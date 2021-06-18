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«Это начало последней главы»
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Газета
«Это начало последней главы»
Газета № 091 (3380) (1806)
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«Это начало последней главы»

Иностранные СМИ о саммите Путина и Байдена
16 июня Владимир Путин и Джо Байден впервые встретились как президенты России и США. Переговоры проходили за закрытыми дверями, а к прессе лидеры вышли по отдельности. Что писали о первой встрече зарубежные СМИ — в материале РБК

The New York Times, США Le Figaro, Франция La Repubblica, Италия The Guardian, Великобритания The Financial Times, Великобритания The Wall Street Journal, США The Washington Post, США Tages-Anzeiger, Швейцария Süddeutsche Zeitung, Германия

The New York Times, США

«Эти двое вышли после практически трехчасовой встречи, изучив подробный список вопросов, вызывающих разногласия, без намека на решение хотя бы одного из них и без признаков личной связи, которая могла бы помочь преодолеть образовавшуюся между двумя странами пропасть».

«Их оценки в адрес друг друга были уважительными, но сдержанными. <...> Тот факт, что Байден и Путин высказались на отдельных пресс-конференциях, сам по себе говорит о признаках прохлады в их отношениях. С 1989 года, когда президент США Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев вместе обратились к журналистам после саммита на Мальте, совместные выступления перед СМИ стали стандартом для американских и российских лидеров. <...> И даже если Байден избежал разрыва с Путиным на первой встрече, это только начало последней главы в российско-американских отношениях».

Политика
Зарницы семейного доверия: 4 главных ответа Путина и Байдена Владимир Путин и Джо Байден

CNN, США

«Несмотря на то что в начале своей пресс-конференции Путин сказал, что не думает, что между ним и Байденом есть какая-либо враждебность, он пустился в уже знакомый антиамериканский вотэбаутизм (whataboutism — ироничное название тактики ответа на вопрос с применением контраргумента. — РБК), чтобы отвлечь от критики в адрес Российской Федерации. <...> Те, кто постоянно наблюдает за президентом России, привыкли к такому уровню [его] уверенности и снисходительности. Путин настолько уверен в абсолютной власти у себя дома, что может прийти на встречу с самым влиятельным человеком на Земле, и ему практически нечего терять».

«Оптика саммита практически подлаживалась под потребности Путина у себя на родине. <...> «Это именно то, чего хочет Кремль. Говорить с США на равных так, чтобы другая сторона не требовала изменить позицию в качестве условия для диалога», — говорит Олег Игнатов, старший аналитик по России Crisis Group. «Нет сомнений в том, что Путин продолжит испытывать Байдена, если диалог зайдет в тупик или примет невыгодное для Москвы направление. Это пока не начало нормализации отношений. Это пауза в их дальнейшем ухудшении», — добавляет он».

Политика
Первая встреча Путина и Байдена. Главное Владимир Путин и Джо Байден

The Guardian, Великобритания

«Пять вещей, которые мы узнали из саммита Байдена и Путина в Женеве»

«1. Странная и непредсказуемая эпоха Трампа закончилась. В 2018-м Дональд Трамп провел провальный саммит с Путиным в столице Финляндии Хельсинки. <…> Байден был хорошо подготовлен к американо-российскому саммиту. <…> Саммит шел по обычным дипломатическим линиям: рукопожатие, несколько часов интенсивных переговоров и отдельные пресс-конференции по итогам. Призрак Хельсинки был изгнан. <...>

2. Путинское видение Вашингтона (все еще) негативное. За последние два десятилетия он встречался с пятью американскими президентами. На протяжении всего пути он вынашивал список геополитических обид. <…> Как и во времена холодной войны, Путин видит Америку как противника и глобального соперника. <...>

Как проходили встречи российских и американских лидеров. Фотогалерея Первая в истории встреча советского лидера с президентом США прошла в Тегеране. В ходе конференции, которая стала важным шагом в укреплении антигитлеровской коалиции, Иосиф Сталин вел переговоры с Франклином Рузвельтом. Итогом встречи стала принципиальная договоренность о сроках открытия западными союзниками второго фронта в Европе С Гарри Трумэном, который стал президентом США после смерти Рузвельта, Сталин встретился на Потсдамской конференции. Этот саммит должен был ознаменовать триумф союзников, но фактически обозначил начало нового периода в отношениях Востока и Запада. Германия была повержена, общего врага больше не было, а послевоенное переустройство Сталин и Трумэн видели по-разному Местом первой встречи Никиты Хрущева с лидерами западных стран, в том числе президентом США Дуайтом Эйзенхауэром, была выбрана Женева. Стороны изначально относились друг к другу с недоверием, однако в итоге на переговорах удалось отчасти добиться снижения градуса напряженности. Бывшие союзники договорились о нейтральном статусе Австрии, а СССР получил возможность пойти на сокращение армии Переговоры Никиты Хрущева с Джоном Кеннеди прошли в венском дворце Шенбрунн. Лидеры двух стран долго вели идеологический спор, потом пытались разрешить спор вокруг статуса Берлина, но в итоге не достигли никаких договоренностей, предупредив друг друга о возможном конфликте в случае эскалации. Спустя год Карибский кризис действительно едва не привел к третьей мировой войне Еще 7 фото
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3. На саммите были достигнуты некоторые конкретные результаты. <…> Один из них — намерение нормализовать ситуацию с российским и американским послами.

