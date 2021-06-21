В борьбу за чистый воздух вступают новые штрафы

Власти вводят административную ответственность за несоблюдение нормативов по сокращению вредных выбросов

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разработать наказания для компаний, недостаточно снижающих вредные выбросы в атмосферу в 12 самых «грязных» городах. В проекте 487 объектов, соглашения о сокращении заключили 33 компании

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая экологию, поручила Минфину, Минэкономразвития и Росприроднадзору разработать законопроект об административной ответственности за несоблюдение нормативов по квотированию выбросов вредных веществ в атмосферу в 12 промышленных центрах, участвующих в проекте «Чистый воздух». Речь идет о наказании для тех компаний и индивидуальных предпринимателей, кто не выполнит целей по снижению выбросов на 20%, установленных законом «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ». Документ должен быть внесен в правительство до 30 октября 2021 года.

О поручении говорится в протоколе совещания у Абрамченко по корректировке комплексного плана по снижению выбросов вредных веществ в одном из этих 12 промышленных центров — Череповце, которое состоялось 25 мая. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердила представитель вице-премьера Марта Галичева. Среди видов административных наказаний для компаний в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), в частности, предусмотрены предупреждение, штрафы и приостановление деятельности.

В Минэкономразвития вопрос на рассмотрение не поступал, сообщил представитель ведомства. РБК направил запросы в пресс-службы Минфина и Росприроднадзора.

Кто участвует в эксперименте по квотированию выбросов

В 2019 году был принят закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов. Он проводится с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в промышленных центрах, включенных в федеральный проект «Чистый воздух» (часть нацпроекта «Экология»), — Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

На снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в этих городах планируется направить 500 млрд руб. за шесть лет, из которых чуть больше 100 млрд руб. приходится на бюджетные средства.

В рамках проекта предприятия обязаны разработать планы мероприятий по достижению квот выбросов, установленных Росприроднадзором, и согласовывать их с Минприроды. Проверять выполнение работ по снижению выбросов и очистке воздуха Росприроднадзор будет после истечения сроков соглашений, предусматривающих реализацию мероприятий. Предприятия ежемесячно отчитываются о ходе работ перед Росприроднадзором и правительствами регионов.

В эксперименте по квотированию загрязняющих воздух выбросов участвуют 487 объектов на территории 12 городов, в том числе предприятия, частный сектор и транспортная инфраструктура. Они должны снизить объем вредных выбросов на 20% к 2024 году. Ответственности за невыполнение этой цели законом не предусмотрено.

Закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов устанавливает полномочия в сфере надзора над выполнением требований этого закона. Так что любое нарушение, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях, может повлечь за собой штрафы, сказал РБК управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Он допустил, что речь в поручении вице-премьера может идти об административной ответственности именно за неразработку или несвоевременную разработку плана мер по сокращению выбросов. По словам Иккерта, в соответствии с КоАП штраф за загрязнение воздуха составляет 100 тыс. руб. для юрлиц. Но штрафы могут плюсоваться, например, за сокрытие информации о таких нарушениях (это еще 20–80 тыс. руб.), добавил эксперт.

По состоянию на май 2021 года было заключено 33 соглашения на 473,5 млрд руб. между Минприроды, Росприроднадзором, правительствами регионов и предприятиями. По этим соглашениям компании и индивидуальные предприниматели принимают на себя обязательства по реализации природоохранных мероприятий за счет внебюджетных средств. Среди подписавших эти четырехсторонние соглашения о квотировании выбросов — UC Rusal (его предприятия расположены в Братске и Красноярске), «Норникель» (Норильск), Evraz (Нижний Тагил и Новокузнецк), Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Магнитогорск), «Северсталь» (основной актив — в Череповце) и «Фосагро» (Череповец), сообщили РБК в Минприроды. Ожидается заключение еще 11 соглашений с компаниями, сообщил РБК представитель Росприроднадзора.

Как измеряется загрязнение воздуха Под высоким загрязнением воздуха понимается содержание одного или нескольких вредных веществ на уровне в десять и более раз выше, чем определено санитарными нормативами о предельно допустимой концентрации (ПДК). Например, ПДК нефтяного бензина в разовом выбросе не может быть больше 5 мг на 1 куб. м, в суточном — 1,5 мг на 1 куб. м, для свинца и его неорганических соединений ПДК в атмосферном воздухе — 0,0003 мг на 1 куб. м.

Как компании отреагировали на риск административных наказаний

В большинстве из 12 городов программы «Чистый воздух» работают металлургические компании. Представитель ММК напомнил, что в текущем году затраты компании на природоохранную деятельность составят 9,3 млрд руб., из которых более половины — 4,9 млрд руб. — будут направлены на строительство и реконструкцию природоохранных объектов по защите атмосферного воздуха. Оставшаяся сумма пойдет на строительство и реконструкцию водоохранных объектов и объектов размещения отходов. Эти показатели, по его словам, на треть превышают экологические инвестиции 2020 года, когда комбинат направил на природоохранные цели 7 млрд руб.

В пресс-службе «Северстали» сообщили, что, став участником национального проекта «Чистый воздух», компания обязалась реализовать 16 проектов стоимостью 10,5 млрд руб. Это позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Череповца на 22,5% к 2025 году. Одно из этих мероприятий реализуется на железорудном активе «Олкон», остальные в Череповце. «Северсталь» уже снизила выбросы более чем на 12%, это почти 36 тыс. т выбросов, и направила на это 6,8 млрд руб., подчеркнул представитель компании.

«Фосагро» в 2016–2020 годах направила на реализацию проектов и внедрение технологий, имеющих природоохранный эффект, 33,7 млрд руб., в том числе по Череповецкому комплексу — 15,7 млрд руб.», — заявлял в конце мая генеральный директор компании «Апатит» (входит в «Фосагро») Александр Гильгенберг.

По заключенным соглашениям Evraz реализует десять экологических проектов в Нижнем Тагиле и Новокузнецке, суммарный объем выбросов сократится к 2025 году на 62,6 тыс. т (по сравнению с 2017 годом), сообщил РБК представитель компании. На сегодня Evraz инвестировала 3,65 млрд руб. и реализовала шесть проектов, эффект от них — снижение выбросов на 22 тыс. т, добавил он.

Снижение воздействия на окружающую среду является одним из приоритетов UC Rusal и закреплено в экологической политике компании, отметил ее представитель. По его словам, UC Rusal выполняет все обязательства по федеральному проекту «Чистый воздух» точно в сроки, согласованные с органами власти городов и субъектов Федерации.

РБК направил запросы об участии в эксперименте по квотированию выбросов представителям «Норникеля», группы НЛМК (Липецк) и УГМК (Медногорск).