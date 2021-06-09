Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК Компании
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 72,58 71,73 EUR Нал. 88,32 87,43 USD Бирж. 72,00 -0,30 EUR Бирж. 87,72 -0,32 USD ЦБ. 72,93 -0,34 EUR ЦБ. 88,65 -0,10 EUR/USD 1,22 +0,00 BTC/USD Бирж. 34199,52 +725,67 IMOEX 3811,34 +0,10% RTSI 1667,27 +0,62% Brent 72,56 +0,99% DJIA 34599,82 -0,09% Nasdaq 13924,91 +0,31%
Инфляция разогнала ожидания аналитиков
Лента новостей
Какие инструменты нужны бизнесу для реализации госзаказа 10:07, Партнерский материал В Красноярске пассажир машины выстрелил в велосипедистов. Видео 10:05, Общество Разворот на Ближний Восток: возможности для бизнеса в Катаре 09:59, РБК и посольство Катара Первая в мире страна узаконила биткоин в качестве платежного средства 09:57, Крипто Губернатор назвал причину пожара в рязанской больнице 09:53, Общество СК возбудил уголовное дело из-за пожара в рязанской больнице 09:48, Общество Истребитель ВВС Болгарии пропал с радаров над Черным морем 09:45, Политика США накопили миллионы доз вакцины от COVID с истекающим сроком годности 09:35, Общество Не тот папарацци: что стоит за успехом очередного клона Instagram 09:33, PRO Петербургский сервис приостановил аренду самокатов 09:33, Общество Подарки для своих волос: фен, стайлер и выпрямитель 09:30, РБК и Dyson Полиция в Красноярске проверит сообщение о стрельбе по велосипедистам 09:30, Общество В Сбербанке сообщили о росте числа DDoS-атак на свои системы 09:18, Технологии и медиа Что мешает вакцинному туризму, прогнозы по ставке ЦБ. Главное за ночь 08:58, Общество Антонио Ньето-Родригес: 70% всех проектов заканчиваются провалом 08:57, PRO В Афганистане убили 10 саперов 08:54, Общество Как правильно составить объявление о продаже квартиры. Советы экспертов 08:51, Недвижимость Пас Кучерова вывел «Тампу» в полуфинал Кубка Стэнли 08:49, Спорт Суд признал Росимущество потерпевшим по делу экс-замглавы Росгвардии 08:47, Общество ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни 08:44, Финансы В России в 1,3 раза выросло число обучающихся во вторую смену 08:30, Общество Почему повальное увлечение экомодой не изменит fashion-рынок прямо сейчас 08:24, PRO В Рязани назвали причину гибели людей при пожаре в больнице 08:18, Общество Позади «Реал» и «Барселона». Самые дорогие сборные Евро-2020 08:00, Спорт Рязанский губернатор поручил проверить все больницы региона после пожара 07:56, Общество Полиция задержала напавшего с ножом на медиков жителя Владивостока 07:32, Общество Трейдеры предупредили о повышении цен на уголь до пиковых значений 07:13, Бизнес В Гонконге изучат перспективу создания собственной цифровой валюты 07:02, Общество
Газета
Инфляция разогнала ожидания аналитиков
Газета № 085 (3374) (0906) Финансы,
0

Инфляция разогнала ожидания аналитиков

Большинство экономистов прогнозируют повышение ключевой ставки ЦБ до 5,5%
Экономисты ожидают повышения ключевой ставки ЦБ с 5 до 5,5% уже 11 июня. Многие из них пересмотрели прогнозы после ускорения инфляции до 6%: такого в России не было почти 5 лет. К концу года ставка может еще вырасти, полагают они
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Большинство экономистов ожидают повышения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта на ближайшем заседании Банка России в пятницу, 11 июня, показал консенсус-прогноз Bloomberg: такую оценку дали 24 аналитика против 11, ожидающих роста только на 0,25 п.п. Многие из них за последнюю неделю пересмотрели ожидания, опираясь на новые данные по росту промышленного производства, а также по разгону инфляции, которая превысила 6% впервые с октября 2016 года, рассказали РБК сами эксперты.

На прошлом заседании ЦБ уже принял решение повысить ставку с 4,5 до 5%, хотя большинство экономистов ожидали более скромного шага. Свое решение регулятор объяснял быстрым восстановлением экономики и повышенным инфляционным давлением. Набиуллина при этом отмечала, что промедление приведет к тому, что цель по инфляции в 4% будет достигнута значительно позже. Пока ЦБ ожидает роста цен в диапазоне 4,7–5,2% в 2021 году и возвращения инфляции к 4% к середине 2022 года.

Экономика
Инфляция в России превысила 6% впервые с 2016 года Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Последние экономические показатели удивили в лучшую сторону, пишет в обзоре главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Так, рост промышленного производства в апреле составил 7,2% в годовом выражении вместо прогнозируемых 6,5%, оборот розничной торговли вырос на 34,7 вместо 31,4%. В целом Минэкономразвития оценивает рост ВВП в апреле в 10,7% к прошлогоднему апрелю, когда действовал режим нерабочих дней и другие жесткие пандемийные ограничения.

