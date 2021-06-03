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Протокол против бюллетеня

Как будет действовать российская оппозиция в новых условиях
Суд арестовал экс-главу «Открытой России» Андрея Пивоварова, Дмитрий Гудков ожидает суда по мере пресечения. Что будет делать оппозиция в условиях уголовного преследования ее представителей — разбирался РБК
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Дело Пивоварова

В среду, 2 июня, Первомайский районный суд Краснодара арестовал на два месяца бывшего главу «Открытой России» Андрея Пивоварова. Его подозревают в участии в работе нежелательной организации (ст. 248.1 УК) и попытке скрыться от следствия. Причиной для возбуждения дела стал репост Пивоварова в Facebook, в котором он просил поддержать проект помощи независимым муниципальным депутатам «Объединенные демократы».

Пивоваров был задержан 31 мая в аэропорту Пулково — его вывели из самолета, который уже начал руление. Оппозиционер говорил, что планировал улететь в в отпуск на рейсе с пересадкой в Варшаве. Вскоре после задержания в квартире Пивоварова прошел обыск, а 1 июня его доставили в Краснодар, так как уголовное дело возбудил следственный отдел по Западному округу Краснодара краевого управления СК.

Пивоваров связывает возбуждение дела с его намерением участвовать в выборах в Госдуму, считает его политически мотивированным и не признает свою вину. За несколько дней до задержания «Открытая Россия» объявила о самоликвидации, чтобы избежать уголовного преследования ее членов из-за ужесточения закона о «нежелательных организациях».

Дело Гудкова

1 июня прошли обыски у бывшего лидера Партии перемен, депутата Госдумы VI созыва Дмитрия Гудкова, а также его родственников и бывшего помощника Александра Соловьева, который ранее возглавлял «Открытую Россию». Гудкова подозревают в причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления (ч. 2 ст. 165 УК). По версии следствия, фирма «Сектор-А», которую возглавляет тетка Гудкова Ирина Ермилова, заключила договор на аренду нежилого помещения с департаментом городского имущества Москвы, но арендные платежи в полном объеме не вносила. Дело возбудили 28 апреля за неуплату долга по договору аренды в 2015–2017 годах.

«После того как ДГИ в 3 раза подняли арендную ставку, тетя не смогла ее оплачивать. Долго пытались договориться с ДГИ, потому что компания имела право на льготы как малое предприятие и раньше именно поэтому ставка была ниже. Но ДГИ отказал, потому что за время этих переговоров образовалась задолженность по аренде, а с задолженностью ДГИ ни на какие пересчеты аренды типа не идет. После этого договор расторгли по соглашению сторон. Дальше взыскание задолженности через арбитраж и исполнительное производство. А теперь — уголовное дело», — писала адвокат Ермиловой Анастасия Георгиевская.

Гудков и Ермилова были задержаны на 48 часов, до суда.

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Кто оказался под следствием за последний год

С января 2021 года под домашним арестом находится Любовь Соболь. Ее обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных из-за коронавируса (ч. 1 ст. 236 УК). «Санитарное дело» возбудили после несогласованной акции протеста в Москве 23 января. По версии следствия, Соболь призывала к участию в митинге в поддержку Алексея Навального, в результате чего туда пришли больные коронавирусом или контактировавшие с зараженными люди. Этим была создана угроза «массового заболевания людей по неосторожности».

Фигурантами этого дела также стали брат основателя ФБК (признан иноагентом в России) Олег Навальный, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава «Альянса врачей» (признан иноагентом в России) Анастасия Васильева, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, сотрудник ФБК Николай Ляскин и муниципальные депутаты Дмитрий Барановский, Люся Штейн и Константин Янкаускас. По «санитарному делу» обвиняется и бывший координатор московского штаба Навального Олег Степанов, с 29 января он также находится под домашним арестом.

