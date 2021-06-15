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У россиян подросла обида на страну
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У россиян подросла обида на страну
Газета № 088 (3377) (1506) Общество,
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У россиян подросла обида на страну

Эксперты НИУ ВШЭ изучили влияние гражданской самоидентификации на ощущение общей удовлетворенности
Россияне, испытывающие гордость за страну, более счастливы, чем те, кто обижен на нее или считает себя ущемленным, говорится в исследовании НИУ ВШЭ. Больше всех горды гражданством жители Урала, а обижены — жители Дальнего Востока
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Россияне, гордые своим гражданством, ощущают себя более счастливыми, чем люди, для которых быть гражданином России — значит испытывать чувство обиды за страну. К такому выводу пришли на основании опроса эксперты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, результаты их исследования есть у РБК.

Как проводился опрос

Ежегодный всероссийский опрос проводился центром в рамках мониторинга состояния гражданского общества. Респонденты — чуть больше 2 тыс. россиян старше 18 лет из числа городского и сельского населения. Исследование проходило с декабря 2020 года посредством личных интервью.

Гордость и обида

У участников опроса спрашивали, какое чувство у них вызывает факт, что они — граждане России. Почти у половины (48%) гражданство либо вызывает негативные эмоции — обиду на страну (20%), ущемленность, неполноценность (4%), либо они вовсе не испытывают по этому поводу никаких чувств (24%). Авторы отмечают, что в 2020 году обиженных на страну стало немного больше, чем в 2017 году: этот показатель вырос на 5 п.п., с 15 до 20%.

Примерно у такого же числа опрошенных (49%) российское гражданство вызывает положительные эмоции — гордость (29%) и спокойную уверенность (20%). Чаще остальных гражданством гордятся люди в возрасте 60+, которые находятся на пенсии и не работают (40%), либо работающие пенсионеры (31%). Но старшее поколение испытывает и больше негативных эмоций: пенсионеры, которым приходится работать, чаще чувствуют обиду на страну (30%), чем неработающие (24%).

Индифферентны к своему гражданству в основном молодые люди от 18 до 34 лет — 33% ответили, что никаких чувств гражданство России у них не вызывает.

В каких регионах люди равнодушны к гражданству

Больше всего горды гражданством России в Уральском и Центральном федеральных округах — 35 и 33% соответственно. Чувство спокойной уверенности от обладания российским гражданством в равной степени испытывает население Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов — по 23%. Лидирует по обиженным на страну Дальневосточный федеральный округ, там это чувство испытывают 25% жителей.

Совершенно равнодушны к факту, что они — граждане России, жители Северо-Кавказского федерального округа — 40% (против 24% в среднем по стране), а также Северо-Западного (31%). Опрошенные РБК политологи не увидели в таких результатах ничего необычного.

Кавказ, который исторически играет значительную роль в жизни России, ментально не чувствовал себя ее частью, объясняет политконсультант Дмитрий Фетисов. Такой же точки зрения придерживается политолог Алексей Макаркин, по мнению которого в этом регионе всегда были сильны традиционализм и собственные обычаи при сохранении самостоятельности в управлении.

Что касается индифферентного отношения к российскому гражданству у жителей Северо-Западного округа, Фетисов объясняет это влиянием стран Балтии и провоцированием недовольства. Вдобавок такие результаты, считает он, могут быть следствием близости к границам: люди чаще ездят в Европу и сравнивают жизнь там и в России. Макаркин отмечает, что этот регион также исторически был более внутренне независимым от государства.

Как чувство гордости за Россию зависит от денег

Авторы исследования пишут, что гражданская самоидентификация зависит от финансового положения россиян — чем оно лучше, тем больше люди чувствуют ущемленность и неполноценность. В самой обеспеченной группе (хватает денег на квартиру) люди меньше всего испытывают гордость за российское гражданство (22% против 29% по стране) и в то же время чувствуют себя ущемленными (11%).

В наименее обеспеченной группе (денег не хватает даже на питание) гордость испытывают 29%, чуть больше людей в этой группе обижены на страну — 30%. Средняя с точки зрения обеспеченности группа (хватает на одежду, но не на крупную бытовую технику) оказалась лидером по индифферентности к российскому гражданству — 27% против 24% в среднем по стране.

С уменьшением доли расходов на питание крепнет и чувство спокойной уверенности: 13% среди тех, кто тратит на продукты почти весь бюджет, против 24% в группе, где на питание тратят меньше половины. Таким же образом выглядит ситуация с обидой на страну: 15% — у более обеспеченных и 32% — в бедной группе.

Гордые и счастливые

Граждане России, которые испытывают положительные эмоции в отношении собственного гражданства, оказались более счастливыми: гордые за страну счастливы в 88% случаев, а те, кто спокойно уверен в ней, — в 89%. Процент счастья снижается в группах, где люди обижены на Россию (65% против 79% в среднем по стране) или ощущают себя ущемленными (53%). В этих же группах предсказуемо нашлось и больше несчастливых россиян — 26 и 37% соответственно. По мнению автора опроса, директора Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирины Мерсияновой, эти результаты можно трактовать двояко: либо счастливые люди более оптимистично смотрят на жизнь, либо они счастливы потому, что видят в окружающем больше хорошего, чем остальные. «В любом случае неудивительно, что гордость за страну счастливые люди испытывают тоже чаще, чем остальные», — считает социолог.

В России собственная жизнь и счастье часто отождествляются со счастьем государства, утверждает Фетисов. «Та часть опрошенных, кто не испытывает эмоций от российского гражданства, индифферентны к нему, пытаются анализировать и видят, что значительных побед после Крыма у России нет, при том что и социально-экономические показатели ухудшаются», — резюмирует он. В то же время россияне, более подверженные влиянию пропаганды, невзирая на дипломатические провалы России, могут испытывать гордость за страну и считать себя счастливыми.

Автор: Егор Губернаторов.
Теги: гражданство , гордость , россияне , НИУ ВШЭ
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