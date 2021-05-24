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Андрей Турчак компенсирует дальневосточный недолет
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Андрей Турчак компенсирует дальневосточный недолет
Газета № 073 (3362) (2405) Бизнес,
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Андрей Турчак компенсирует дальневосточный недолет

Руководство «Единой России» предложило увеличить субсидирование внутренних авиаперевозок
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пожаловался премьеру на нехватку средств для субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть России. Финансирование нужно увеличить в 1,5 раза, до 7,5 млрд руб.
Андрей Турчак
Андрей Турчак (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак пожаловался премьеру Михаилу Мишустину не нехватку средств для субсидирования авиаперевозок жителей Дальнего Востока в европейскую часть России.

Об этом говорится в письме Турчака премьеру, которое он отправил в начале мая (РБК ознакомился с письмом; собеседник, знакомый с предложением сенатора подтвердил, что такое письмо было направлено на имя премьера). Про обращение также осведомлены в Минвостокразвития и Минтрансе, сообщили РБК представители министерств. В Минтрансе, в частности, оно сейчас находится на рассмотрении.

На перевозки жителей Дальнего Востока в 2021-м было выделено 5 млрд руб. из резервного фонда правительства. Но, по данным Минтранса, для обеспечения субсидирования перевозок по всем необходимым маршрутам в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) «требуется дополнительное финансирование», пишет Турчак. На вторую половину 2021 года нужно еще 2,5 млрд руб., уточняет глава Минвостокразвития Алексей Чекунков (его слова передала пресс-служба).

В пресс-службе Минфина сообщили, что не получали это предложение сенатора. В пресс-службе «Единой России» отказались от комментариев. РБК направил запрос представителю правительства.

На какие авиаперевозки Турчак попросил денег

Свою озабоченность проблемами жителей Дальнего Востока Турчак объясняет тем, что в его адрес поступают обращения с просьбой «оказать содействие» в повышении доступности авиаперевозок из регионов ДФО в европейскую часть России. К тому же он напоминает, что по итогам совместного заседания Госсовета и совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре 2020 года Владимир Путин поручил в том числе повысить доступность таких перевозок.

С марта 2018 года в России действует программа субсидирования внутренних авиарейсов (в рамках постановления правительства № 215), которая касается перевозки незащищенных групп населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, граждане до 23 лет) по специальным тарифам на магистральных маршрутах, в том числе на Дальний Восток, в Крым и обратно. В 2020 году ею воспользовались 753,9 тыс. пассажиров.

На 2021 год по этой программе было выделено 5,8 млрд руб. Но в январе 2021 года Мишустин добавил в нее отдельное приложение с 21 маршрутом из городов Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург. Льготные билеты на эти рейсы могут приобрести только жители ДФО. На субсидирование таких перелетов премьер выделил из Резервного фонда как раз 5 млрд руб., о которых говорится в письме Турчака. Благодаря этим дополнительным субсидиям сэкономить на авиаперевозках смогут не менее 450 тыс. жителей ДФО, сообщала пресс-служба правительства.

Однако после отбора, который в феврале провела Росавиация среди авиакомпаний (заявки подали «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair и еще четыре компании), субсидированные перевозки осуществляются только по 11 из 21 маршрута, указанного в перечне правительства, замечает секретарь генсовета «Единой России». Среди них нет маршрутов из Якутска в Москву и Санкт-Петербург, из Читы и Певека в Москву, из Хабаровска в Санкт-Петербург. В число субсидируемых также не попало ни одного маршрута из Забайкалья. Это поставило жителей региона в «дискриминационное положение», подчеркивает Турчак. «Все субъекты ДФО должны иметь доступ к субсидированию перевозок на недискриминационной основе», — подтверждает Чекунков.

Бизнес
Троценко предупредил о сокращении авиарейсов в обход Москвы Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

«Все выделенные средства (5 млрд руб. из нового приложения к постановлению правительства № 215. — РБК) распределены в установленном порядке», — парирует советник руководителя Росавиации Елена Михеева. В этом ведомстве ранее сообщали, что на часть маршрутов с Дальнего Востока не хватило бюджетных средств, поэтому некоторые заявки авиакомпаний на субсидии были отклонены.

«Спрос на субсидируемые перелеты значительно превышает предложение. Например, в этом году мы уже в первой половине мая на 100% использовали выделенный нам бюджет», — сообщила РБК пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова. Росавиация закрепила за S7 только один маршрут в рамках субсидирования стоимости билетов для жителей ДФО. «Аэрофлоту» достались пять маршрутов, АЛРОСА — два, «Уральским авиалиниям», «Якутии» и Utair — еще по одному.

Турчак предлагает главе правительства выделить дополнительные средства (по оценкам Минвостокразвития, 2,5 млрд руб.) из резервного фонда, чтобы были охвачены оставшиеся десять маршрутов с Дальнего Востока. К тому же он считает необходимым уточнить методику распределения средств. Субсидии должны быть предусмотрены по каждому из 21 маршрута, а их распределение должно осуществляться пропорционально востребованности среди населения, указывает он. С этим соглашается пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. По ее словам, деньги надо распределять пропорционально заявкам, а на каждом из 21 маршруте надо разрешить работать нескольким перевозчикам (сейчас на каждом субсидируемом маршруте может работать только одна компания). «Такая схема способствует свободной конкуренции на рынке и не создает монополии отдельного перевозчика», — заключает она.

Почему сокращаются региональные перевозки

В конце апреля новые принципы распределения субсидий на авиаперевозки на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по транспорту и транспортной инфраструктуре критиковал владелец крупнейшего аэропортового холдинга «Новапорт» (объединяет 22 региональных аэропорта) Роман Троценко. Он отмечал, что по новым правилам, которые заработали с 2021 года, субсидии на полеты в обход Москвы (в рамках постановления правительства № 1242 от 25 декабря 2013 года) сможет получить только «некоторое количество крупных компаний» и они будут сконцентрированы в Москве, где базируются перевозчики с максимальным количеством Superjet в парке, — авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия».

По словам бизнесмена, это противоречит майскому указу Владимира Путина, подписанному в 2018 году, который предусматривает, что к 2024 году межрегиональные авиаперевозки в обход Москвы должны составить к 2024 году до 50% от общего количества внутренних рейсов (показатель по итогам 2020-го — около 44%). Из-за изменений принципов распределения субсидий происходит «негативный слом», снижающий долю таких перелетов, заявил он.

Авторы: Артём Кореняко, Светлана Бурмистрова.
При участии: Наталья Галимова.
Теги: Андрей Турчак , Михаил Мишустин , правительство , Росавиция
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