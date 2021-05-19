Иммунный дефицит обострился лекарственным

Эксперты заявили о почти 600 тыс. не получающих терапии россиян с ВИЧ

Закупленные в 2020 году лекарства от ВИЧ покрывают потребности только 45,7% зарегистрированных пациентов, отмечают эксперты из ITPCru. По их мнению, для расширения охвата бюджет на терапию должен быть увеличен в 1,5 раза

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В 2020 году российское государство закупило 505 190 годовых курсов лекарств от ВИЧ (антиретровирусная терапия), что покрывает потребности около 45,7% от всех зарегистрированных больных с ВИЧ-инфекцией и 64% от общего числа состоявших на диспансерном учете. К таким выводам пришли эксперты Коалиции по готовности к лечению (ITPCru) в ежегодном докладе (есть у РБК), в котором анализируются госзакупки антиретровирусных препаратов. Таким образом, почти 600 тыс. человек (599 578) от общего числа ВИЧ-положительных пациентов в 2020 году не получали терапию.

Как подчеркивают в коалиции, основная цель доклада — оказать содействие тем усилиям, которые предпринимают госорганы в борьбе против эпидемии ВИЧ-инфекции.

Всего, по официальным данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, по состоянию на конец 2020 года в России зарегистрирован 1,1 млн россиян с диагнозом «ВИЧ-инфекция».

Данные Центра по охвату терапией разнятся с оценками экспертов коалиции — по его информации, в 2020 году антиретровирусную терапию получали 604 999 пациентов, или 53,2% от числа всех ВИЧ-положительных и 76,7% от числа состоящих на учете. Как объясняют в коалиции, проведенный ими анализ госзакупок не учитывает ситуации, когда пациенты начинают лечение и прерывают его по тем или иным причинам.

Сколько потратили денег

С 2017 года в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, действовавшей до 2020 года, Минздрав централизованно закупает препараты для ВИЧ-положительных пациентов. Регионам было поручено предусмотреть финансирование для обеспечения пациентов, чтобы достичь максимальных значений целевых показателей к сроку завершения программы.

Охват терапией в 2020 году превысил плановые показатели стратегии (минимум 38,3% людей от общего числа инфицированных ВИЧ), но оказался далек от максимальных значений (53,2% против 90%), которых планировалось достичь через увеличение финансирования в 2017 году. Также ниже запланированного оказалось число людей, стоящих на диспансерном учете (70,3% против 90%).

На момент принятия стратегии общий бюджет децентрализованных закупок составлял 22 млрд руб. на 227 тыс. годовых курсов, в 2017 году Минздрав впервые осуществил закупки централизованно с меньшим бюджетом (17 млрд руб.), но количество пациентов на терапии было увеличено. С 2017 по 2020 год бюджет централизованных закупок антиретровирусных препаратов вырос с 17,3 млрд до 24,2 млрд руб. Общая сумма затрат на закупки препаратов от ВИЧ в 2020 году составила 30,9 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом Минздрав потратил на АРВ-препараты на 2 млрд руб. больше.

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Подавляющее большинство закупок в прошлом году взял на себя Минздрав — 85% от всех закупленных курсов. На учреждения ФСИН пришлось почти 10% закупок, и только 4% от всех закупленных курсов, как и в 2019 году, приобрели регионы.

Право больного на обеспечение лекарством возникает со дня включения информации о нем в федеральный регистр ВИЧ-инфицированных, а сводная потребность ежегодно формируется по заявкам регионов из сведений регионального сегмента регистра, сообщили РБК в Минздраве. «В адрес Минздрава России не поступало обращений о необеспечении АРВ-препаратами», — заявили там. Сейчас Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения заключено 58 контрактов с 11 поставщиками на поставку АРВ-препаратов, добавляют в министерстве. По долутегравиру, ралтегравиру, этравирину заключены долгосрочные контракты, аналогичные контракты планируется заключить и по препаратам дасабувир и нарлапревир.

Почему так различаются цены на лекарства в регионах

В региональных закупках цена на один и тот же препарат от ВИЧ может различаться в несколько раз, зафиксировали эксперты коалиции. При этом они сравнивали цены только на действующее вещество без учета брендов, под которыми они выпускаются.

Самое большое различие — по препарату с международным непатентованным наименованием (МНН) тенофовир. За одну таблетку в Ставропольском крае за него заплатили чуть больше 5 бюджетных рублей, в то время как в Ханты-Мансийской автономной области — 70 руб., то есть на порядок больше. Схожая ситуация у препарата абакавир: Карелии он обошелся в десять раз дороже, чем Ямало-Ненецкому автономному округу. Всего Коалиция по готовности к лечению выявила подобную существенную разницу по 12 препаратам.