Но рост экономики сопровождается разгоном цен: после замедления в апреле до 5,5% в мае инфляция ускорилась до 6% (рынок ожидал 5,8%). Еще в середине прошлого месяца Банк России предполагал, что рост цен будет «держаться на плато».

ЦБ повысит ставку на 0,5 п.п., но есть шанс и на рост на 0,75 п.п., написали в обзоре аналитики Goldman Sachs. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что ЦБ рассматривает разные варианты решений, не исключив даже повышения ставки сразу на 0,75 п.п. С 2014 года, когда регулятор повысил ставку сразу с 10,5 до 17%, он ни разу не повышал ее более чем на 0,5 п.п.

Почему вероятно второе повышение на 0,5 п.п.

Ускорение инфляции выше прогнозируемого уровня в мае стало сюрпризом, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, пересмотревший свой прогноз. Как следует из данных Росстата, месячный рост цен на продовольственные товары составил 1%, а на непродовольственные — 0,8%. Помимо глобального роста цен на продовольствие ускорение инфляции объясняется также мировым дефицитом полупроводников и локальным ростом цен на товары, связанные со строительством и ремонтом, отмечает Долгин: «Долгосрочные инфляционные риски выше, чем предполагалось раньше. На основании этого повышение на 50 б.п. — это минимум, на который можно рассчитывать на ближайшем заседании».

Изменил свой прогноз и главный экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков. На прошлый подобный сюрприз в феврале ЦБ отреагировал повышением ставки на 0,25 п.п. вместо ожидаемого рынком ее сохранения, напоминает он.

Финансы
Банк России повысил ставку сразу до 5% Эльвира Набиуллина

«Майские данные по росту потребительских цен до 6% практически полностью устранили неопределенность в том, каким будет шаг ЦБ», — пишет аналитик Citibank Иван Чакаров, также ожидающий повышения на 0,5 п.п. Рост цен на непродовольственные товары говорит о серьезном давлении со стороны спроса, что соответствует быстрому восстановлению экономики и возвращению к докризисным уровням ВВП, отмечает он.

Такое внимание к текущей инфляции (хотя ЦБ в своей политике таргетирует будущую инфляцию) связано с высоким уровнем неопределенности. «Сейчас трудно прогнозировать инфляцию, и мы, наверное, все в заложниках у текущей инфляции», — говорит Донец.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что ЦБ все же не стоит опираться на текущие данные: повышая ставку сейчас, он должен реагировать на рост инфляционных рисков 2022 года. «Текущий быстрый рост цен говорит о том, что цепочки производства, видимо, до сих пор не нормализовались, и к моменту, когда они восстановятся, темпы роста спроса могут начать замедляться», — отмечает экономист. Она обращает внимание и на то, что повышение ставки не влияет на текущую инфляцию, но зато ускоряет кредитование: население торопится с оформлением кредитов, что в конечном счете приводит к росту потребления и влияет на инфляцию.

Новые данные по инфляции влияют на прогнозируемый рост цен, не согласен директор центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково» — РЭШ Олег Шибанов. Кроме того, существенное влияние на динамику будущей инфляции могут оказать инфляционные ожидания, добавляет он.

Какой ставка будет к концу года

Повышение ставки в июле не будет последним, сходятся экономисты. «Мы ждем, что до конца года ключевая ставка может вырасти еще на 0,25 п.п.», — говорит Исаков. «Ренессанс Капитал» ожидает еще два повышения ставки на 0,25 п.п. в июле и сентябре. «Мы видим, что денежный рынок начал закладывать повышение ставки выше 6%. Много и подробно председатель ЦБ говорила о том, что сейчас таргетируется нейтральная политика. С этой точки зрения верхней границей нейтрального диапазона остается 6%», — рассуждает Донец.

Экономика
Набиуллина увидела «неослабевающий риск» для экономики в санкциях США Эльвира Набиуллина

ЦБ в апреле впервые опубликовал среднее значение ключевой ставки на 2021 год, исходя из которого можно сделать предположение о динамике ключевой ставки. Значение составило 5–5,8%, что соответствует нейтральному диапазону ключевой ставки 5–6%. ЦБ, впрочем, отмечал, что обязательства следовать среднегодовой траектории у него нет. Кроме того, регулятор начал публиковать опросы аналитиков: из них следует, что ставка в среднем за 2021 год составит 5,2% годовых, а в последующие годы — 5,5%.

Citibank ожидает повышения ставки до 6% к концу года. Если ЦБ продемонстрирует более жесткую риторику, существует риск, что к концу года ставка действительно составит 6%, говорит и Орлова. Но вопрос о выходе за пределы нейтрального диапазона пока не актуален, добавляет Исаков. В базовом сценарии «ВТБ Капитала» в следующем году инфляция, скорее всего, снизится до 4%, а пик роста цен будет летом, когда инфляция составит порядка 6,3%.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ключевая ставка , Банк России , Инфляция
Материалы по теме
ФРС США оставила ключевую ставку без изменений Экономика
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter