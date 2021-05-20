Баночная дыра

Производители пива и газировки столкнулись с дефицитом алюминиевой тары

Неожиданным эффектом пандемии стал рост спроса у россиян на напитки в алюминиевых банках. Индустрия оказалась к этому не готова, и производители столкнулись с дефицитом тары, в которой выпускается треть всего пива в России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

О нехватке алюминиевых банок сообщили РБК два крупных производителя пива в России, а также несколько источников в компаниях — производителях безалкогольных напитков.

Дефицит алюминиевой тары фиксирует AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Corona Extra и др.), говорит представитель компании в России Ораз Дурдыев. Алюминиевой тары не хватает не только в России, но и на большинстве рынков по всему миру, отмечает директор по корпоративным отношениям российского офиса Heineken Алексей Воробьев. Проблемы с алюминиевой тарой на рынке подтверждает и представитель сети «Лента».

Дефицит алюминиевой банки наблюдается последние три месяца, рассказал РБК менеджер одного из крупных производителей. По его словам, поставщики алюминиевых банок в первую очередь стараются обеспечить поставки по контрактам для крупнейших и наиболее маржинальных брендов — в частности, Coca-Cola и PepsiCo, но проблемы возникли «у всех» производителей безалкогольных напитков. Существование дефицита алюминиевых банок подтвердили источники еще в двух компаниях и в Союзе производителей безалкогольных напитков («Союзнапитки»).

РБК направил запрос представителям Coca-Cola и PepsiCo в России, а также в IDS Borjomi.

Почему возник дефицит банок

Нехватку алюминиевых банок собеседники РБК связывают, в частности, с эффектом пандемии и изменением поведения покупателей, которые перешли на домашнее потребление. Из-за закрытых ресторанов, баров и других заведений HoReCa «перетек» в ретейл, где доля банки традиционно велика, поясняет Дурдыев. Такой формат упаковки, по его словам, более востребован у потребителя, «поскольку банка легче и удобнее». Спрос во время пандемии перераспределился, и потребитель выбрал то, что посчитал наиболее удобным — более компактную и легкую алюминиевую банку, соглашается Воробьев из Heineken.

Долю продукции в алюминиевой таре вслед за изменением спроса наращивает не только пиво, но и другие напитки и мощности поставщиков упаковки этот спрос пока в полном объеме удовлетворить не могут, говорит Воробьев. «Поставщики оказались не готовы к такому эффекту пандемии», — отмечает Дурдыев.

Производители напитков отмечают, что пиву поставщики тары отдают предпочтение: в 2020 году из-за пандемии крупнейшие поставщики банок в России повысили отгрузки производителям именно этого напитка, указывает президент «Союзнапитков» Максим Новиков. Поставки планировали сбалансировать за счет ввода новых мощностей, но на текущий момент ситуация, по словам собеседника РБК, «по-прежнему остается критичной». Источник РБК в крупном производителе напитков связывает дефицит также с ростом спроса на алюминиевую тару у производителей пива, а также у некоторых производителей энергетиков и минеральной воды (например, Borjomi). Стоимость алюминиевой и стеклянной тары сопоставима: алюминиевая банка объемом 0,45 л стоит производителям напитков около 8–10 руб., а стеклянная бутылка объемом 0,5 л — около 6–8 руб., но при этом затраты на логистику при использовании стеклянной тары больше из-за того, что она больше весит.

По данным ретейл-аудита исследовательской компании NielsenIQ, продажи безалкогольных напитков в алюминиевых банках росли самыми быстрыми темпами: за год с апреля 2020-го по март 2021 года они выросли на 13,6% к предыдущему годовому периоду на 13,6% в натуральном выражении. Для сравнения, продажи напитков в пластиковых бутылках выросли за это же время на 7,3%, а в стеклянных бутылках упали на 9,3%.

Что говорят производители алюминия

В Алюминиевой ассоциации (в нее входят такие производители банок, как Ball и CanPack) отмечают, что спрос на алюминиевую тару растет, и производители наращивают мощности, но пандемия «внесла коррективы» в планы развития производства: адаптация к новым реалиям, сложности с приездом из-за границы специалистов для монтажа оборудования увеличили сроки реализации проектов. В 2019 году алюминиевая банка как вид упаковки обошла стекло и вышла на второе место по частоте использования в пивной отрасли. Локдаун и ограничение зарубежного туризма способствовали повышению спроса на напитки, а с ним и на алюминиевую баночную упаковку, говорит представитель ассоциации. В организации указывают, что покупатели выбирают напитки в алюминиевой банке не только из-за ее удобства, но и потому, что это экологичная упаковка, которая перерабатывается на 100%.

Повышение спроса на банку для напитков — результат нескольких факторов, говорит представитель одного из крупнейших мировых производителей алюминия UC Rusal. В теплое время года спрос на прохладительные напитки растет, а теперь на него дополнительно повлияли изменение структуры потребления из-за пандемии, развитие внутреннего туризма, а также развитие новых сегментов напитков, разливаемых в банку (это, в частности, вода, соки, вино).

Что происходит с алюминием Цены на алюминий выросли на 20% за 2020 год, прибавив еще 11% в первом квартале этого года. В мае цены на металл на Лондонской сырьевой бирже достигли максимумов за 10 лет — $2500 за тонну на фоне ослабления доллара, сокращения запасов и перебоев в поставках в Китае — крупнейшем потребителе и производителе алюминия. Нехватка алюминиевых банок наблюдается и в других странах. Во втором квартале 2020 года один из крупнейших мировых производителей этой продукции корпорация Ball отчитывалась, что пандемия вызвала резкий рост потребительского спроса на алюминиевые банки: высокое домашнее потребление и жесткие условия спроса и предложения привели к тому, что спрос превысил объемы производства. В октябре прошлого года компания сообщала, что в США в 2020 году не хватает примерно 10 млрд банок (около 9% от общего объема продаж 2019 года), поскольку цепочка поставок продолжает ощущать на себе последствия пандемии.

Чем грозит дефицит

В алюминиевые банки разливается примерно треть всего пива, которое производится в России, говорит Дурдыев. Дефицит банок оказывает, по его словам, «существенное негативное влияние»: производители вынуждены были перераспределять объемы в другие виды упаковки и из-за этого нести «убытки в виде упущенной выгоды», поскольку это не соответствует запросу потребителя. Воробьев из Heineken предупреждает, что из-за нехватки алюминиевой упаковки есть риск того, что производители пива не смогут удовлетворить спрос, и цены на продукцию вырастут. Прогноз, как долго производители смогут сдерживать цены в условиях дефицита, по его словам, давать преждевременно. Рост стоимости упаковки влияет на себестоимость производства и на конечную стоимость продукции для потребителей, и «бесконечно сдерживать цены не удастся», отмечает Дурдыев.

Переключение производителей на другой вид тары с высокой долей вероятности приведет к задержкам поставок и росту цен, отмечает источник РБК в одном из крупных ретейлеров.

Из-за дефицита алюминиевых банок многие игроки рынка безалкогольных напитков могут недопоставить напитки в банке в самый разгар летнего сезона и понести значительные убытки, говорит Новиков.

По словам одного из собеседников РБК в компании — производителе безалкогольных напитков, «проблема критична», особенно для тех категорий напитков, которые выпускаются только в такой упаковке, например для энергетиков. Источник в другой крупной компании заверяет, что хотя дефицит алюминиевой тары и наблюдается, у нее есть «альтернативные источники» ее поставки, «в том числе в сотрудничестве с партнерами и другими странами», что обеспечит непрерывность бизнес-процесса. Самым популярным типом упаковки у безалкогольных напитков, по данным NielsenIQ, остается пластиковая бутылка, занимающая 82,6% продаж в категории. В алюминиевых банках продается около 9,8% безалкогольных напитков.

В Алюминиевой ассоциации ожидают, что в ближайшее время ситуация выправится и спрос на алюминиевую банку и ее предложение достигнут баланса.