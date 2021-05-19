Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,11 73,30 EUR Нал. 90,56 89,72 USD Бирж. 73,61 -0,09 EUR Бирж. 90,06 -0,07 USD ЦБ. 73,70 -0,15 EUR ЦБ. 89,91 +0,25 EUR/USD 1,22 +0,00 BTC/USD Бирж. 39475,00 -3424,91 IMOEX 3680,38 -0,21% RTSI 1575,12 +0,05% Brent 68,01 -1,82% DJIA 34060,66 -0,78% Nasdaq 13303,64 -0,56%
Иммунный дефицит обострился лекарственным
Лента новостей
Бумаги «Ленты» взлетели на 6% после новости о покупке сети «Билла» 10:06, Инвестиции Первую дозу вакцины от COVID-19 получили почти 14 млн россиян 10:02, Общество Кабмин упростил процедуру прописки и временной регистрации 10:00, Общество «Не бросайте новичков на произвол судьбы»: Майкл Уоткинс — HR-менеджерам 09:58, PRO Росреестр зафиксировал рекордное число сделок с жильем в Москве 09:58, Недвижимость Как «взять на ручки» своего внутреннего ребенка 09:42, РБК Стиль и Victory Park Как настроить под себя и эффективно использовать CRM 09:37, PRO В Госдуме назвали ошибку России в отношениях с Украиной 09:32, Политика СМИ узнали о плане петербургской биржи провести IPO уже в 2021 году 09:22, Инвестиции «Лента» купит сеть супермаркетов «Билла» за €215 млн 09:16, Бизнес Куда поехать, чтобы увидеть полное лунное затмение 09:13, РБК и ПСБ Бизнес предложил правительству способы снижения цен на новостройки 09:12, Бизнес Лавров заявил о желании возобновить авиасообщение с Таджикистаном 09:03, Политика В Москве сократилась площадь доступного за $1 млн элитного жилья 09:00, Недвижимость Эксперты заявили о 600 тыс. оставшихся без лечения пациентах с ВИЧ 09:00, Общество Непонятый японский Иисус: как SoftBank удалось получить рекордную прибыль 08:50, PRO Угрозы для Nord Stream 2, Manizha в финале «Евровидения». Главное за ночь 08:42, Общество Выступление Manizha стало самым популярным в YouTube «Евровидения-2021» 08:35, Общество Тарасова вспомнила о просьбе заплатить $5 тыс во время похорон отца 08:30, Спорт Власти назвали предварительную причину отравления 11 детей в Кузбассе 08:24, Общество Три способа копить на пенсию для самозанятых 08:15, РБК и НПФ «Будущее» Когда стоит проверить, где находится контрагент, — 3 кейса и 5 советов 08:11, PRO В США начали уголовное расследование в отношении компании Трампа 08:08, Политика Глава МИД Таджикистана назвал сроки визита Путина в Душанбе 08:02, Политика «Черт возьми, что происходит». Почему спонсоры уходят от клубов Суперлиги 08:00, Спорт Эксперты сообщили о пятикратном росте спроса на экскурсии в России 08:00, Бизнес Поворот не туда: как дружба с японским автопромом подвела Renault 07:50, PRO Ресторатор Борис Зарьков — о мотивации, делегировании и личном бренде 07:45, РБК и Dior
Газета
Иммунный дефицит обострился лекарственным
Газета № 070 (3359) (1905) Общество,
0

Иммунный дефицит обострился лекарственным

Эксперты заявили о почти 600 тыс. не получающих терапии россиян с ВИЧ
Закупленные в 2020 году лекарства от ВИЧ покрывают потребности только 45,7% зарегистрированных пациентов, отмечают эксперты из ITPCru. По их мнению, для расширения охвата бюджет на терапию должен быть увеличен в 1,5 раза
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В 2020 году российское государство закупило 505 190 годовых курсов лекарств от ВИЧ (антиретровирусная терапия), что покрывает потребности около 45,7% от всех зарегистрированных больных с ВИЧ-инфекцией и 64% от общего числа состоявших на диспансерном учете. К таким выводам пришли эксперты Коалиции по готовности к лечению (ITPCru) в ежегодном докладе (есть у РБК), в котором анализируются госзакупки антиретровирусных препаратов. Таким образом, почти 600 тыс. человек (599 578) от общего числа ВИЧ-положительных пациентов в 2020 году не получали терапию.

Как подчеркивают в коалиции, основная цель доклада — оказать содействие тем усилиям, которые предпринимают госорганы в борьбе против эпидемии ВИЧ-инфекции.

