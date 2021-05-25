Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 73,84 73,00 EUR Нал. 90,15 89,30 USD Бирж. 73,37 -0,13 EUR Бирж. 89,76 +0,00 USD ЦБ. 73,53 -0,05 EUR ЦБ. 89,69 -0,26 EUR/USD 1,22 +0,00 BTC/USD Бирж. 38533,00 -159,91 IMOEX 3662,51 +0,06% RTSI 1570,90 +0,09% Brent 68,59 +0,60% DJIA 34393,98 +0,54% Nasdaq 13661,17 +1,41%
Юрию Трутневу подобрали партийное задание
Лента новостей
Глава Роскомнадзора заявил об отсутствии задачи «выключать» сервисы 09:22, Технологии и медиа Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая 09:15, Общество История инвестора: как сформировать финансовую подушку к ранней пенсии 09:05, РБК и СберПервый Air France и Finnair объявили о приостановке полетов над Белоруссией 09:02, Политика В «Ростехе» оценили рост расходов UC Rusal из-за «мусорных» заводов 09:00, Бизнес В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе 08:52, Общество В России началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком 08:48, Общество Негде хранить: почему западные компании столкнулись с дефицитом складов 08:34, PRO До какого возраста нужно выплатить военную ипотеку 08:33, РБК и ПСБ Европа изолирует Белоруссию, срок службы смартфонов. Главное за ночь 08:30, Общество В Индии зафиксировали случай «желтого грибка» у переболевшего COVID-19 08:26, Общество Ту-22 впервые приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии 08:13, Политика Не просто слова: как по голосу понять, что утаивают коллеги 08:09, PRO Семь человек отравились токсичным газом на пищевой фабрике в Китае 08:02, Общество Банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам 08:00, Финансы Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд 07:50, Партнерский материал Фазель обратился к мэру Риги после замены флага Белоруссии на ЧМ 07:42, Спорт В «Ростехе» рассказали о расходах Boeing и Mercedes из-за сжигания мусора 07:30, Бизнес В Гольяново построят метро: подорожает ли жилье в районе 07:03, Недвижимость White Rabbit, киберпреступность, Билли Айлиш и мужской костюм от Dior 07:02, РБК и Dior Глава «РТ-Инвест» — РБК: «Заводы по сжиганию мусора не могут быть дешевы» 07:00, Интервью Шесть человек пострадали в ДТП в Красноярском крае 06:52, Общество Власти определили критерии субсидирования высоких технологий 06:32, Технологии и медиа В Лас-Вегасе разбился военный самолет 06:23, Общество Эксперты оценили затраты родителей на выпускной в российских школах 06:00, Общество Три способа копить на пенсию для самозанятых 05:40, РБК и НПФ «Будущее» В США россиянина приговорили к 2,5 года заключения за киберпреступления 05:29, Общество В ритме мегаполиса: какая повседневная одежда хорошо комбинируется 04:50, РБК Стиль и Armani Exchange
Газета
Юрию Трутневу подобрали партийное задание
Газета № 074 (3363) (2505)
0

Юрию Трутневу подобрали партийное задание

«Единая Россия» к выборам создаст большую региональную группу на Дальнем Востоке
Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев может возглавить беспрецедентно большую региональную группу «Единой России» на выборах в Госдуму. В нее планируется включить практически все дальневосточные регионы
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев может возглавить региональный список партии власти на думских выборах. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, подтвердили два единоросса и еще один собеседник, близкий к Кремлю. В то же время в Госдуму Трутнев не собирается, он выступит в роли «паровоза».

Планируется, что в региональную группу во главе с Трутневым будут включены девять из 11 регионов Дальнего Востока: Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Магаданская и Сахалинская области, а также Чукотка. До сих пор ни на одних думских выборах «Единая Россия» не создавала мегагрупп, куда входило бы столько регионов.

Окончательное решение по вопросу о группе будет принято на съезде партии власти, который пройдет 19 июня в Москве.

