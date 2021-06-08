Альфа-банк и «Тинькофф» ждут американского наследия

Ведущие российские банки готовы приобрести бизнес российской «дочки» Citigroup

Альфа-банк и Тинькофф Банк могут приобрести розничный бизнес Ситибанка, который закрывает это направление в России. Сделка позволит пополнить клиентскую базу высококачественными заемщиками и зарплатными клиентами, считают эксперты

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В розничном бизнесе Ситибанка, который объявил о сворачивании этого направления в России, заинтересованы по меньшей мере Альфа-банк и Тинькофф Банк. Об этом РБК рассказали главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский и председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Конкретное решение о покупке они будут принимать, исходя из условий продажи портфеля.

Альфа-банк мог бы приобрести розничный портфель Ситибанка, если это будет хороший бизнес по адекватной цене, говорит Верхошинский. Он отметил, что пока Ситибанк не объявлял условия продажи.

По словам Близнюка, когда Ситибанк будет проводить процедуру тендера, «Тинькофф» изучит документы и, «скорее всего, сделает предложение». Для Тинькофф Банка важна цена, но это не всегда «вопрос про «дешевле», отмечает Близнюк: «Это еще и вопрос, насколько это пересекается с нашей клиентской базой, насколько мы обогащаем свою клиентскую базу, какими клиентами обогащаем. И, конечно, есть вопрос цены приобретения, потому что мы все сделки, как и все решения по бизнесу, проводим с уверенностью в хорошем возврате на капитал в результате этой сделки или бизнес-решения».



О том, что Ситибанк — российская «дочка» американской Citigroup — перестанет работать с российскими физическими лицами, банк объявил 15 апреля. Citigroup закрывает это направление в 13 странах, так как у группы нет достаточных ресурсов и масштаба для успешной конкуренции на этих рынках. В России Ситибанк продолжит работать с корпоративными клиентами.

Представитель Ситибанка в ответ на запрос РБК напомнил, что «процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет, поэтому АО КБ «Ситибанк» продолжит обслуживание розничных клиентов в обычном режиме, включая работу офисов и отделений».

Зачем нужны клиенты Ситибанка

«Мы всегда очень оппортунистически, ситуационно смотрим на сделки M&A. Наша клиентская база растет год от года по 1,5 млн клиентов — физических лиц. Я думаю, что это эквивалент нескольких розничных бизнесов Ситибанка в России. Мы сконцентрированы на создании суперсервиса, и это само по себе залог роста клиентской базы. Так что для нас такая сделка могла бы быть интересна, но все зависит от условий», — объяснил Верхошинский.

По мнению Верхошинского, уход Ситибанка из России связан не с санкциями и геополитикой, а с высокой конкуренцией. «Решение Ситибанка в каком-то смысле даже запоздалое. Потому что здесь конкурентный рынок. Сильнейшие быстро поглощают клиентскую базу остальных банков», — говорит он.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, розничный бизнес Ситибанка может быть интересен потенциальным покупателям в первую очередь в части портфеля депозитов. Также у банка неплохая база зарплатных клиентов, заметная часть которых — сотрудники представительств зарубежных компаний, добавил он.

Приобретение розничного портфеля Ситибанка позволит банку-покупателю пополнить клиентскую базу высококачественными заемщиками, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина. По ее расчетам, объем портфеля потребительских кредитов (включая кредитные карты) Ситибанка на 1 января 2021 года составил 46,9 млрд руб., а доля проблемных кредитов (с просрочкой выше 90 дней) — всего 1,3%. Для сравнения, у Альфа-банка, как следует из его отчетности по МСФО, по итогам 2020 года этот показатель составляет 5%, у Тинькофф Банка — 10,4%. Низкий уровень просроченной задолженности у Ситибанка обусловлен качественным андеррайтингом (процедура оценки погашения или непогашения запрашиваемого кредита), который базируется на опыте международной группы, объясняет Якушкина.