (сроком действия не более трех дней).

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Нижегородской области.

Кинотеатры уже выполняют ряд требований, снижающих их доходы: продают не более 60% билетов от общей вместимости зала, обеспечивают дистанцию 1,5 м между зрителями по правилам Роспотребнадзора, напоминают авторы письма. Новое требование приведет к отсутствию посетителей — их число уменьшится на все 100%, уверены владельцы кинотеатров. Вакцинация в стране проходит медленно, поэтому люди, у которых для посещения кинотеатра будут требовать справку о прививке, просто будут проводить свой досуг другим образом и откажутся от посещения кинотеатров, объясняют авторы письма. По их словам, кинопрокатная деятельность — это не та сфера услуг, ради которой все начнут массово вакцинироваться. В попытке навязать таким способом населению массовую вакцинацию можно убить киноиндустрию как таковую, предупреждают владельцы кинотеатров.

Как в России проходит вакцинация Согласно последним официально озвученным данным на 2 июня, около 18 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса. В регионах России вводят различные ограничения, призванные повысить число вакцинированных: в Москве главный санитарный врач Елена Андреева 16 июня обязала вакцинировать 60% сотрудников общепита, торговли, сферы услуг, театров и музеев, других сфер. Аналогичные меры были введены в Подмосковье. Представители бизнеса соглашались с необходимостью вакцинации для преодоления пандемии, но объясняли, что россияне не доверяют вакцинам отечественных производителей и хотели бы иметь возможность привиться иностранной вакциной. В настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции — векторная «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, пептидная «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», основанная на инактивированном вирусе «КовиВак» от Центра Чумакова и «Спутник Лайт».

Для кинотеатров точка безубыточности каждого фильма достигает, когда он в среднем собирает 12 человек на одном сеансе, объяснял ранее Поникаровский. Но чтобы сейчас окупилась в целом работа кинотеатра, его сборы должны составлять 75% от кассы прошлого года, добавлял владелец сети «Люмен». Выручка всех кинотеатров Нижегородской области в мае 2021 года составила 53,9 млн руб., годом ранее — 10,4 тыс. руб. (тогда кинотеатры были закрыты почти по всей России), в мае 2019-го — 80,6 млн руб.

По всей России выручка кинотеатров в мае 2021, 2020 и 2019 годов равнялась 3,4 млрд руб., 916 тыс. руб. и 5 млрд руб. соответственно, следует из данных базы государственного Фонда кино.

Введение новых мер по борьбе с коронавирусом свидетельствует о том, что все прошлые ограничения оказались неэффективны, но кинотеатры все равно обязаны продолжать их применять, обращают внимание авторы письма. По их мнению, априори любой из документов — справка о прививке или об отсутствии COVID-19 — подтверждает, что такой посетитель не болен коронавирусом, а значит, ему не нужно соблюдать дистанцию с другими зрителями.

Последний год, уже с учетом обновленных правил Роспотребнадзора, все кинотеатры Нижегородской области работают себе в убыток, утверждают авторы письма. Новые требования фактически вынуждают кинотеатры прекратить свою деятельность, констатируют авторы письма.

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Если губернатор Нижегородской области поручит приостановить работу кинотеатров, это даст возможность отправить сотрудников на вынужденный простой и вести переговоры с арендодателем о снижении или отмене арендной платы за период закрытия, объясняют свою инициативу владельцы кинотеатров.

Ограничения, аналогичные нижегородским, на посещение зрелищных мероприятий вводят и в Башкирии. С 22 июня в этом регионе для посещения музеев, театров, кинотеатров, культурных центров требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 либо справка о наличии противопоказаний к вакцинации и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 (действительный в течение трех суток). С 29 июня эти справки потребуются и для посещения объектов общественного питания и салонов красоты в Башкирии.