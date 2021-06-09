Инфляция разогнала ожидания аналитиков

Большинство экономистов прогнозируют повышение ключевой ставки ЦБ до 5,5%

Экономисты ожидают повышения ключевой ставки ЦБ с 5 до 5,5% уже 11 июня. Многие из них пересмотрели прогнозы после ускорения инфляции до 6%: такого в России не было почти 5 лет. К концу года ставка может еще вырасти, полагают они

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Большинство экономистов ожидают повышения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта на ближайшем заседании Банка России в пятницу, 11 июня, показал консенсус-прогноз Bloomberg: такую оценку дали 24 аналитика против 11, ожидающих роста только на 0,25 п.п. Многие из них за последнюю неделю пересмотрели ожидания, опираясь на новые данные по росту промышленного производства, а также по разгону инфляции, которая превысила 6% впервые с октября 2016 года, рассказали РБК сами эксперты.

На прошлом заседании ЦБ уже принял решение повысить ставку с 4,5 до 5%, хотя большинство экономистов ожидали более скромного шага. Свое решение регулятор объяснял быстрым восстановлением экономики и повышенным инфляционным давлением. Набиуллина при этом отмечала, что промедление приведет к тому, что цель по инфляции в 4% будет достигнута значительно позже. Пока ЦБ ожидает роста цен в диапазоне 4,7–5,2% в 2021 году и возвращения инфляции к 4% к середине 2022 года.

Последние экономические показатели удивили в лучшую сторону, пишет в обзоре главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Так, рост промышленного производства в апреле составил 7,2% в годовом выражении вместо прогнозируемых 6,5%, оборот розничной торговли вырос на 34,7 вместо 31,4%. В целом Минэкономразвития оценивает рост ВВП в апреле в 10,7% к прошлогоднему апрелю, когда действовал режим нерабочих дней и другие жесткие пандемийные ограничения.

Но рост экономики сопровождается разгоном цен: после замедления в апреле до 5,5% в мае инфляция ускорилась до 6% (рынок ожидал 5,8%). Еще в середине прошлого месяца Банк России предполагал, что рост цен будет «держаться на плато».

ЦБ повысит ставку на 0,5 п.п., но есть шанс и на рост на 0,75 п.п., написали в обзоре аналитики Goldman Sachs. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что ЦБ рассматривает разные варианты решений, не исключив даже повышения ставки сразу на 0,75 п.п. С 2014 года, когда регулятор повысил ставку сразу с 10,5 до 17%, он ни разу не повышал ее более чем на 0,5 п.п.

Почему вероятно второе повышение на 0,5 п.п.

Ускорение инфляции выше прогнозируемого уровня в мае стало сюрпризом, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, пересмотревший свой прогноз. Как следует из данных Росстата, месячный рост цен на продовольственные товары составил 1%, а на непродовольственные — 0,8%. Помимо глобального роста цен на продовольствие ускорение инфляции объясняется также мировым дефицитом полупроводников и локальным ростом цен на товары, связанные со строительством и ремонтом, отмечает Долгин: «Долгосрочные инфляционные риски выше, чем предполагалось раньше. На основании этого повышение на 50 б.п. — это минимум, на который можно рассчитывать на ближайшем заседании».

Изменил свой прогноз и главный экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков. На прошлый подобный сюрприз в феврале ЦБ отреагировал повышением ставки на 0,25 п.п. вместо ожидаемого рынком ее сохранения, напоминает он.

«Майские данные по росту потребительских цен до 6% практически полностью устранили неопределенность в том, каким будет шаг ЦБ», — пишет аналитик Citibank Иван Чакаров, также ожидающий повышения на 0,5 п.п. Рост цен на непродовольственные товары говорит о серьезном давлении со стороны спроса, что соответствует быстрому восстановлению экономики и возвращению к докризисным уровням ВВП, отмечает он.

Такое внимание к текущей инфляции (хотя ЦБ в своей политике таргетирует будущую инфляцию) связано с высоким уровнем неопределенности. «Сейчас трудно прогнозировать инфляцию, и мы, наверное, все в заложниках у текущей инфляции», — говорит Донец.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что ЦБ все же не стоит опираться на текущие данные: повышая ставку сейчас, он должен реагировать на рост инфляционных рисков 2022 года. «Текущий быстрый рост цен говорит о том, что цепочки производства, видимо, до сих пор не нормализовались, и к моменту, когда они восстановятся, темпы роста спроса могут начать замедляться», — отмечает экономист. Она обращает внимание и на то, что повышение ставки не влияет на текущую инфляцию, но зато ускоряет кредитование: население торопится с оформлением кредитов, что в конечном счете приводит к росту потребления и влияет на инфляцию.

Новые данные по инфляции влияют на прогнозируемый рост цен, не согласен директор центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково» — РЭШ Олег Шибанов. Кроме того, существенное влияние на динамику будущей инфляции могут оказать инфляционные ожидания, добавляет он.

Какой ставка будет к концу года

Повышение ставки в июле не будет последним, сходятся экономисты. «Мы ждем, что до конца года ключевая ставка может вырасти еще на 0,25 п.п.», — говорит Исаков. «Ренессанс Капитал» ожидает еще два повышения ставки на 0,25 п.п. в июле и сентябре. «Мы видим, что денежный рынок начал закладывать повышение ставки выше 6%. Много и подробно председатель ЦБ говорила о том, что сейчас таргетируется нейтральная политика. С этой точки зрения верхней границей нейтрального диапазона остается 6%», — рассуждает Донец.

ЦБ в апреле впервые опубликовал среднее значение ключевой ставки на 2021 год, исходя из которого можно сделать предположение о динамике ключевой ставки. Значение составило 5–5,8%, что соответствует нейтральному диапазону ключевой ставки 5–6%. ЦБ, впрочем, отмечал, что обязательства следовать среднегодовой траектории у него нет. Кроме того, регулятор начал публиковать опросы аналитиков: из них следует, что ставка в среднем за 2021 год составит 5,2% годовых, а в последующие годы — 5,5%.

Citibank ожидает повышения ставки до 6% к концу года. Если ЦБ продемонстрирует более жесткую риторику, существует риск, что к концу года ставка действительно составит 6%, говорит и Орлова. Но вопрос о выходе за пределы нейтрального диапазона пока не актуален, добавляет Исаков. В базовом сценарии «ВТБ Капитала» в следующем году инфляция, скорее всего, снизится до 4%, а пик роста цен будет летом, когда инфляция составит порядка 6,3%.