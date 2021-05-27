Грузоотправители оказались крайними

РЖД предложили сценарии компенсации выросших затрат на модернизацию Восточного полигона

В РЖД разработали план по компенсации затрат на удорожание проекта расширения БАМа и Транссиба из-за роста цен на стройматериалы. Компания предложила ввести надбавки для отдельных грузов или проиндексировать тарифы для всей сети

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

«Российские железные дороги» (РЖД) подготовили несколько сценариев изменения тарифов для компенсации затрат на резко подорожавшие строительные материалы при модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Компания предложила ввести либо надбавки для пользователей транспортных услуг именно Восточного полигона (то есть БАМа и Транссиба), либо распространить их на всех грузоотправителей или, как вариант, — на всех экспортеров.

Это следует из презентации компании от 21 мая (есть в распоряжении у РБК), подготовленной к совещанию у первого вице-премьера и председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова, которое было посвящено вопросам модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба и состоялось во вторник, 25 мая. Подлинность документа РБК подтвердили три источника среди грузоотправителей и железнодорожных операторов. В списке документов к этому совещанию (есть у РБК) значатся презентационные материалы о тарифных предложениях, но, по словам источника, близкого к участникам совещания, инициатива РЖД на нем не рассматривалась.

РБК направил запрос в пресс-службы РЖД, Минтранса и правительства, а также представителю Белоусова.

Согласно презентации, в РЖД оценили рост затрат на модернизацию Восточного полигона в связи с удорожанием строительных материалов в 39,2 млрд руб. за первый квартал 2021 года, до 760 млрд руб. Аналогичный показатель в апреле называл заместитель гендиректора РЖД и председатель совета директоров «РЖД Строй» Андрей Макаров, ссылаясь на расчеты Минстроя и Главгосэкспертизы. По его словам, за последние несколько месяцев рост цен на металл уже превысил 30%, по цветным металлам — даже выше.

Что предлагают в РЖД

Модернизация Восточного полигона (расширение БАМа и Транссиба) предусматривает увеличение пропускной мощности дорог со 144 млн до 180 млн т в год. Из-за роста цен на стройматериалы РЖД предлагают два основных сценария изменения тарифов. В обоих из них повышенные тарифы могут вводиться на один год (2022-й) или на три года (2022–2024 годы), менее длительное повышение предполагает более высокие надбавки.

Первый сценарий предполагает ввод дополнительной целевой надбавки, которая будет распространяться лишь на пользователей транспортных услуг Восточного полигона (грузоотправителей). Эта мера потребует внесения изменений в положение о государственном регулировании тарифов — в постановление правительства от 5 августа 2009 № 643.

Второй — ввести надбавку для всех грузоотправителей или только для всех экспортеров. Для этого необходимо скорректировать распоряжение правительства № 2991-р «О ежегодных темпах роста тарифов на перевозку грузов».

Размер предлагаемых РЖД надбавок варьируется в диапазоне от 0,74 до 149,73% в зависимости от срока их действия и от числа грузов, которые под нее подпадут. Самый высокий тариф предусмотрен для металлургического сырья при условии поставок по БАМу и Транссибу.

Для компенсации затрат за счет общих тарифных решений, по расчетам РЖД, потребуется надбавка на перевозку всех грузов в размере 0,74% на три года или на 2,33% на один год. Если распространять надбавку только на экспортные грузы, то ее размер должен составлять 2,74 и 5,53% соответственно, полагают в компании.

Более «обоснованными» в РЖД считают тарифные меры в адрес грузоотправителей, использующих инфраструктуру Восточного полигона, и поставщиков продукции, цены на которую выросли. Для этого направления у компании есть пять вариантов введения надбавок:

на все грузы, которые едут по БАМу и Транссибу (в размере 3,22% на три года или на 10,6% на год);

на низкодоходные грузы первого тарифного класса — уголь, железную руду, необработанную древесину, цемент и другие стройматериалы (на 7,59 и 25,06%);

на контейнеры и уголь (6,53 и 22,28%);

на сырье для металлургии — руду, кокс, коксующийся уголь (на три года — на 44,4%, на один год — почти на 150%);

альтернативный сценарий — дифференцированная надбавка для угля и прочих грузов, определенная на основе распределения дефицита финансирования пропорционально грузообороту.

РЖД не могут самостоятельно повышать тарифы — это делается по решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и правительства. В 2018 году ФАС утвердила внеплановую индексацию грузовых тарифов на 8%. С тех пор монополия может только давать скидки своим клиентам (до 50%). Представитель ФАС сообщил, что служба не получала тарифных предложений РЖД. Антимонопольное ведомство выработает позицию после ознакомления с документом в случае его получения, добавил он.

Блок видео рекомендаций

Перекладывание рисков закупочной деятельности РЖД на владельцев грузов — это опаснейший прецедент, считает генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Очевидно, что они не несут ответственности за то, что компании дорого обошлись стройматериалы, говорит он. «Несмотря на то что рост цен действительно чрезвычайно масштабный, у РЖД есть достаточно инструментов для ценового контроля: долгосрочные контракты и фиксация цен в договорах с подрядчиками», — заключает эксперт.

В СУЭК отказались от комментариев. РБК направил запросы в «Русскую сталь» (объединяет крупнейших производителей стали), в «Кузбассразрезуголь» и Союз операторов железнодорожного транспорта.

Предлагаемые варианты надбавок на перевозку грузов настолько разные, что их эффект на экономику будет очень сильно зависеть от окончательного выбора, отмечает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Вряд ли власти примут такой вариант, который явно сказался бы на инфляции, считает он, поэтому, скорее всего, мера компенсации, если и будет принята, то будет растянута во времени. Повышение цен на грузоперевозки хотя и влияет на инфляцию, но все-таки не напрямую, говорит он, подчеркивая, что в данном случае речь в большей степени идет про экспортный канал, который напрямую не будет влиять на внутренний рынок. Вряд ли компании переложат все 100% своих новых издержек от роста тарифа на внутренних потребителей, основная часть должна лечь на внешних, хоть это будет и не так просто сделать, заключает Мурашов.