Банки разрешили одолжиться

НБКИ зафиксировало в апреле резкий рост одобренных кредитных заявок

Банки в апреле поставили рекорд по выдаче займов россиянам, в том числе за счет роста лояльности к клиентам. Доля одобрения заявок выросла до максимума с лета 2019 года, оценило НБКИ. Заемщики хотят успеть занять по низким ставкам

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В апреле уровень одобрения заявок на розничные кредиты в российских банках составил 37,1% — это максимум с докризисного июня 2019 года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по просьбе РБК. Показатель отражает долю от общего числа обращений за кредитами, по которым клиентам не было отказано в ссуде. По сравнению с мартом уровень одобрения заявок по всем видам кредитов вырос на 1 процентный пункт, а с февралем — на 2,2 п.п.

С начала весны Банк России зафиксировал заметное ускорение розничного кредитования: в марте темпы роста составили 1,9%, почти вдвое выше февральских значений (.pdf). Регулятор указывал на риск того, что банки снова начинают «увлекаться» высокомаржинальным кредитованием. В марте участники рынка выдали ссуды на 1 трлн руб., а в апреле обновили рекорд, оформив кредиты на 1,3 трлн руб., отмечали ранее аналитики Frank RG.

У банков вырос аппетит к риску на фоне стабилизации экономики, поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков: «Кредитный процесс наращивает обороты — банки активно кредитуют, а граждане используют кредитные средства на свои цели. Именно по этой причине банки и снижают в последние месяцы планку отсева заемщиков».

Что видят банки

РБК направил запрос в топ-20 банков по розничному кредитованию. Рост уровня одобрения заявок от заемщиков подтвердили в банках «Зенит» и «Санкт-Петербург», в банке «Русский стандарт» считают его незначительным. В ВТБ и Промсвязьбанке сообщили, что показатель стабилен и близок к значениям до пандемии коронавируса. В Сбербанке отказались раскрывать уровень удовлетворения клиентских заявок.

Потребление восстанавливается, а с ним и отложенный спрос на кредиты, говорит старший вице-президент банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. По его словам, клиенты хотят «зафиксировать текущие низкие ставки» после изменения тренда на рынке — банки корректируют свои предложения после повышения ключевой ставки ЦБ.

Эту же причину называет предправления банка «Зенит» Дмитрий Юрин: «Март—апрель — это сезон высоких выдач потребительских кредитов. Апрель 2021 года был особо плодотворным из-за активного обсуждения возможного повышения ставок на банковском рынке».

Спрос на необеспеченные кредиты подогревается тем, что россияне до этого активно брали ипотеку, считают в банке «Русский стандарт»: «Покупка недвижимости в большинстве случаев ведет к необходимости ремонта, обновления или покупки мебели, техники и других сопутствующих товаров и услуг, на что чаще всего и оформляются потребительские кредиты».

Пока всплеск потребления нельзя назвать неконтролируемым, говорит аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Он подчеркивает, что клиенты в основном берут кредиты на «фундаментальные цели» и их расходы не спонтанны.

Спрос на кредиты связан в том числе с интересом граждан к рефинансированию, считает представитель Промсвязьбанка: «Многие клиенты пользуются потребительскими кредитами и объединяют несколько займов в один, чтобы снизить долговую нагрузку за счет более выгодных условий кредитования».

В Райффайзенбанке рост в рознице объяснили улучшением условий по собственным продуктам. В других банках не ответили на запросы РБК.

Как совпали интересы клиентов и банков

Заемщики действительно могли торопиться занять деньги по более низким ставкам в преддверии их повышения в целом по рынку, говорит старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он также не исключает, что на темпы кредитования повлияло ускорение инфляции. В марте рост цен в России достиг пиковых 5,8%, в апреле он замедлился, а к 11 мая вернулся к уровню 5,7% годовых, сообщал Росстат.

«Повышение цен в ряде сегментов потребительского рынка могло создать повышенные инфляционные ожидания в отношении всей розницы. Это также подталкивает заемщиков к более активному совершению покупок в кредит», — поясняет Пивень.

И заемщики, и банки в апреле «попытались вскочить в последний вагон», считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. «Первые [стремились] занять по относительно низким ставкам, чтобы купить товары, цены на которые могут в скором времени подняться вместе с инфляцией; вторые — выдать относительно рискованные кредиты, которые с 1 июля потребуют выделения большего капитала в связи с ужесточением регулирования», — отмечает она.

23 апреля Банк России объявил, что с 1 июля вернет докризисные требования к участникам рынка в сегменте необеспеченного кредитования: кредитные организации должны будут вновь применять повышенные коэффициенты риска при выдаче беззалоговых ссуд в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщиков. Повышение надбавок снизит стимулы для наращивания кредитования наиболее закредитованных клиентов, указывал регулятор. Еще до решения ЦБ, в апреле, стало понятно намерение регулятора ужесточить требования, замечает Ульянова.

Банки вряд ли ориентировались на это, но все равно были заинтересованы в том, чтобы ослабить стандарты кредитования, считает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. По ее словам, участники рынка могли пойти на смягчение риск-политики «для поддержания маржинальности бизнеса при росте стоимости фондирования».

Для банков в рознице важна не только выдача кредита, но и кросс-продажа других продуктов, замечает Пивень. По его словам, рост AR (Approval Rate, уровень одобрения. — РБК) в любом случае говорит об увеличении аппетита банков к риску, но банки могут рассчитывать, что эффект от таких продаж и получение комиссионного дохода окупят такой риск.