4. Путин — мастер смещения фокуса и перевода дискуссии в плоскость «а что там у вас» (в оригинале whataboutism. — РБК). На итоговой пресс-конференции западные корреспонденты интересовались, почему молодым людям в России не позволили протестовать против правительства. Они также спрашивали про отравления политических оппонентов. Путин отвечал долгими и не относящимися к делу монологами.

Политика
Зарницы семейного доверия: 4 главных ответа Путина и Байдена Владимир Путин и Джо Байден

5. Когда это удобно Путину, он может вовремя появляться на больших мероприятиях. Российский президент имеет длинную историю того, как он заставлял мировых лидеров слоняться без дела, что представляется намеренным проявлением превосходства. Накануне саммита в Женеве американские высшие должностные лица составили протокол, согласно которому российский лидер должен прибыть первым. Их опасения были вполне обоснованными».

Би-би-си, Великобритания

«Какова мера успешности этого саммита? Думаю, Джо Байден увидит успех в том факте, что они подробно обсудили самые запутанные вопросы. Думаю, господин Байден — для своей аудитории — хотел доказать, что его тур «Америка вернулась» также значит «Я не Дональд Трамп». <…> По пути обратно в США на борту номер один Байден сказал: «Мы ответим, если Россия не сделает того, что мы хотим, в области кибербезопасности, прав человека и всего остального». Но ответит как? Вот это неясно. Я уверен, что господин Путин, возвращаясь в Москву, будет думать: «Ладно, он сказал все эти вещи, но что он собирается с этим делать?» Господин Путин уже повидал западных лидеров и раньше. Возможно, он подумает, что Байден — другой тип американского президента. Но я думаю, что Путин собирается проверить свои границы и Байдену в конечном итоге придется решить, чем он собирается отвечать».

Четырехчасовая встреча Путина и Байдена в Женеве. Фоторепортаж Джо Байден прибыл в Женеву накануне саммита, 15 июня. Он прилетел из Брюсселя. Его европейское турне — первая зарубежная поездка с момента вступления в должность Владимир Путин на саммит прибыл в день переговоров. Его самолет приземлился за час до начала встречи На виллу La Grange, где были назначены переговоры, Байден приехал через четверть часа после своего российского коллеги На крыльце виллы Путина и Байдена встретил президент Швейцарии Ги Пармелен (на фото в центре) Еще 11 фото
Фотогалерея

Politico, США

«Оба использовали такие слова, как «конструктивный» и «позитивный», чтобы описать практически четырехчасовую встречу. Но, как и ожидалось, из переговоров почти ничего не вышло — по крайней мере, в той степени, в которой о них стало известно общественности, — кроме соглашений о продолжении обсуждения вопросов, начиная от ядерного оружия и заканчивая войной на Украине».

Le Monde, Франция

«Москве лучше, чтобы ее боялись, а не уважали. <...> После нескольких месяцев ужесточения риторики, американских санкций, высылок дипломатов и серьезных обвинений, они [Байден и Путин] спокойно обсудили противоречия на <…> вилле La Grange в Женеве, стоящей на берегу озера Леман [Женевское озеро]. В отличие от драматургии, нагнетаемой комментаторами и СМИ, два президента предостерегали от ожиданий сенсационных результатов перед саммитом.

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Речь шла о решении острых вопросов в «конструктивном и предсказуемом» ключе, заявил Байден. <…> Главное достижение по итогам саммита — взаимное согласие о запуске консультаций по кибербезопасности, а также по стратегической стабильности, то есть сокращению ядерных вооружений. <…> Такие намерения должны быть реализованы на практике. Обе страны несут «особую ответственность» в этой сфере [стратегическая стабильность], заявил Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции. Как объяснили в Кремле перед саммитом, у него [у России] есть желание выстроить более конструктивные, менее конфронтационные рабочие отношения с Вашингтоном. Однако предсказуемость снизит российское влияние и его способность принимать дестабилизирующие действия. С точки зрения Москвы, лучше, чтобы тебя боялись, чем уважали».

The Wall Street Journal, США

«Путин действует не из личных симпатий или неприязни к американским лидерам. Он действует, исходя из рационального представления о том, что ему сойдет с рук, чтобы удержаться у власти, укрепить стратегические позиции России и ослабить западные демократии. К счастью, Байден в целом звучал более твердо».

Авторы: Гаяна Демурина, Анастасия Антипова, Евгений Пудовкин.
Теги: Владимир Путин , Джо Байден , саммит
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