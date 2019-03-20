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Zenden получит активы обувной сети Alba
Zenden Group, второй по продажам обуви ретейлер в России, получит активы сети Alba. Речь может идти как о правах аренды на оставшиеся магазины и покупке бренда, так и о создании СП. Но раскрывать детали сделки стороны не спешат
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Обувной ретейлер Zenden Group (сети Zenden, Mascotte и Thomas Munz; выручка в 2018 году — 27 млрд руб., уступает только Kari) получил контроль над активами конкурента — сетью ​Alba.

О сделке РБК рассказали источник на рынке коммерческой недвижимости, инвестбанкир и два собеседника, близких к сторонам сделки. Но ее суть собеседники описывают по-разному: по одной из версий, Zenden получил права на бренд конкурента и будет управлять 11 магазинами Alba, которые не убыточны. Оставшиеся точки будут частично переформатированы под бренды группы Zenden, частично закрыты, добавляет второй. По другой версии — права аренды вместе с брендом Alba перейдут в новую компанию, которая будет принадлежать совладельцу Zenden Group Андрею Павлову и основателю ​Alba Александру Байеру.

Один из собеседников РБК указывает, что о покупке Alba объявил на новогоднем корпоративе управляющий партнер Zenden Group Александр Сарычев.

«Мы не комментируем слухи о покупке нашей компанией различных брендов», — ответил на запрос РБК представитель Zenden. Как уверяет Павлов, бизнес Alba — история «глубоко убыточная» и «покупать там нечего». Но он признает, что его группа переподписывает договоры аренды с некоторыми торговыми центрами под магазины брендов, которые уже входят в нее, а также что Zenden «консультирует Alba», которая закрывает сеть. Покупка бренда Alba, по его словам, группу не интересует.

Александр Байер отказался комментировать взаимоотношения с Zenden.

Как утверждает один из собеседников РБК, самый вероятный вариант — это сохранение 12–14 магазинов Alba, которые перейдут на новое юрлицо. По его информации, новое ООО «Кристалл» уже создано и аффилированно с владельцами Zenden и Alba, а переход прав аренды должен состояться до 1 апреля. РБК удалось найти указанную компанию. Ее основной владелец — 80% долей в ООО — принадлежит Марии Печерской, которая, как утверждает источник РБК, является родной сестрой Павлова. В своих социальных сетях Павлов и Мария Печерская действительно фигурируют как родственники. Она же как сестра указана на фотографиях в интервью бизнесмена. Еще 20% нового ООО владеет Евгений Мальцев, который представляет интересы Байера. Человек с таким именем фигурировал в качестве юриста Alba. ​Гендиректор нового юрлица Алексей Климов был коммерческим директором Alba, знает собеседник РБК, близкий к ретейлеру.

Что случилось с сетью Alba и почему стороны публично не афишируют сделку — в материале РБК Pro.

Автор: Ольга Дубравицкая
Теги: ретейл, обувь, Zenden
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