«Коулстар» пришел в высокомаржинальную область

Компания Эдуарда Худайнатова выиграла аукцион на угольный разрез «Богатырь»

Компания Эдуарда Худайнатова победила в аукционе на разрез «Богатырь» с запасами около 300 млн т антрацита. Лицензия на месторождение обойдется компании в 3,2 млрд руб.

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«Разрез Богатырь», принадлежащий «Коулстар» экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, победил в аукционе на разрез «Богатырь» Горловского угольного бассейна в Новосибирской области с запасами около 300 млн т угля ценных марок (антрацита). Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роснедр. Разовый платеж за лицензию на месторождение составил 3,2 млрд руб.

Как «Коулстар» победила в аукционе

Аукцион состоялся, несмотря на то что ФАС после жалобы другого претендента на месторождение — «Ростеха» — на его условия предписала изменить их. Но, как стало известно в пятницу, «Ростех» отказался от участия в аукционе и отозвал свою жалобу. Об этом сообщил РБК представитель «Ростеха». РБК направил запрос в ФАС и «Коулстар».

«Есть твердая позиция государства в лице Роснедр относительно требований к инвестору. В текущей конфигурации проект не представляет интереса для компании, так как содержит множество дополнительных условий, влекущих избыточную для нас инвестиционную нагрузку», — пояснил представитель госкорпорации.

В Роснедрах РБК пояснили, что согласно предписанию ФАС из условий аукциона «убрали пункт об уголовных делах, отменили протокол заявок, рассмотрели заявки без отказника («Ростеха»), сделали новый приказ и разместили на торгах».

Аукцион был назначен на 11 июня. Задаток на участие в нем внесли четыре компании: две — «Разрез Богатырь» и «Антарес» Худайнатова, «дочка» «Ростеха» «РТ-Богатырь» и «Разрез Ташебинский». Согласно условиям торгов, сумма задатка составляет 100% от стартовой цены — 1,5 млрд руб. Шаг аукциона — около 150 млн руб.

«Коулстару», созданному в октябре 2017 года, принадлежат лицензии на разведку и добычу угля на участках Майрыхский и Бейский-Западный Бейского каменноугольного месторождения в Хакасии с запасами 1,36 млрд т. Сейчас компания ведет добычу только на разрезе Майрыхский, в 2019 году она составила 4,2 млн т, говорится на сайте компании. С вводом в эксплуатацию Бейского-Западного участка к 2025 году планируется достичь объема производства 20 млн т в год.

К участникам аукциона предъявили три особых условия, среди которых наличие заказа на строительство не менее пяти крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля на российских судостроительных заводах (должны быть введены в эксплуатацию к моменту начала промышленной добычи угля). Победитель аукциона также обязан не являться офшорной компанией, не иметь просроченной задолженности по уплате налогов, а его учредители (бенефициары) должны быть российскими налоговыми резидентами, в их отношении не должно вестись уголовное преследование.

Условие о наличии заказа на строительство судов для вывоза угля предлагал предусмотреть для отбора участников на конкурс по «Богатырю» гендиректор «Коулстара» Борис Варшавский, который в августе 2020 года написал письмо президенту Владимиру Путину. Он тогда отметил, что претенденты на «Богатырь» должны заключить контракты на строительство не пяти, а не менее десяти балкерных судов на российских верфях, а также располагать «собственными возможностями» по перевалке угля в портах и применять «самые современные экологические технологии» по добыче и перевалке «в целях недопущения загрязнения воздуха и окружающей среды». Необходимость в таких условиях глава «Коулстара» объяснил целями «поддержания российской промышленности».

Независимый аналитик по устойчивому развитию Максим Худалов отмечал, что у Худайнатова не должно возникнуть сложностей при заключении такого контракта с судостроительным заводом «Звезда» (его строит «Роснефть» в партнерстве с Газпромбанком).

Сколько инвестиций потребуется

По оценке Худалова, для добычи угля на этом месторождении на уровне 5–10 млн т в год в течение ближайших семи-восьми лет понадобятся инвестиции примерно в 20 млрд руб. У структур Худайнатова есть средства: в конце 2020 года «Роснефть» договорилась о покупке у структур Худайнатова 100% компании «Таймырнефтегаз» (ТНГ, владеет лицензиями на Пайяхское и Иркинское месторождения и ряд менее крупных месторождений) за $9,6 млрд, а также о продаже им нескольких зрелых нефтедобывающих и сервисных активов. Варшавский еще в марте 2018 года говорил РБК, что «Коулстар» планирует инвестировать 100 млрд руб. в угольные проекты. Тогда он указывал, что это будет зависеть от задач по росту экспорта, которые поставит руководство страны.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что для «Коулстара» получение доступа к Колывановскому месторождению — это отличный шанс войти на рынок высокомаржинального антрацитового угля. «На фоне нынешнего неприятия угля в качестве топлива для электроэнергетики отказываться от антрацита, используемого в промышленности, никто не намерен. Кроме того, один из способов декарбонизации черной металлургии подразумевает внедрение технологии пылеугольного вдувания, для которой антрацит подходит как нельзя лучше», — заметил эксперт.

Он предупредил, что вывоз угля после начала добычи на месторождении затруднится, однако часть низкосортных углей, которые сегодня создают заторы, могут перестать возить. Поэтому существенного расширения провозных способностей железной дороги для перевозки антрацита, по мнению Гришунина, может не потребоваться. Такая же ситуация — и с доступом в порты, считает он.

«Коулстар» давно интересуется угольными активами в Новосибирской области, где пока работает только «Сибантрацит» наследников Дмитрия Босова, добывая антрацит на трех разрезах: Колыванском, Горловском и Восточном. В 2019 году добыча компании в этом регионе составила 14,1 млн т (из общей добычи 23,7 млн т). Худайнатов еще в 2018 году просил Дмитрия Кобылкина, который на тот момент возглавлял Минприроды, включить западную часть Колыванского месторождения в перечень объектов, подлежащих разработке. Однако этот участок до сих пор не выставлен на торги. Тогда же, в 2018 году, Худайнатов вел переговоры с Босовым о покупке «Сибантрацита», но стороны не договорились о цене.