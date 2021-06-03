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Финансовый выстрел «Авроры» оказался холостым
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Финансовый выстрел «Авроры» оказался холостым
Газета № 081 (3370) (0306) Бизнес,
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Финансовый выстрел «Авроры» оказался холостым

Власти дали свою оценку необходимого объема господдержки нового регионального авиаперевозчика
В правительстве посчитали завышенным запрос на ₽17 млрд господдержки от создающейся дальневосточной авиакомпании, сообщил РБК глава Минвостокразвития. Перевозчик просит средства на субсидирование рейсов и оплату новых самолетов
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство не согласовало предоставление 17 млрд руб. субсидий дальневосточной авиакомпании, сообщил РБК глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков. По его словам, компания запросила слишком «много» средств господдержки.

Этот перевозчик создается с начала 2020 года на базе авиакомпании «Аврора» по поручению президента Владимира Путина. Его финансовая модель обсуждалась на совещании 19 мая у первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщал представитель члена правительства: «По итогам обсуждения даны поручения по обеспечению завершения корпоративных процедур, а также формирования перспективных финансово-экономических параметров деятельности компании». РБК направил запрос представителю Белоусова.

Согласование финансовой модели относится к завершающим этапам формирования единого перевозчика. «После ее утверждения авиакомпания готова приступить к полетам по заказу федерального правительства», — сказал РБК гендиректор «Авроры» и глава дальневосточной авиакомпании Константин Сухоребрик. По его словам, объемы работы перевозчика зависят от средств, которые выделит правительство. Он не стал комментировать объем запрошенных субсидий.

Зачем дальневосточной авиакомпании 17 млрд руб.

17 млрд руб., запрошенные «Авророй», предназначались для субсидирования маршрутов в Дальневосточный федеральный округ и оплаты лизинговых платежей за новые воздушные суда. «Предварительная оценка [необходимых субсидий со стороны] правительства — 5–7 млрд руб. Истина где-то посередине», — сказал Чекунков.

В марте вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев говорил, что компании потребуется дополнительная субсидия в 3,5 млрд руб. для ведения операционной деятельности.

Сейчас финансовая модель компании дорабатывается совместно с Минэкономразвития, Минфином и Минпромторгом, а также Сахалинской областью (там зарегистрирована «Аврора»), сообщили РБК в пресс-службе Минтранса. По словам Чекункова, новые параметры, уточненные с помощью ВЭБа, представят на согласование в правительство в начале июня. «Фонд ВЭБ.ДВ (ранее назывался Фонд развития Дальнего Востока) попросили посмотреть финансовую модель авиакомпании, но пока ни участие фонда, ни участие ВЭБ.РФ подтвердить мы не можем», — сообщили РБК в пресс-службе ВЭБа.

Бизнес
«Аэрофлот» продаст 51% авиакомпании «Аврора» за 1 рубль Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Кто будет владеть перевозчиком

В акционерный капитал компании должны войти все 11 регионов Дальневосточного федерального округа. У Сахалинской области останется 49% акций, остальные акции (51%) будут поделены пропорционально между десятью остальными регионами. У федерального правительства будет «золотая акция». При этом региональные власти должны были передать «Авроре» не менее 25% долей в авиакомпаниях «Якутия» и «Полярные авиалинии» (принадлежат Республике Саха), «Хабаровские авиалинии», «Чукотавиа», Камчатское авиационное предприятие и «Амурская авиабаза», указано в одной из презентаций по созданию дальневосточного авиаперевозчика, подготовленных Минвостокразвития. У РБК есть копия, ее подлинность подтвердил топ-менеджер одной из авиакомпаний — участниц проекта.

Обмен акциями завершится после согласования финансовой модели, сказал РБК глава Минвостокразвития. «Не все регионы получили 5%. Некоторые продолжают оценку своих предприятий, но они убыточные, необходима оптимизация», — объяснил он.

Чего еще не хватает для работы новой компании

Маршрутная сеть дальневосточной компании будет состоять из 435 местных и 100 региональных направлений. В презентации Минвостокразвития указано, что для реализации проекта нужно отдельно выделить дальневосточные перевозки в постановлении правительства № 1242 (касается субсидирования всех региональных рейсов в обход Москвы) с финансированием не менее 4,2 млрд руб. ежегодно.

На реализацию постановления в 2021 году предусмотрено 7,7 млрд руб., в 2022 и 2023 годах — по 9,3 млрд руб., сообщили в пресс-службе Минфина. В этом году в программу вошли 326 маршрутов, но из дальневосточных перевозчиков, которые станут частью объединенной компании, их выполняет только «Якутия» (получила субсидии на пять маршрутов), следует из данных Росавиации.

Финансирование работы единой авиакомпании пойдет по отдельной программе, так как постановление правительства не охватывает местные авиалинии и не отвечает условиям работы воздушного транспорта на Дальнем Востоке, полагает Сухоребрик. Сейчас местные рейсы (то есть внутри одного субъекта) выполняются за счет средств региональных бюджетов. По его словам, для возможности субсидирования местных маршрутов из федерального бюджета Минтранс может подписать отдельное соглашение с авиакомпаниями — участницами проекта.

Бизнес
Дальневосточная авиакомпания получит восемь самолетов Superjet Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

До конца не решен вопрос и с передачей перевозчику новой российской авиатехники — одна из основных целей проекта. План поставок 45 самолетов (восемь Superjet 100, а также Ил-114-300, L-410 и девятиместный «Байкал») согласован, говорил в апреле гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих. Но в ГТЛК пока не подтвердили выделение бюджетных денег на проект, твердые контракты не подписаны, говорит источник, близкий к лизинговой компании. «Находимся в процессе обсуждения поставок самолетов для единой дальневосточной авиакомпании», — сообщил представитель ОАК, отказавшись от дальнейших комментариев. РБК направил запрос в ГТЛК.

По словам Сухоребрика, наиболее выигрышным вариантом для проекта будет покупка авиатехники государством с последующей ее передачей в эксплуатацию единой авиакомпании. Тогда стоимость владения воздушными судами не будет учитываться в тарифообразовании, что положительно скажется на стоимости билетов, сказал он.

Авторы: Артём Кореняко, Светлана Бурмистрова.
Теги: Аврора , региональные перевозки , Минвостокразвития , Алексей Чекунков
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