Юрию Трутневу подобрали партийное задание

«Единая Россия» к выборам создаст большую региональную группу на Дальнем Востоке

Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев может возглавить беспрецедентно большую региональную группу «Единой России» на выборах в Госдуму. В нее планируется включить практически все дальневосточные регионы

Юрий Трутнев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев может возглавить региональный список партии власти на думских выборах. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, подтвердили два единоросса и еще один собеседник, близкий к Кремлю. В то же время в Госдуму Трутнев не собирается, он выступит в роли «паровоза».

Планируется, что в региональную группу во главе с Трутневым будут включены девять из 11 регионов Дальнего Востока: Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Магаданская и Сахалинская области, а также Чукотка. До сих пор ни на одних думских выборах «Единая Россия» не создавала мегагрупп, куда входило бы столько регионов.

Окончательное решение по вопросу о группе будет принято на съезде партии власти, который пройдет 19 июня в Москве.

Зачем нужна большая региональная группа

Логика создания региональной группы такого масштаба заключается в следующем, поясняют два близких к Кремлю собеседника: численность населения на Дальнем Востоке невысока, на выборы граждане ходят неохотно, что сказывается на явке, плюс невысокие результаты получает и сама «Единая Россия». Создание мегагруппы во главе с авторитетным и известным в ДФО лицом повышает шансы партии на получение большего количества мандатов, говорят источники РБК.

«Губернаторы [дальневосточных регионов] будут ответственны не перед абстрактной московской «Единой Россией», а перед конкретным Юрием Петровичем Трутневым, что неизбежно скажется на их энтузиазме [в положительную сторону], — поясняет еще один собеседник РБК. — Кроме того, успех Трутнева в качества лидера группы продемонстрирует успешность госполитики на Дальнем Востоке в целом и полпреда в качестве ее проводника в частности».

Два оставшихся дальневосточных региона, Бурятия и Якутия, как предполагается, станут отдельными региональными группами. Близкий к администрации президента источник объясняет это тем, что «регионы с сильной этнической составляющей нуждаются в лидерах тройки [регионального избирательного списка] из числа местных, в то время как «русские» субъекты будут готовы лучше воспринять полпреда и вице-премьера в лидерах общего списка [по Дальнему Востоку]».

В Кремле и «Единой России» действительно руководствуются таким подходом, подтвердил еще один близкий к администрации президента собеседник РБК.

Трутнев состоит в «Единой России», он возглавлял региональные списки единороссов по Пермскому краю на выборах в Госдуму в 2007 и 2011 годах. В то время занимал пост министра природных ресурсов, а до этого был губернатором региона и мэром Перми.

Почему Бурятия и Якутия получат свои группы

Трутнев не единственный полпред, кто может встать во главе регионального списка партии власти на парламентских выборах в этом году. Группу, которая, как предполагается, объединит Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, может возглавить полпред президента в Уральском федеральном округе, член бюро высшего совета «Единой России» Владимир Якушев, ранее сообщал РБК. Он был губернатором Тюменской области в 2005–2018 годах.

В создании такой крупной региональной группы есть логика: она будет достаточно большой по численности входящего в нее населения, при этом лидерство вице-премьера и полпреда президента во главе списка поможет получить Дальнему Востоку больше мандатов, считает политолог Дмитрий Бадовский. «Стратегия развития Дальнего Востока — один из государственных приоритетов, ее [стратегию] олицетворяет Трутнев. Для избирателей аргумент об увеличении представительства дальневосточных депутатов в Госдуме в контексте стратегии развития округа может стать дополнительным стимулом [прийти на выборы и проголосовать за партию власти]», — говорит эксперт.

Что касается намерения выделить в отдельные группы Бурятию и Якутию, то, по словам Бадовского, «у нас всегда старались оставлять многие республики отдельными группами, даже в 2016 году, когда большинство регионов объединяли в укрупненные группы».

Бурятия на выборах 2016 года не была отдельной группой, тогда ее объединили с Забайкальем и Иркутской областью. Но в 2018-м республику, как и Забайкальский край, перевели из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ, поэтому «по аналогии с Якутией» ее и хотят оставить в качестве отдельной региональной группы, полагает эксперт.

Ситуация, сложившаяся на Дальнем Востоке, не предполагает альтернативы созданию крупной региональной группы: население немногочисленное, голосует за «Единую Россию» плохо и любое иное решение будет нерабочим, говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов.

Оправданным служит и намерение выделить Якутию и Бурятию в отдельные группы, поскольку республики лучше голосуют, когда во главе списков стоят кандидаты, представляющие титульные народы, резюмирует эксперт.