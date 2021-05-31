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Евроремонт для отдельно взятой республики
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Газета
Евроремонт для отдельно взятой республики
Газета № 078 (3367) (3105)
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Евроремонт для отдельно взятой республики

Еврокомиссия разработала план экономической помощи Белоруссии объемом почти €3 млрд
План ЕС предполагает финансовые вливания от европейских банков и помощь в проведении структурных реформ в обмен на демократизацию, узнал РБК. Кроме того, речь идет о возможности заключить новое соглашение между ЕС и Минском
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

В Еврокомиссии (ЕК) разработали план экономической помощи Белоруссии на сумму не менее €3 млрд в случае демократизации республики. О том, что такой план готовится, в начале мая сообщили представители бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Впервые оппозиции его представил генеральный директор департамента политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии Мачей Поповский. На днях сумму помощи назвала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен: она сказала, что этот инвестиционный пакет будет заморожен, пока республика «не станет демократической».

РБК ознакомился с кратким изложением этого плана (есть в распоряжении редакции). Подлинность документа подтвердили РБК два источника в белорусской оппозиции.

Что предлагает Европа

План предусматривает финансовую поддержку политических и экономических реформ в стране с участием Международного валютного фонда (МВФ), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). «Как только Белоруссия вступит на демократический путь, ЕС в приоритетном порядке обеспечит немедленную и долгосрочную поддержку» страны, чтобы помочь ей реформировать и сделать более демократическими институты, говорится в документе.

Помощь предполагается разделить на три основных направления.

  • Восстановление экономики за счет финансовых вливаний: ЕС предполагает мобилизовать до €1,5 млрд макрофинансовой помощи Белоруссии. Среди мероприятий, нацеленных на это, предлагается провести под патронатом Брюсселя инвестиционный форум высокого уровня ЕС — Белоруссия, на который будут приглашены европейские инвесторы. Им будет продемонстрирована инвестиционная привлекательность «демократической, открытой и ориентированной на реформы Белоруссии». Таким образом, говорится в проекте плана, могут быть привлечены дополнительные средства.
  • Поддержка структурных реформ и повышение конкурентоспособности: поддержка структурных реформ по четырем категориям. Экономическое управление и развитие частного сектора — включает изменение законодательства, защиту частной собственности, а также реформирование госбанков; установление верховенства закона и проведение судебной реформы, для чего должна быть усовершенствована правовая база и улучшено качество работников суда и судей; развитие человеческого капитала — здесь ЕС предлагает свою помощь по улучшению образования в Белоруссии «в соответствии с потребностями рынка труда и мировыми тенденциями». Это включает проведение реформы высшего образования в рамках Болонского процесса. На данном направлении также предусмотрены инвестиции в реформы систем социальной защиты, пенсионного обеспечения, помощи инвалидам и необеспеченным слоям населения; реформа государственного управления — одним из главных ее пунктов должна быть децентрализация, распределение полномочий от центра к регионам.
  • Инвестирование в инфраструктуру, экологическую и цифровую трансформацию: в партнерстве с международными финансовыми учреждениями ЕС рассчитывает мобилизовать не менее €100 млн в виде грантов для привлечения до €1 млрд государственных и частных инвестиций, поддерживающих экологическую и цифровую трансформацию страны.

План также предлагает укрепление политических отношений. В долгосрочной перспективе подразумевается заключение нового соглашения между ЕС и Белоруссией. Как только страна вступит на путь демократического перехода, ЕС будет готов предложить двустороннее рамочное соглашение, укрепляющее долгосрочные отношения между ними, говорится в документе.

Когда началась работа над планом помощи

Подготовить такой план ЕК решила в октябре прошлого года, после того как Брюссель не признал легитимными состоявшиеся в августе прошлого года выборы президента Белоруссии. По данным ЦИК страны, победу на них одержал Александр Лукашенко, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала около 10%.

После выборов в стране начались массовые акции протеста, которые власти пытались подавить. Евросоюз осудил применение силы против протестующих. Очередной раунд санкций Евросоюз согласовал 24 мая, после того как белорусские власти задержали экс-главреда Тelegram-канала Nexta Романа Протасевича. Это случилось после того, как самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, был вынужден совершить посадку в Минске.

Белорусские власти настаивают, что посадка была вынужденной мерой в ответ на угрозу взрыва. Европейские лидеры посчитали, что причиной было желание властей задержать Протасевича. После этого саммит лидеров ЕС рекомендовал Евросовету запретить европейским авиакомпаниям летать над территорией Белоруссии, а государственной белорусской авиакомпании Belavia — использовать аэропорты Европы. Многие авиакомпании уже начали пользоваться альтернативными маршрутами.

Блок видео рекомендаций

Минск за последнее время как минимум дважды получал от Москвы финансовую помощь. Так, в сентябре Россия одобрила Белоруссии кредит на $1,5 млрд. В феврале белорусский президент получил от Москвы разрешение нецелевым образом использовать остатки кредита на сумму $10 млрд, предоставленного в 2011 году для строительства Белорусской АЭС. Станцию построили, но кредит целиком не истратили: на конец сентября 2020 года Минск использовал из выделенных средств только $4,5 млрд, сообщал российский Минфин.

28 мая Лукашенко уже третий раз в этом году прилетит в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным. Накануне визита белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает на поддержку «ближайшего союзника» — Москвы — в условиях возросшего давления со стороны Запада.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Белоруссия , Еврокомиссия , ЕС , Александр Лукашенко , Светлана Тихановская
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