Всего, по официальным данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, по состоянию на конец 2020 года в России зарегистрирован 1,1 млн россиян с диагнозом «ВИЧ-инфекция».

Данные Центра по охвату терапией разнятся с оценками экспертов коалиции — по его информации, в 2020 году антиретровирусную терапию получали 604 999 пациентов, или 53,2% от числа всех ВИЧ-положительных и 76,7% от числа состоящих на учете. Как объясняют в коалиции, проведенный ими анализ госзакупок не учитывает ситуации, когда пациенты начинают лечение и прерывают его по тем или иным причинам.

Сколько потратили денег

С 2017 года в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, действовавшей до 2020 года, Минздрав централизованно закупает препараты для ВИЧ-положительных пациентов. Регионам было поручено предусмотреть финансирование для обеспечения пациентов, чтобы достичь максимальных значений целевых показателей к сроку завершения программы.

Общество
Правительство расширило использование товарных интервенций на лекарства Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Охват терапией в 2020 году превысил плановые показатели стратегии (минимум 38,3% людей от общего числа инфицированных ВИЧ), но оказался далек от максимальных значений (53,2% против 90%), которых планировалось достичь через увеличение финансирования в 2017 году. Также ниже запланированного оказалось число людей, стоящих на диспансерном учете (70,3% против 90%).

На момент принятия стратегии общий бюджет децентрализованных закупок составлял 22 млрд руб. на 227 тыс. годовых курсов, в 2017 году Минздрав впервые осуществил закупки централизованно с меньшим бюджетом (17 млрд руб.), но количество пациентов на терапии было увеличено. С 2017 по 2020 год бюджет централизованных закупок антиретровирусных препаратов вырос с 17,3 млрд до 24,2 млрд руб. Общая сумма затрат на закупки препаратов от ВИЧ в 2020 году составила 30,9 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом Минздрав потратил на АРВ-препараты на 2 млрд руб. больше.

Блок видео рекомендаций

Подавляющее большинство закупок в прошлом году взял на себя Минздрав — 85% от всех закупленных курсов. На учреждения ФСИН пришлось почти 10% закупок, и только 4% от всех закупленных курсов, как и в 2019 году, приобрели регионы.

Право больного на обеспечение лекарством возникает со дня включения информации о нем в федеральный регистр ВИЧ-инфицированных, а сводная потребность ежегодно формируется по заявкам регионов из сведений регионального сегмента регистра, сообщили РБК в Минздраве. «В адрес Минздрава России не поступало обращений о необеспечении АРВ-препаратами», — заявили там. Сейчас Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения заключено 58 контрактов с 11 поставщиками на поставку АРВ-препаратов, добавляют в министерстве. По долутегравиру, ралтегравиру, этравирину заключены долгосрочные контракты, аналогичные контракты планируется заключить и по препаратам дасабувир и нарлапревир.

Почему так различаются цены на лекарства в регионах

В региональных закупках цена на один и тот же препарат от ВИЧ может различаться в несколько раз, зафиксировали эксперты коалиции. При этом они сравнивали цены только на действующее вещество без учета брендов, под которыми они выпускаются.

Самое большое различие — по препарату с международным непатентованным наименованием (МНН) тенофовир. За одну таблетку в Ставропольском крае за него заплатили чуть больше 5 бюджетных рублей, в то время как в Ханты-Мансийской автономной области — 70 руб., то есть на порядок больше. Схожая ситуация у препарата абакавир: Карелии он обошелся в десять раз дороже, чем Ямало-Ненецкому автономному округу. Всего Коалиция по готовности к лечению выявила подобную существенную разницу по 12 препаратам.

Общество
Голикова назвала провалившие закупки лекарств для больных COVID регионы Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Такая разница в цене может быть обусловлена тем, что регион не сумел провести торги по более низким ценам, вследствие чего на втором этапе был вынужден ее увеличить, пояснил РБК эксперт межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан Алексей Федоров.

В Минздраве в ответ на вопрос о разнице в стоимости закупок лекарств против ВИЧ ответили, что такая ситуация складывается из-за оптовых надбавок, которые устанавливает сам регион.

Оправдано ли отсутствие конкуренции при закупках

Другая особенность рынка закупок лекарств от ВИЧ, которую эксперты выявляют с момента объявления централизованных закупок, — отсутствие конкуренции на торгах. В 2020 году конкуренция по аукционам Минздрава достигла минимума — только в трех торгах из 60 участие принимало несколько компаний. В денежном эквиваленте 99,2% от всей суммы закупок Минздрава, или почти 25 млрд руб., ушло на торги без конкуренции, контракты заключались по начальной максимальной цене.

