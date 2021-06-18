Проверяющие переобулись на ходу

Zenden Group объяснила причины обысков на предприятиях сети

Обыски в одном из магазинов Zenden Group, как объяснили в компании, связаны с уголовным делом по неуплате налогов более чем на 500 млн руб. В судебном разбирательстве по этому делу компания уже одержала победу в двух инстанциях

Фото: Денис Абрамов / ТАСС

В среду, 16 июня 2021 года, сотрудники управления следственного комитета по Владимирской области провели обыск и изъятие документов в магазине Zenden на северо-западе Москвы. Видео с места событий опубликовал на своей странице в Facebook руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве по вопросам противодействия коррупции и безопасности бизнеса Владимир Кузнецов.

Основатель Zenden Group Андрей Павлов подтвердил факт прошедших накануне следственных мероприятий, добавив, что сотрудники следственного управления СКР по Владимирской области посетили в среду также офис компании, но, поскольку менеджмент из-за пандемии работает в удаленном режиме, обыск проводился и в ближайшей крупной торговой точке. В мероприятиях участвовали и сотрудники управлений Федеральной налоговой службы по Владимирской области и Санкт-Петербургу, уточнил Павлов.

Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела по ст. 199.2 УК (уклонение от налогов; максимальное наказание — лишение свободы на три года) против Галины Стушновой, бывшего гендиректора ООО «Дом одежды», одного из юрлиц Zenden Group.

РБК направил запрос в пресс-службы управления СКР по Владимирской области и ФНС.

Чем известна Zenden Group Основана Андреем Павловым в 1997 году, сейчас занимается производством обуви и управляет розничными сетями Zenden, Thomas Munz и Mascotte (в целом 350 магазинов в 120 городах). Менее 15% приходится на франчайзинговые точки. Группу образуют несколько юрлиц, включая ООО «Дом одежды», операционную компанию, которая во время начала проверки ФНС была зарегистрирована во Владимире, а в 2018 году сменила место регистрации на Великий Новгород. Консолидированная выручка всей Zenden Group в 2020 году составила, по собственным данным, 17,4 млрд руб., чистая прибыль — 280 млн руб.

С чем связаны обыски

Вчерашний обыск был одним из серии следственных мероприятий, которые продолжаются в течение последних месяцев, объяснил финансовый директор «Дома одежды» Павел Чальцев. По его словам, уголовное дело об уклонении от налогов (первоначально против неустановленных лиц) было возбуждено в феврале 2020 года в продолжение проверки ФНС.

В 2018 году межрайонная ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской области доначислила компании налогов более чем на 592 млн руб. Претензии к «Дому одежды» возникли по итогам проверки за 2013–2015 годы, инспекция пришла к выводу, что компания недоплатила налог на прибыль и НДС, выводя, по версии ФНС, части выручки на «взаимозависимых и подконтрольных индивидуальных предпринимателей». В схеме, настаивали налоговики, участвовали 22 ИП.

«Дом одежды», по мнению налоговиков, целенаправленно дробил бизнес «с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых лиц», компания стремилась к «необоснованной налоговой экономии посредством применения данными лицами режимов налогообложения, при которых не уплачиваются налог на добавленную стоимость и налог на прибыль».

Среди причин, почему налоговики считают, что эти юрлица подконтрольны «Дому одежды», назывались использование товарного знака Zenden и одноименных карт лояльности, доставка товаров предпринимателям, единое поручительство при заключении кредитных договоров (соглашений), миграция сотрудников и прочее.

«Дом одежды» оспорил решение налоговой инспекции в Арбитражном суде Владимирской области. Суд частично поддерживал компанию, обязав налоговиков вернуть истцу 405 млн руб. доначисленного НДС и 187 млн руб. доначисленного налога на прибыль в виде штрафа и пени. В марте Первый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Суды сочли, что налоговая инспекция не представила достаточно доказательств единой экономической деятельности индивидуальных предпринимателей и юрлица Zenden Group, а также дробления бизнеса. «Напротив, из материалов налоговой проверки следует, что индивидуальные предприниматели самостоятельно арендовали торговые и складские помещения, самостоятельно заключали и исполняли текущие хозяйственные договоры, нанимали и увольняли сотрудников, выплачивали им заработную плату, платили налоги», — говорится в решении суда первой инстанции.

За время судебного разбирательства компания выплатила весь объем доначисленных налогов, а после решения арбитража деньги были возвращены компании, отметил Чальцев. Налоговая инспекция подала кассационную жалобу в Арбитражный суд Волго-Вятского округа. Заседание по этому делу назначено на 8 июля.

Почему продолжается уголовное дело

Незаконная схема оптимизации может быть выявлена за пределами периода налоговой проверки, но в пределах сроках давности привлечения к уголовной ответственности, указывает партнер Forward Legal Григорий Нистратов.

«Например, правоохранительные органы могут обнаружить признаки налогового преступления при расследовании другого уголовного дела. В таком случае возможно уголовное дело и в отсутствие налоговой проверки. Более того, налоговый орган при проверке может не выявить всех обстоятельств, которые говорят о незаконности схемы оптимизации. Или не сможет собрать соответствующие доказательства», — объясняет Нистратов.

Такие доказательства может собрать следствие уже после завершения проверки и судебных разбирательств по оспариванию ее результатов. В этом случае возможно уголовное дело даже в ситуации, когда налогоплательщик уже отстоял свою позицию в суде по итогам налоговой проверки, резюмирует юрист.