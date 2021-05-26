Бытовые приборы готовят к долголетию

Профильные ведомства обсуждают внедрение европейских регламентов для производителей потребительской техники

Правительство может внедрить в России еврорегламенты производства электроники, включая смартфоны, чтобы продлить срок их возможного использования до 10 лет. Доступный ремонт должен стать альтернативой попаданию техники на свалку

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Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития проработать внедрение в России европейских техрегламентов для производителей крупной и мелкой электроники (от стиральных машин до смартфонов и ноутбуков), чтобы продлить срок их использования.

Об этом РБК сообщила представитель вице-премьера Марта Галичева.

Изначально с такой инициативой выступил глава Минприроды Александр Козлов, который 24 апреля направил свои предложения Абрамченко. У РБК есть копия его письма, подлинность подтвердили два федеральных чиновника и пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева. РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга и Минэкономразвития.

Как правительство предлагает увеличить срок службы электроники

В своем письме вице-премьеру Козлов ссылается на технические регламенты новых экодизайнов электроники в Европейском cоюзе (приняты в октябре 2019-го, вступили в силу в марте 2021 года), которые обязывают производителей обеспечить покупателям право на ее ремонт (right to repair). «Производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ее ремонту и выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в достаточном для ремонта объеме в течение семи—десяти лет», — пишет министр.

Пока эти регламенты распространяются только на производство телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, фенов. Но сейчас в Европе предлагается принять их также для смартфонов, ноутбуков и мелкой электроники.

Козлов предлагает распространить действие этих регламентов в России. «Нормативное закрепление продления срока службы товаров сокращает количество «электронного мусора, образовывающегося ежегодно», — объясняет он. В результате у граждан снизится потребность в приобретении новых и утилизации старых товаров на протяжении более длительного времени, пояснила РБК Евсеева.

Что такое срок службы товара Согласно закону «О защите прав потребителей», изготовитель товаров, предназначенных для длительного использования, вправе устанавливать срок службы — период, в течение которого он обязуется обеспечивать потребителю возможность использовать товар по назначению и его безопасность, а также несет ответственность за существенные недостатки. При этом для товара, который после определенного периода может представлять опасность для жизни и здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде, установка срока службы обязательна. Если изготовитель не установил этот срок, он обязан обеспечить безопасность товара в течение десяти лет со дня его передачи потребителю.

В интервью РБК Козлов рассказывал про «большую стратегию», связанную с тем, чтобы не только произведенный мусор «заходил» во вторичное использование, но и не появлялся новый. «Есть поручение президента о том, чтобы к 2030 году 100% отходов должно сортироваться, а не более 50% — отправляться на полигоны. Сегодня, к сожалению, 94% мусора — больше 60 млн т твердых коммунальных отходов в год — идет в ямы и остается нашим детям. Наша задача в том, чтобы <...> туда попадало меньше отходов, сортировалось и запускалось во вторичное использование, тем самым не порождало новый мусор», — указывал министр. Продление срока службы электроники также в русле этой стратегии, поясняет представитель Минприроды.

Сейчас в России производятся телевизоры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины. По данным РАТЭК, в первых трех категориях на них приходится 85–90% продаваемой в стране техники. Мелкая бытовая техника в основном производится за рубежом, отметил представитель Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; в нее входят Apple, Intel, Canon, Panasonic, Ariston, «М.Видео» и др.) Антон Гуськов.

Как бизнес оценивает изменение техрегламентов

По данным Высшей школы экономики, сейчас из порядка 70 млн т твердых коммунальных отходов, которые производятся в России в год, электроника составляет только 2%, указывает Антон Гуськов. А срок службы крупной бытовой техники и сегодня составляет восемь—десять лет, добавляет он. По закону «О защите прав потребителя» детали для ее ремонта производитель обязан иметь в наличии в течение срока службы.

В отличие от бытовой техники, такой как холодильники и стиральные машины, ноутбуки и смартфоны «морально устаревают» значительно быстрее и их меняют раз в три-четыре года, говорит директор по сервису производителя ноутбуков «ASUS Россия» Сергей Кудрявцев. Люди часто покупают новые модели смартфонов или ноутбуков не из-за поломки старых, а из-за быстрого развития новых технологий, потребители хотят успевать за прогрессом или модой, добавляет Гуськов.

Глава Lenovo в России Александр Катаев отмечает, что сейчас потребители в среднем меняют ноутбуки раз в пять лет, поскольку «хотят иметь новую и более современную модель». Разработчики программного обеспечения и игр выпускают новые версии своих продуктов, что требует оборудования с более мощным процессором, большим объемом оперативной памяти и т.д.

По словам Кудрявцева, в стоимости ноутбука с гарантией всегда заложен определенный процент на его сервисное обслуживание. Если увеличить срок гарантии с двух-трех до семи—десяти лет, то стоимость удвоится, предупреждает он. «Добиться снижения объема старой техники вряд ли удастся, потому что произведенные для ремонта запчасти нужно будет также утилизировать, если они не были использованы», — заключает менеджер ASUS. Технический директор еще одного производителя ноутбуков — Acer в России Сергей Бирюков также считает эту идею нерабочей, потому что поддержание доступности запчастей до десяти лет после снятия модели с производства очень затратно, а большее число таких устройств, как смартфоны и ноутбуки, не эксплуатируются дольше четырех-пяти лет в отличие от бытовой техники.

Россия не имеет права в одностороннем порядке вводить требования к продукции, напоминает Гуськов. Техрегламент для электроники необходимо согласовать на уровне властей пяти стран Евразийского экономического союза, напоминает он.