Минздрав стал активнее работать с производителями перед формированием заявок и старается объявлять торги сразу по низким ценам, говорит Федоров. «Для Минздрава главное — обеспечить максимальное количество пациентов с минимальным расходованием средств. Ничего плохого в отсутствии конкуренции нет, если закупки признаны состоявшимися, просто Минздрав достигает иным способом снижения цены на препарат», — говорит он.

Руководитель отдела мониторинга коалиции Наталья Егорова подтверждает, что Минздрав в последние годы использует стратегию обсуждения цены контракта и его объемов до публикования заявки, узнает возможные коммерческие предложения на рынке, что гарантирует впоследствии успешное проведение торгов. «Ситуация, когда аукцион все-таки есть, но все понимают, кто именно на него выйдет, делает сам факт торгов бессмысленным. Тем не менее, если бы контракты всегда заключались с единственным поставщиком, это стало бы предметом интереса ФАС», — рассуждает эксперт.

Бизнес
Генпрокуратура выявила картельный сговор между 20% поставщиков лекарств Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Лидером по количеству заключенных контрактов и их денежному объему в 2020 году, как и в 2019-м, стала компания «Р-Фарм» с долей рынка 38,7% и 9,6 млрд руб. общей суммы контрактов. На втором месте «Глаксосмиткляйн Трейдинг» с долей 23% (5,7 млрд руб.), на третьем месте — «Фармстандарт» с долей 21,2% и 5,2 млрд руб. контрактов.

Региональные закупки препаратов от ВИЧ также прошли практически без конкуренции: 79% аукционов состоялись с участием единственного участника торгов или проводились как закупка у единственного поставщика. Только в 20,5% случаев была зафиксирована конкуренция. Список лидеров по объему поставок практически не отличается от федерального: на первом месте в денежном эквиваленте оказался «Фармстандарт», на втором — «Р-Фарм», на третьем — «Примафарм».

На что больше всего жаловались пациенты с ВИЧ

Несмотря на то что ряд препаратов, применяемых для терапии ВИЧ, был включен в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19 (например, комбинация лопинавира и ритонавира), и несмотря на возросший на фоне этого спрос на них, а также сложности с поставкой некоторых субстанций для производства антиретровирусных препаратов, массовых перебоев с лекарствами в 2020 году удалось избежать, резюмируют в коалиции. Тем не менее объемы некоторых лекарств были недостаточными для того, чтобы обеспечивать ими пациентов до конца года, и их запас подошел к концу намного раньше.

Всего эксперты зафиксировали 358 обращений по этому поводу, из них 266 касаются перебоев в снабжении лекарствами от ВИЧ и средствами диагностики. В 2019 году таких обращений было 455.

Больше всего сообщений поступило из Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей. В пятерку также вошли Омская и Архангельская области. Санкт-Петербург стал лидером отрицательного рейтинга впервые, говорят в ITPCru. Весной пациенты в регионе столкнулись с задержками препарата эмтрицитабина, который закупается на средства городского бюджета. Осенью из-за дефицита финансирования наблюдались сбои диагностических средств для определения вирусной нагрузки. Тем не менее проблемы были решены в короткие сроки после привлечения к ним внимания и совместных усилий пациентского сообщества и регионального Центра СПИД.

В Центре СПИД Санкт-Петербурга в ответ на запрос РБК сообщили, что в сентябре 2020 года действительно были проблемы с определением вирусной нагрузки, но после выделения дополнительного финансирования вопрос был решен. РБК направил запрос в минздравы Омской, Архангельской и Новосибирской областей и оперштаб Свердловской области.

Что рекомендовали эксперты

Эксперты Коалиции по готовности к лечению отмечают, что для увеличения охвата антиретровирусной терапией до 90% пациентов от общего числа ВИЧ-положительных, а также для контроля качества лекарств необходимо:

  • снизить цены на запатентованные препараты;
  • увеличить бюджет на закупку АРВ-препаратов в полтора раза без ущерба для бюджетных статей на диагностику и профилактику;
  • гармонизировать нынешние клинические рекомендации и стандарты лечения с наиболее современными мировыми практиками.

Как отмечают в Минздраве, в новой госстратегии противодействия распространения ВИЧ к 2030 году терапией будут охвачены до 95% пациентов с вирусом от общего числа состоящих на диспансерном учете.

Автор: Егор Губернаторов.
При участии: Майя Бобенко.
Теги: ВИЧ , Минздрав , жизненно важные лекарства , Госзакупки
Материалы по теме
Почти половина людей с ВИЧ и симптомами COVID-19 не обращались к медикам Общество
Минздрав исследует эффективность прививки от COVID-19 для пациентов с ВИЧ Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter