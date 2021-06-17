Прививка за компанию

пять вопросов об объявленной московскими властями обязательной вакцинации

Московские власти объявили об обязательной вакцинации, в первую очередь занятых в сфере услуг. РБК разбирался, как будет обеспечен контроль за этой процедурой, кто под нее попадает и что грозит за отказ вакцинироваться

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Кто подлежит вакцинации

Согласно постановлению главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показателям», обязательно вакцинироваться в первую очередь должны люди, работающие в сфере торговли и услуг. Речь идет об общепите, торговых точках, салонах красоты, фитнес-клубах, спа- и массажных салонах, банках, транспорте, ЖКХ и энергетике, театрах, музеях, библиотеках, МФЦ и госслужбах, а также об организациях, подведомственных органам власти.

По расчетам столичных властей, которые привела вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5–4 млн. При целевом показателе вакцинированных на уровне 60% речь идет чуть более чем о 2 млн человек, но и из них «часть уже наверняка вакцинированы».

Приведенный Раковой расчет также подтверждают данные Мосстата: в отраслях, которые полностью или частично затрагивает обязательная вакцинация, заняты до 2,9 млн человек в Москве плюс еще 1,4 млн в Подмосковье. В частности, в секторе оптовой и розничной торговли в этих двух регионах по итогам первого квартала 2021 года (последние доступные данные) суммарно работали 1,4 млн человек, в сфере образования — 517 тыс., в здравоохранении и социальных услугах — 528 тыс., в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 150 тыс., в гостинично-ресторанном бизнесе — 178 тыс.

В Подмосковье, где также введена обязательная вакцинация для 60% работающего населения, планируется привить около 1 млн граждан. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы региона. Там отметили, что в Московскую область регулярно поступают вакцины в необходимом количестве, на данный момент более 130 тыс. доз вакцин имеются в наличии — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». С 17 июня заявку на вакцинацию через сайт covid.mz.mosreg.ru смогут подать организации и предприятия с численностью более 50 сотрудников. Контроль за прохождением вакцинации в организациях будет осуществляться через региональный портал Госуслуг, с автоматической сверкой данных о вакцинированных и переболевших сотрудниках через федеральный электронный регистр, сказали в пресс-службе.

Кто будет контролировать этот процесс

Почти сразу после постановления главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации для работающих в Москве заявил мэр столицы Сергей Собянин. Из его указа следует, что контролировать исполнение требований властей в Москве будет столичный Главконтроль. Как пояснил позднее начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, контроль за исполнением постановления начинается с 15 июля уполномоченными органами исполнительной власти Москвы совместно с Роспотребнадзором.

С 1 июля организации и индивидуальные предприниматели должны будут в электронном виде предоставлять через личный кабинет юрлиц на портале mos.ru сведения о вакцинации и количестве работников в указанных сферах. Работодатели должны будут предоставлять сведения о вакцинированных сотрудниках с указанием их СНИЛС, номера паспорта и мобильного телефона, а также полиса ОМС при наличии.

В случае, если будет создана отдельная платформа для мониторинга вакцинации, непосредственным оператором такой платформы должен стать Роспотребнадзор как орган, ответственный за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, добавляет руководитель практики Здравоохранение и технологии BGP Litigation Александр Панов.

После начала пандемии коронавируса весной 2020 года Департамент информационных технологий (ДИТ) также через портал mos.ru запустил систему пропусков: работодатели могли оформить пропуска для сотрудников, которые не могут работать из дома, для этого необходимо было заполнить специальную форму на сайте. Таким же способом оформить пропуска могли и сами жители столицы. В большинстве других регионов работала система пропусков, созданная Минцифры. Представитель Минцифры не стал комментировать, будет ли министерство заниматься контролем числа вакцинированных граждан на федеральном уровне.

Ранее из информационных систем Москвы случались утечки данных. Так, в конце прошлого года в Сеть попали персональные данные почти 100 тыс. жителей Москвы, переболевших коронавирусом, в том числе их Ф.И.О., даты рождения, адреса проживания, телефоны и номера паспортов. Как пояснял глава ДИТ Эдуард Лысенко, это произошло из-за того, что сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам.

Можно ли будет отказаться от вакцинации, если есть антитела

Такой вариант обсуждается, заверили РБК собеседники в мэрии. Если такая возможность появится, работникам нужно будет предоставить соответствующие справки, рассказали они. Пока неясно, кто будет платить за проведение тестов на антитела — сотрудник, организация или городские власти, если будет принято соответствующее решение, сказали источники РБК.

Согласно временным рекомендациям Минздрава, если у человека есть антитела к вирусу, то вакцинация не показана, рассказал РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. При этом никаких упоминаний о титре или минимальном количестве антител в постановлениях властей нет, сказал он. Однако ранее перенесенное заболевание не является противопоказанием к вакцинации, поэтому переболевший человек может пройти вакцинацию, добавил вирусолог.

По словам Анастасии Раковой, вакцин в Москве должно хватить. «Уже сегодня развернутые мощности позволяют увеличить в четыре раза объем суточной вакцинации, — отметила она. — При этом мы готовы оперативно увеличивать наши мощности по мере роста спроса населения».

Чем может грозить отказ от вакцинации для юрлиц

Московские компании и индивидуальных предпринимателей, которые не выполнят распоряжение мэрии о вакцинации сотрудников против коронавируса, будут наказывать штрафами в размере от 30 тыс. до 1 млн руб., сообщил Данчиков. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для организаций — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Если нарушения выявит повторная проверка, сумма штрафа может быть увеличена до 1 млн руб. либо работа компании будет приостановлена на срок до трех месяцев.

Что грозит за отказ от вакцинации физическим лицам

Квота в 60% вакцинированных, установленная Роспотребнадзором, предусматривает, что некоторые сотрудники компаний могут отказаться вакцинироваться по медицинским показателям или другим причинам. Если сотрудник отказывается от вакцинации, предприятие может отправить его работать удаленно или в неоплачиваемый отпуск, пока ограничения не будут сняты Роспотребнадзором, говорит собеседник в московской мэрии.

В постановлении главного санитарного врача необходима оговорка, что невакцинированные офисные сотрудники могут работать из дома, отметил в разговоре с РБК один из участников рынка розничной торговли.

Постановление вводит обязательство для юридического лица, но не для физического, если физлицо отказывается проходить вакцинацию, указал РБК один из участников рынка розничной торговли. «Это означает, что, оставаясь в рамках законодательства, юридическое лицо не имеет возможности заставить работника пройти вакцинацию», — пояснил он.

Как отметил в комментарии РБК управляющий партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков, по реализации постановления «вопросов сейчас больше, чем ответов». «Пока, для того чтобы выполнить требование организовать вакцинацию сотрудников, у меня, по сути, есть только красноречие и личный пример, — пояснил он. — Постановление обязывает организации, но ничего не говорит об обязанности физических лиц, плюс открыт вопрос о вакцинации трудовых мигрантов, не являющихся гражданами России, в нашей индустрии это заметная доля сотрудников».

Как быть с вакцинацией мигрантов

Под вакцинацию пока подпадают только обладатели российских паспортов, о прививках для трудовых мигрантов речь пока не идет, пояснили РБК два источника в столичной мэрии.

Весной департамент здравоохранения Москвы в ответ на запрос частных клиник о возможности вакцинировать иностранцев ответил отрицательно, в письме департамента говорилось, что вакцинация не предусмотрена для иностранных граждан. По словам опрошенных юристов, этот запрет департамента «условный», так как ведомство не издало официального нормативного акта с таким запретом, речь шла о договорной ответственности некоторых частных клиник.

По закону получить прививку могут только иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство, говорит Панов. Ранее гендиректор DSM Group Сергей Шуляк пояснял РБК, что на сегодняшний день все зарегистрированные вакцины закупаются и распределяются государством для прививки по ОМС. Такой полис могут получить только иностранцы, «постоянно или временно проживающие в России». Габай считает логичным снятие действующих ограничений департамента здравоохранения Москвы на вакцинацию иностранцев, в противном случае работодатели не смогут исполнить постановление главного санитарного врача.

Кто будет платить за вакцинацию

В пресс-службе Раковой РБК пояснили, что вакцинация проводится бесплатно для всех работников с российскими паспортами, так как вакцины — это «мощности города уже существующие». Платная вакцинация может быть только в случае обращения человека в частную клинику или при предоставлении дополнительных услуг — проведения теста на антитела и осмотра перед вакцинацией, указали собеседники РБК в мэрии.

В пресс-службе банка «Открытие» РБК рассказали, что для сотрудников фронт-офисов банка планируется организация выездных вакцинаций. По оценкам банка, в среднем вакцинация одного работника будет стоить 3–5 тыс. руб. (в эту сумму входит прием терапевта перед прививкой и выезд бригады врачей).

Что говорит трудовое законодательство

По словам юриста по трудовому праву Дмитрия Кофанова, по закону о профилактике инфекционных болезней каждый гражданин вправе отказаться от профилактических прививок. Санкции могут применяться только к работникам, которые входят в перечень, утвержденный постановлением правительства № 825, — например, в отношении врачей и педагогов. Их могут отстранить от работы и не выплачивать заработную плату до тех пор, пока они не сделают прививку. Если же к работнику применяется какая-либо мера или взыскание, то работник имеет право обратиться в суд, отметил эксперт.

При этом, по словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерины Тягай, хотя по факту прививка является добровольной, отказавшись от нее, сотрудник может «претерпеть неблагоприятные последствия». В частности, такое лицо могут отстранить от работы без сохранения заработной платы. Например, Минтруд в одном из писем указал, что «в случае вынесения постановления главного государственного санитарного врача субъекта РФ или его заместителей о проведении профилактических прививок гражданам или их отдельным группам граждане могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия».

Вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, отказавшихся от вакцинации, спорный, считает Тягай. Работодатель может заявить, что прохождение вакцинации является обязанностью работника, так как отсутствие прививки не позволяет ему осуществлять трудовую деятельность. «Однако мы полагаем, что, учитывая общий принцип добровольности прививок, к работнику не могут применяться дисциплинарные санкции в случае отказа от них», — уточнила она.

Сколько вакцинированных сейчас

Несколько дней назад президент Владимир Путин заявил о 18 млн привитых по всей России. Мэр Москвы Собянин говорил о том, что у половины столичных жителей есть иммунитет к COVID-19. При этом в конце мая он сетовал, что доля привившихся от коронавируса в Москве «в разы меньше», чем в любом европейском городе, несмотря на то что город организовал масштабную бесплатную вакцинацию. По последним данным, к началу июня в Москве привились от коронавируса около 1,5 млн человек, к осени будут вакцинированы еще около миллиона, пообещал тогда мэр.

В конце апреля в мэрии анонсировали программу стимулирования вакцинации пожилых людей. Тогда было объявлено, что с 27 апреля жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей) либо промокод на аналогичную сумму. Потратить эти деньги можно на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе.

Блок видео рекомендаций

К 16 июня количество заболевших коронавирусом за сутки по всей России составило 13 397 человек, в Москве — 5782. Пик роста заболеваемости был зафиксирован днем ранее, когда число заболевших достигло показателей середины зимы. Вице-мэр Анастасия Ракова отметила, что за неделю в столице число инфицированных увеличилось на 80%.

О введении обязательной вакцинации для части населения помимо Москвы объявили Подмосковье и Кузбасс.