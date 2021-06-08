Без пяти лет кандидаты

Как коррекция законодательства о выборах скажется на планах оппозиционных политиков

4 июня Владимир Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремистским и террористическим организациям. РБК разбирался, кого теперь не допустят к выборам и кто может подпасть под новые ограничения в будущем

Любовь Соболь (в центре) (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

В минувшую пятницу, 4 июня, президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие в выборах для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Согласно закону те, кто так или иначе связан с такими организациями, в течение определенного периода не могут претендовать на любые выборные должности.

Изначально законопроект предполагал ограничения только для выборов в Государственную думу, однако ко второму чтению сферу его действия расширили. Он был внесен и принят на фоне дела о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) экстремистской организацией. Соответствующий иск подала прокуратура Москвы, которая утверждает, что цель ФБК — «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Какие вводятся ограничения

Учредители и руководители организаций, признанных экстремистскими или террористическими, лишаются права избираться на пять лет с момента признания организации таковой, рядовые сотрудники и причастные — на три года. Запрет распространяется и на тех, кто работал в структуре до того, как суд решил ее запретить или ликвидировать. Бывший руководитель столкнется с ограничением избирательного права, если оставил эту должность не ранее чем за три года до решения суда; бывший участник — если сотрудничал в течение последнего года до решения суда.

Причастность тех или иных лиц к работе экстремистской или террористической организации устанавливает суд. Она может выражаться в участии в мероприятиях этих организаций, перечислении пожертвований, оказании «имущественной, организационно-методической, консультативной и иной помощи». Основанием для признания причастности могут стать и высказывания в поддержку организации, в том числе размещенные в интернете. В отношении официальных руководителей соответствующее судебное решение не требуется.

Кто из членов ФБК планирует баллотироваться

К моменту подписания закона несколько сотрудников ФБК объявили о своих планах участвовать в ближайших выборах. В марте 2020 года о намерении баллотироваться в Госдуму объявила юрист ФБК Любовь Соболь, в мае 2021 года об аналогичном намерении заявил бывший глава московского штаба Навального Олег Степанов. Планы побороться за кресло депутата Госдумы озвучивал и координатор хабаровского штаба Алексей Ворсин.

Выдвигаться на местных выборах планировали многие бывшие члены региональных штабов Навального, деятельность которых в апреле была приостановлена прокуратурой. Объявляя о роспуске штабов, соратник Алексея Навального Леонид Волков выражал надежду, что «большинство продолжат работу как независимые общественно-политические движения во главе с сильными лидерами».

Экс-координатор штаба Навального в Саратове Дмитрий Цибирев принял решение баллотироваться в депутаты городской Думы Саратова, о планах избираться в горсовет говорила и экс-заместитель руководителя мурманского штаба Виолетта Грудина. В марте глава петербургского штаба Навального Ирина Фатьянова объявила, что намерена баллотироваться в законодательное собрание города. За несколько недель до этого координатор уфимского штаба Лилия Чанышева заявляла о своем участии в выборах горсовета Уфы.

Экс-координатор штаба в Екатеринбурге Алексей Гресько говорил, что планировал участвовать в выборах в Заксобрание Свердловской области, но партия «Яблоко» не стала его выдвигать. Илья Данилов, бывший координатор в Липецке, сообщал, что хотел баллотироваться в областную Думу, но изменил свое решение.

Кого еще может коснуться ограничение избирательных прав

В случае если ФБК признают экстремистской организацией, действие закона может быть распространено на многих представителей оппозиции, в том числе и на тех, кто частично поддерживает Алексея Навального, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его мнению, единственным вариантом избежать ограничения избирательных прав остается судебное разбирательство. Но это будет непростой задачей, поскольку закон «крайне размыт», а обжалование в ЕСПЧ не повлияет на ситуацию, так как этот суд может лишь указать на нарушения и постановить выплатить компенсацию, но не отменить решение российских судов, отметил политолог.

Макаркин не исключил, что в случае соответствующих обращений Конституционный суд может принять закон к рассмотрению. Однако, по прогнозу политолога, в любом случае его решение последует уже после выборов этого года.

Депутат петербургского заксобрания и кандидат в депутаты Госдумы Борис Вишневский сказал РБК, что не изменит своих планов и не будет вносить корректировки в свои действия, однако допустил, что в теории он может «стать объектом применения этого закона». Но сперва Вишневский предложил дождаться признания ФБК экстремистской организацией и правоприменительной практики по новому закону. Если суды начнут признавать причастными к деятельности, в частности, членов «Яблока», он предположил, что кандидаты будут обжаловать решения вплоть до Конституционного и Европейского суда.

«Если кто-то на основании этого закона будет отстранен от выборов, а потом будет признано, что этот закон является неправовым или неконституционным, то тогда это будет прямое основание для отмены результатов этих выборов и проведения повторных», — резюмировал Вишневский.

О том, что принятие закона не отразится на их избирательных планах, сообщили также депутат Псковского областного собрания, кандидат в депутаты Госдумы Лев Шлосберг и депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.

Закон может так широко трактоваться, что пока совершенно неясна его применительная практика, рассказал РБК Илья Яшин, заявивший об участии в довыборах в Московскую городскую думу. По его словам, на его планы принятие закона не повлияет.

Пресс-служба партии «Яблоко», насчитывающей около 28 тыс. членов, сообщила РБК, что никто из членов партии не возглавлял экстремистские организации и их региональные отделения. Однако в партии исходят из того, что «причастным» могут объявить любого ее члена, потому что законопроект в целом направлен на оппонентов власти.

В пресс-службе ЛДПР заявили, что у партии нет опасений, что кто-то из ее кандидатов подпадает под действие этого закона, добавив, что ЛДПР никогда не сотрудничала ни с одной радикальной организацией и всегда придерживалась умеренных, центристских взглядов.

У закона широкие возможности для интерпретации, сказал РБК пресс-секретарь Геннадия Зюганова депутат Госдумы Александр Ющенко. «Мы на него смотрим с опаской, с учетом того что судебная, правоохранительная системы сегодня сильно зависят от административного давления», — отметил он.

В пресс-службе «Справедливой России» сообщили РБК, что среди кандидатов от партии нет лиц, подпадающих под действие закона.