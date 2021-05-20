Генерал-майор попросилась на отдых

Наталья Агафьева покидает должность главного следователя Москвы

Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве, руководитель Главного следственного управления Наталья Агафьева написала рапорт об увольнении. Источники РБК говорят об ее уходе на пенсию

Наталья Агафьева (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

С чем связана просьба об отставке

Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве, начальник Главного следственного управления, генерал-майор юстиции Наталья Агафьева написала рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию. Об этом РБК сообщили два источника, близких к столичному главку. Информацию подтвердил источник в центральном аппарате МВД.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.

«Сейчас руководитель следствия находится в отпуске, — говорит источник, — это займет около пяти месяцев, столько набралось из отпусков, которые не были использованы». Он отметил, что рапорт Агафьева написала по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста.

По информации собеседника, близкого к главку, наиболее вероятным кандидатом на место руководителя столичного следствия является первый заместитель начальника ГСУ Александр Галицкий. В настоящее время он исполняет обязанности начальника ГСУ, отметил источник.

Также среди вероятных кандидатов источник, близкий к главку, называет заместителя начальника следственного департамента МВД России, полковника Виктора Городкова, а также заместителя начальника ГСУ по Московской области — начальника следственной части Игоря Фролова.

Что известно о начальнике следствия

Президент Владимир Путин назначил Наталью Агафьеву на должность замначальника столичного главка и одновременно на должность начальника следственного управления в сентябре 2014 года.

На сайте ГУ МВД по Москве говорится, что Наталья Агафьева пришла в органы внутренних дел в 1978 году на должность инспектора по делам несовершеннолетних одного из районных отделов внутренних дел Оренбургской области.

Позднее она стала следователем, а с 1985 года работала на руководящих должностях. В 2011 году Агафьеву назначили на должность заместителя начальника УВД по Оренбургской области, начальником следственного управления, а в 2012 году — на должность замначальника Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу — начальника следственной части.

Агафьева, родившаяся в 1958 году, имеет медали «За отличие в службе» I, II, III степени, «За доблесть в службе», а также нагрудный знак «Лучший следователь».

В полномочия начальника ГСУ ГУ МВД по Москве входит контроль за работой следственного аппарата, за прохождением дел в судах, за возбуждением уголовных дел. Главный столичный следователь курирует резонансные дела и согласовывает кандидатуры следователей во всех следственных подразделениях Москвы.

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Москве расследовали уголовное дело Захария Калашова (Шакро Молодой), начинали вести уголовное дело журналиста Ивана Голунова. Дело было передано в ГСУ СКР по Москве. В марте этого года Пресненский райсуд Москвы отправил под арест старшего следователя по особо важным делам столичного ГУ МВД Дениса Иванова. Его подозревают в вымогательстве 5 млн руб. за непривлечение к уголовной ответственности владельца и гендиректора ООО «Своя аптека» Янала Хуссаина.

В полиции должность руководителя Главного следственного управления считается ключевой. «Лицо, занимающее это место, уполномочено принимать решения по наиболее сложным и резонансным делам, возбужденным следователями в Московском регионе, который лидирует как по численности населения и зарегистрированных юридических лиц, а также и количеству совершенных преступлений», — сообщил РБК управляющий партнер компании AVG Legal Алексей Гавришев.

По словам генерал-майора МВД в отставке Владимира Ворожцова, следственное подразделение занимает особое место в иерархии МВД. «Следователи всегда считались элитой, так как помимо сбора материалов для экспертиз и заключений они занимаются аналитической работой, — говорит Ворожцов. — Сотрудники следственных подразделений обладают процессуальной самостоятельностью, не всякий начальник полиции способен вмешаться в их работу, но это несет и большую ответственность, особенно если речь идет о руководителе Главного следственного управления».