«Санитарное дело» стало вторым уголовным делом, возбужденным в отношении Любови Соболь за прошедший год. 24 декабря 2020 года ГСУ СК по Москве предъявил ей обвинение в незаконном проникновении в квартиру Константина Кудрявцева, которого Навальный подозревал в причастности к его отравлению. 15 апреля Перовский районный суд назначил Соболь год исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.

Несмотря на эти обстоятельства, Соболь и Степанов объявили о планах баллотироваться в Госдуму и ведут избирательные кампании.

Кроме того, 29 января Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении соратника Навального Леонида Волкова. Его обвинили в призыве несовершеннолетних участвовать в несогласованных акциях и склонению их к противоправным действиям (ч. 2 ст. 151.2 УК). Волков, находящийся за границей, объявлен в межгосударственный розыск. В апреле стало известно о новом уголовном деле в отношении Волкова — он подозревается в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 1 ст. 239 УК ). Согласно копиям материалов по делу о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями, которые опубликовал сайт Навального, фигурантами также стали директор ФБК Иван Жданов и Алексей Навальный. Жданов также покинул Россию.

Навальный с начала года находится в колонии. Условно осужденный по делу «Ив Роше», он был объявлен в розыск за нарушение условий отбывания наказания и задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Сейчас Навальный отбывает наказание в ИК-3 во Владимирской области. В отношении него возбуждено дело об оскорблении судьи Бабушкинского суда Москвы Веры Акимовой, он также проходит фигурантом дела о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Что оппозиция будет делать дальше

Единственный возможный вариант для оппозиции в условиях возбуждения новых уголовных дел — стратегия горизонтальных связей и распределенного лидерства, считает политолог Константин Калачев. Это в перспективе может привести к появлению в этом политическом сегменте новых лиц. В преддверии сентябрьских выборов в Госдуму политолог прогнозирует раскол оппозиционного электората по вопросу о необходимости участия в голосовании. По мнению Калачева, в связи с уголовными делами против основных оппозиционных фигур количество сторонников бойкота возрастет, что будет помогать власти, не заинтересованной в повышении явки за счет протестного избирателя.

Преследование российской оппозиции было предсказуемо, подобная ситуация не стала неожиданной, поэтому она не сильно влияет ситуацию, сказал РБК заместитель председателя московского «Яблока» Кирилл Гончаров, планирующий баллотироваться в Госдуму. «Рейтинги снижаются, и власть приходит к тривиальным способом — посадить, запретить», — сказал он. По его мнению, основная задача оппозиции сейчас — объединиться против «Единой России» и участвовать в выборах. «Планы все те же: мы надеемся на участие в выборах, несмотря ни на что, мы надеемся на то, что нам удастся разбудить общество и в этом смысле нам даже помогает, когда вот так вот, демонстративно, пытаются своих любых конкурентов лишить участия в выборах», — заявил РБК Гончаров.

Блок видео рекомендаций

Действия властей тактически выбивают политиков первого ряда, но стратегически предоставляют дополнительные возможности политикам второго ряда, «что развивает лидерство», сказала РБК оппозиционный политик Юлия Галямина (ее лишили статуса депутата муниципального района Тимирязевский Северного административного округа Москвы в конце марта, после того как в декабре прошлого года осудили на два года условно за неоднократное нарушение порядка проведения митинга).

«Это создает новых политиков, дает им новые ресурсы, что позитивно влияет в целом на развитие оппозиции. Но при этом мы должны понимать, что отдельные люди, которых лишают возможности баллотироваться, которые находятся под домашним арестом или в СИЗО, — это плохо. Но если отвлекаться от их личной судьбы, то это полезно», — сказала Галямина. По ее мнению, в стране нужно развивать гражданское общество, культуру политического участия, а оппозиция должна перестать работать исключительно от выборов к выборам.

Автор: Елизавета Ламова.
Теги: оппозиция , «Открытая Россия» , политика , уголовное дело
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