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Газета № 071 (3360) (2005) Технологии и медиа,
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Коронавирус ударил по бытовой криптографии

Импортеры электронной техники переориентируются на ее нотификацию в Казахстане
Импортеры техники с криптографией все чаще получают разрешения на ее ввоз в ЕАЭС не в России, а в Казахстане. Бизнес объясняет это усложнением работы с ФСБ с начала пандемии, но и у импорта «через соседей» есть нюансы
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Как следует из информации Единого реестра нотификаций Евразийской экономической комиссии, в последние несколько месяцев несколько крупных производителей гаджетов стали получать нотификации в Казахстане. Речь идет про документ-разрешение, который компании в уведомительном порядке передают властям (в России это Федеральная служба безопасности, в Казахстане — Комитет национальной безопасности) при импорте товаров, содержащих элементы криптографии и шифрования: они есть в смартфонах, планшетах, ноутбуках, серверах и другой технике. Вне зависимости от страны — члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выдавшей разрешение, устройство можно будет ввозить на всю его территорию.

Среди крупных вендоров, кто получал нотификации в Казахстане в последнее время:

  • Intel Corporation последний раз получала этот документ в России в марте 2020 года, после чего оформление шло через Казахстан;
  • Lenovo оформляла через Россию подавляющую часть нотификаций до лета 2020 года, но затем также начала делать это через Казахстан. В России с тех пор были оформлены нотификации лишь на несколько моделей серверов и оптических коммутаторов осенью 2020 года;
  • основную часть нотификаций до сих пор получала через Россию и компания Huawei, но с февраля этого года большая часть новой продукции оформляется в Казахстане и Белоруссии, хотя полностью этот вендор не отказался от взаимодействия с ФСБ;
  • в основном через Россию нотификации раньше оформляла также компания Hewlett Packard, а с сентября 2020 года она проводит регистрацию через Казахстан;
  • Vivo, Samsung, ASUSTeK Computer в последние годы получали нотификации на свою продукцию как в России, так и в Казахстане.

Технологии и медиа
Производители предсказали дефицит дешевых ноутбуков до конца года Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что во второй половине прошлого года были проблемы с регистрацией нотификаций в России, из-за чего многие производители начали оформлять документы через Казахстан. Но, по его информации, с начала этого года вендоры начали возвращаться к оформлению документа в России, указал Муртазин. «В конце прошлого года в Казахстане и Белоруссии ужесточились проверки на границе, и многие производители решили не рисковать, — пояснил эксперт. — К срокам оформления нотификаций в России компании уже приспособились: стали подавать документы заранее».

РБК направил запрос в Комитет национальной безопасности Казахстана.

Что не так во взаимодействии с ФСБ

Как рассказал РБК представитель одного из крупных производителей техники с криптографическими элементами, после начала пандемии сроки оформления нотификации в ФСБ увеличились с десяти дней минимум до месяца. Еще один источник РБК, близкий к компании, которая помогает производителям оформлять нотификации, напомнил, что с 25 марта 2020 года был закрыт прямой прием документов в ведомстве, их стало необходимо отправлять «Почтой России»: «Из-за того, что из ФСБ документы пересылаются также почтой в Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны, время их рассмотрения увеличилось и иногда доходит до 1,5 месяца». По его словам, также процесс рассмотрения документов стал менее прозрачным: «Резко вырос процент отрицательных решений. У представителей бизнеса нет возможности понять, где именно во время оформления была допущена ошибка, до момента получения письменного решения, которое также высылается только по почте».

Бизнес
В России выросли продажи ноутбуков Фото: Максим Змеев / Reuters

По словам этого собеседника РБК, процедура в Казахстане организована «более прозрачно и адекватно», чем в России: процесс регистрации занимает пять рабочих дней, заявку можно подать в электронном виде. «Но чтобы получать нотификацию через Казахстан, необходимо выполнить несколько условий, в том числе иметь зарегистрированное юридическое лицо на территории этой страны и оформить на него электронную цифровую подпись для возможности регистрации на портале госуслуг», — отметил он. По его словам, из-за проблем с процессом регистрации нотификаций в России существует весомый риск переноса старта продаж новинок в России на более позднее время по сравнению с другими странами, а также риски задержки реализации проектов, чувствительных к своевременным поставкам подобного рода продукции.

Представитель ASUS Кирилл Погорелов подтвердил, что с 2021 года сроки получения нотификации «незначительно увеличились», но, по его словам, это не повлияло на запланированные старты продаж оборудования компании. Представитель Vivo заявил, что процесс регистрации нотификаций для ввоза продукции в Россию не изменялся. При этом он напомнил, что продукция компании представлена по всему миру, в том числе в Казахстане. В Lenovo, Huawei, HP и Samsung отказались от комментариев. Представитель Intel не ответил на вопросы РБК.

РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ.

Авторы: Анна Балашова, Владислав Скобелев.
При участии: Майя Бобенко.
Теги: ФСБ , новые смартфоны , ноутбуки , ЕАЭС
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