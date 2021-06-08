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Экранная лихорадка

Аналитики НАФИ представили статистику использования россиянами цифровых устройств
Россияне проводят за компьютерами, смартфонами и планшетами в среднем по 6 часов в день. При этом почти половина опрошенных заявили, что с началом пандемии это время увеличилось. Вырос и уровень стресса и зависимости от устройств
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ежедневно пользователи проводят за экраном устройств по шесть часов. К такому выводу пришли эксперты Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) в результате опроса, проведенного в апреле этого года (участвовали 1600 человек старше 18 лет в 53 регионах России).

Из-за пандемии экранное время российского пользователя увеличилось: с весны прошлого года 43% россиян стали чаще использовать цифровые устройства.

К каким еще выводам пришли авторы исследования — в материале РБК.

Молодой москвич с высшим образованием

В сутки россияне проводят перед экранами цифровых устройств в среднем 5 часов по рабочим задачам и 3 часа по личным делам. Больше всего времени за экранами цифровых устройств проводят жители Центрального федерального округа (по 7 часов в сутки), молодежь 18–24 лет (по 8 часов), люди с высшим образованием (по 7 часов), руководители (по 8 часов).

Представитель МТС (крупнейший оператор мобильной связи в России) Алексей Меркутов говорит, что, по их статистике, во время пандемии трафик проводного интернета их пользователей в Московском регионе вырос примерно на 70%, а мобильного — на 50%. «В текущем году мы ожидаем похожей динамики, поскольку количество цифровых сервисов значительно растет, равно как и количество пользователей, которые привыкли получать сервисы в режиме онлайн. Интернет-трафик растет последние годы, и это объективная реальность, поскольку активное распространение получают стриминговые видеосервисы, интернет-торговля, киберспорт, госуслуги и т.д.», — перечисляет Меркутов.

Общество
Путин утвердил штрафы за продажу гаджетов без российского софта Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Партнер практики технологического консалтинга PwC в России Тимофей Хорошев связывает увеличение количества проведенного времени за экраном с тем, что люди пересмотрели отношение к вещам, которые можно делать через интернет. «Сегодня мы заказываем не только товары, но проводим ключевые встречи, выполняем целые проекты удаленно, дети ходят в школу онлайн. Безусловно, у людей чувствуется усталость от такого формата, и мы видим, как позитивно люди относятся к очным событиям. Но факт остается фактом, сегодня мы понимаем, что гораздо больше допустимо реализовать через интернет», — объяснил Хорошев.

По оценке We are social и Hootsuite, в мире среди аудитории в возрасте 16–64 лет пользователи любых устройств в среднем проводят в интернете 6 часов 54 минуты. По данным AppAnnie, только в мобильных приложениях пользователи по всему миру в первом квартале этого года в среднем проводили 4,2 часа в день, что на 30% больше, чем два года назад. Чаще всего пользователи проводили время в сервисах TikTok, Youtube и Facebook. В России в первом квартале среднее время в приложениях составляло чуть менее 4 часов, тогда как год назад показатель составлял чуть более 3 часов.

Стресс и чувство зависимости

Исследователи центра пришли к выводу, что время, проведенное за экраном, влияет на уровень стресса пользователей: 14% рассказали о появлении чувства зависимости, беспокойства или стресса. При этом среди тех, кто стал больше времени проводить с гаджетом, на повышенный уровень стресса и беспокойства жаловался каждый третий. Чаще всего на это жаловались жители крупных городов, женщины и люди, занимающие руководящие позиции.

Исполнительный директор НАФИ Людмила Спиридонова считает, что «проблема чрезмерного использования цифровых устройств отмечается по всему миру, ее признают в том числе производители устройств и разработчики софта». «Задача, которая сегодня стоит перед обществом, — помочь справиться с цифровой зависимостью тем, кто не в состоянии сделать это самостоятельно», — указала она. По мнению Спиридоновой, действенным методом борьбы с чрезмерным использованием гаджетов может быть внедрение функции «экранного времени», сообщающей количество проводимого времени в приложениях. Однако ответственность за эффективность предложенного способа лежит на пользователе и его самодисциплине, подчеркнула она.

Впрочем, партнер и руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга считает, что в пандемию очень сложно отделить эффект от использования гаджетов от эффекта непосредственно информации, которую пользователь получил. «В это время по большей части информационный фон был если не негативный, то очень тревожный. Поэтому сложно сказать, что именно стало причиной такой тревожности, если ее выявили на контрольной группе», — указал он.

Автор: Дарья Чебакова.
Теги: гаджеты , россияне
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