Такая разница в цене может быть обусловлена тем, что регион не сумел провести торги по более низким ценам, вследствие чего на втором этапе был вынужден ее увеличить, пояснил РБК эксперт межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан Алексей Федоров.

В Минздраве в ответ на вопрос о разнице в стоимости закупок лекарств против ВИЧ ответили, что такая ситуация складывается из-за оптовых надбавок, которые устанавливает сам регион.

Оправдано ли отсутствие конкуренции при закупках

Другая особенность рынка закупок лекарств от ВИЧ, которую эксперты выявляют с момента объявления централизованных закупок, — отсутствие конкуренции на торгах. В 2020 году конкуренция по аукционам Минздрава достигла минимума — только в трех торгах из 60 участие принимало несколько компаний. В денежном эквиваленте 99,2% от всей суммы закупок Минздрава, или почти 25 млрд руб., ушло на торги без конкуренции, контракты заключались по начальной максимальной цене.

Минздрав стал активнее работать с производителями перед формированием заявок и старается объявлять торги сразу по низким ценам, говорит Федоров. «Для Минздрава главное — обеспечить максимальное количество пациентов с минимальным расходованием средств. Ничего плохого в отсутствии конкуренции нет, если закупки признаны состоявшимися, просто Минздрав достигает иным способом снижения цены на препарат», — говорит он.

Руководитель отдела мониторинга коалиции Наталья Егорова подтверждает, что Минздрав в последние годы использует стратегию обсуждения цены контракта и его объемов до публикования заявки, узнает возможные коммерческие предложения на рынке, что гарантирует впоследствии успешное проведение торгов. «Ситуация, когда аукцион все-таки есть, но все понимают, кто именно на него выйдет, делает сам факт торгов бессмысленным. Тем не менее, если бы контракты всегда заключались с единственным поставщиком, это стало бы предметом интереса ФАС», — рассуждает эксперт.

Лидером по количеству заключенных контрактов и их денежному объему в 2020 году, как и в 2019-м, стала компания «Р-Фарм» с долей рынка 38,7% и 9,6 млрд руб. общей суммы контрактов. На втором месте «Глаксосмиткляйн Трейдинг» с долей 23% (5,7 млрд руб.), на третьем месте — «Фармстандарт» с долей 21,2% и 5,2 млрд руб. контрактов.

Региональные закупки препаратов от ВИЧ также прошли практически без конкуренции: 79% аукционов состоялись с участием единственного участника торгов или проводились как закупка у единственного поставщика. Только в 20,5% случаев была зафиксирована конкуренция. Список лидеров по объему поставок практически не отличается от федерального: на первом месте в денежном эквиваленте оказался «Фармстандарт», на втором — «Р-Фарм», на третьем — «Примафарм».

На что больше всего жаловались пациенты с ВИЧ

Несмотря на то что ряд препаратов, применяемых для терапии ВИЧ, был включен в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19 (например, комбинация лопинавира и ритонавира), и несмотря на возросший на фоне этого спрос на них, а также сложности с поставкой некоторых субстанций для производства антиретровирусных препаратов, массовых перебоев с лекарствами в 2020 году удалось избежать, резюмируют в коалиции. Тем не менее объемы некоторых лекарств были недостаточными для того, чтобы обеспечивать ими пациентов до конца года, и их запас подошел к концу намного раньше.

Всего эксперты зафиксировали 358 обращений по этому поводу, из них 266 касаются перебоев в снабжении лекарствами от ВИЧ и средствами диагностики. В 2019 году таких обращений было 455.

Больше всего сообщений поступило из Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей. В пятерку также вошли Омская и Архангельская области. Санкт-Петербург стал лидером отрицательного рейтинга впервые, говорят в ITPCru. Весной пациенты в регионе столкнулись с задержками препарата эмтрицитабина, который закупается на средства городского бюджета. Осенью из-за дефицита финансирования наблюдались сбои диагностических средств для определения вирусной нагрузки. Тем не менее проблемы были решены в короткие сроки после привлечения к ним внимания и совместных усилий пациентского сообщества и регионального Центра СПИД.

В Центре СПИД Санкт-Петербурга в ответ на запрос РБК сообщили, что в сентябре 2020 года действительно были проблемы с определением вирусной нагрузки, но после выделения дополнительного финансирования вопрос был решен. РБК направил запрос в минздравы Омской, Архангельской и Новосибирской областей и оперштаб Свердловской области.