Политика
В Думе предложили запретить участие в выборах за поддержку экстремизма Павел Крашенинников

Зачем нужна большая региональная группа

Логика создания региональной группы такого масштаба заключается в следующем, поясняют два близких к Кремлю собеседника: численность населения на Дальнем Востоке невысока, на выборы граждане ходят неохотно, что сказывается на явке, плюс невысокие результаты получает и сама «Единая Россия». Создание мегагруппы во главе с авторитетным и известным в ДФО лицом повышает шансы партии на получение большего количества мандатов, говорят источники РБК.

«Губернаторы [дальневосточных регионов] будут ответственны не перед абстрактной московской «Единой Россией», а перед конкретным Юрием Петровичем Трутневым, что неизбежно скажется на их энтузиазме [в положительную сторону], — поясняет еще один собеседник РБК. — Кроме того, успех Трутнева в качества лидера группы продемонстрирует успешность госполитики на Дальнем Востоке в целом и полпреда в качестве ее проводника в частности».

Два оставшихся дальневосточных региона, Бурятия и Якутия, как предполагается, станут отдельными региональными группами. Близкий к администрации президента источник объясняет это тем, что «регионы с сильной этнической составляющей нуждаются в лидерах тройки [регионального избирательного списка] из числа местных, в то время как «русские» субъекты будут готовы лучше воспринять полпреда и вице-премьера в лидерах общего списка [по Дальнему Востоку]».

В Кремле и «Единой России» действительно руководствуются таким подходом, подтвердил еще один близкий к администрации президента собеседник РБК.

Трутнев состоит в «Единой России», он возглавлял региональные списки единороссов по Пермскому краю на выборах в Госдуму в 2007 и 2011 годах. В то время занимал пост министра природных ресурсов, а до этого был губернатором региона и мэром Перми.

Почему Бурятия и Якутия получат свои группы

Трутнев не единственный полпред, кто может встать во главе регионального списка партии власти на парламентских выборах в этом году. Группу, которая, как предполагается, объединит Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, может возглавить полпред президента в Уральском федеральном округе, член бюро высшего совета «Единой России» Владимир Якушев, ранее сообщал РБК. Он был губернатором Тюменской области в 2005–2018 годах.

Политика
Партия «Зеленые» выбрала нового председателя перед выборами в Думу

В создании такой крупной региональной группы есть логика: она будет достаточно большой по численности входящего в нее населения, при этом лидерство вице-премьера и полпреда президента во главе списка поможет получить Дальнему Востоку больше мандатов, считает политолог Дмитрий Бадовский. «Стратегия развития Дальнего Востока — один из государственных приоритетов, ее [стратегию] олицетворяет Трутнев. Для избирателей аргумент об увеличении представительства дальневосточных депутатов в Госдуме в контексте стратегии развития округа может стать дополнительным стимулом [прийти на выборы и проголосовать за партию власти]», — говорит эксперт.

Что касается намерения выделить в отдельные группы Бурятию и Якутию, то, по словам Бадовского, «у нас всегда старались оставлять многие республики отдельными группами, даже в 2016 году, когда большинство регионов объединяли в укрупненные группы».

Бурятия на выборах 2016 года не была отдельной группой, тогда ее объединили с Забайкальем и Иркутской областью. Но в 2018-м республику, как и Забайкальский край, перевели из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ, поэтому «по аналогии с Якутией» ее и хотят оставить в качестве отдельной региональной группы, полагает эксперт.

Ситуация, сложившаяся на Дальнем Востоке, не предполагает альтернативы созданию крупной региональной группы: население немногочисленное, голосует за «Единую Россию» плохо и любое иное решение будет нерабочим, говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов.

Оправданным служит и намерение выделить Якутию и Бурятию в отдельные группы, поскольку республики лучше голосуют, когда во главе списков стоят кандидаты, представляющие титульные народы, резюмирует эксперт.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Юрий Трутнев , Владимир Якушев , Единая Россия , Дальний Восток
Материалы по теме
Кто собрался в Госдуму от «Единой России». Главное Политика
Списки «Единой России» на выборах в Думу возглавят около 50 губернаторов Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter