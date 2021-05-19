Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,11 73,30 EUR Нал. 90,56 89,72 USD Бирж. 73,61 -0,09 EUR Бирж. 90,06 -0,07 USD ЦБ. 73,70 -0,15 EUR ЦБ. 89,91 +0,25 EUR/USD 1,22 +0,00 BTC/USD Бирж. 39475,00 -3424,91 IMOEX 3680,38 -0,21% RTSI 1575,12 +0,05% Brent 68,01 -1,82% DJIA 34060,66 -0,78% Nasdaq 13303,64 -0,56%
Банки разрешили одолжиться
Лента новостей
Бумаги «Ленты» взлетели на 6% после новости о покупке сети «Билла» 10:06, Инвестиции Первую дозу вакцины от COVID-19 получили почти 14 млн россиян 10:02, Общество Кабмин упростил процедуру прописки и временной регистрации 10:00, Общество «Не бросайте новичков на произвол судьбы»: Майкл Уоткинс — HR-менеджерам 09:58, PRO Росреестр зафиксировал рекордное число сделок с жильем в Москве 09:58, Недвижимость Как «взять на ручки» своего внутреннего ребенка 09:42, РБК Стиль и Victory Park Как настроить под себя и эффективно использовать CRM 09:37, PRO В Госдуме назвали ошибку России в отношениях с Украиной 09:32, Политика СМИ узнали о плане петербургской биржи провести IPO уже в 2021 году 09:22, Инвестиции «Лента» купит сеть супермаркетов «Билла» за €215 млн 09:16, Бизнес Куда поехать, чтобы увидеть полное лунное затмение 09:13, РБК и ПСБ Бизнес предложил правительству способы снижения цен на новостройки 09:12, Бизнес Лавров заявил о желании возобновить авиасообщение с Таджикистаном 09:03, Политика В Москве сократилась площадь доступного за $1 млн элитного жилья 09:00, Недвижимость Эксперты заявили о 600 тыс. оставшихся без лечения пациентах с ВИЧ 09:00, Общество Непонятый японский Иисус: как SoftBank удалось получить рекордную прибыль 08:50, PRO Угрозы для Nord Stream 2, Manizha в финале «Евровидения». Главное за ночь 08:42, Общество Выступление Manizha стало самым популярным в YouTube «Евровидения-2021» 08:35, Общество Тарасова вспомнила о просьбе заплатить $5 тыс во время похорон отца 08:30, Спорт Власти назвали предварительную причину отравления 11 детей в Кузбассе 08:24, Общество Три способа копить на пенсию для самозанятых 08:15, РБК и НПФ «Будущее» Когда стоит проверить, где находится контрагент, — 3 кейса и 5 советов 08:11, PRO В США начали уголовное расследование в отношении компании Трампа 08:08, Политика Глава МИД Таджикистана назвал сроки визита Путина в Душанбе 08:02, Политика «Черт возьми, что происходит». Почему спонсоры уходят от клубов Суперлиги 08:00, Спорт Эксперты сообщили о пятикратном росте спроса на экскурсии в России 08:00, Бизнес Поворот не туда: как дружба с японским автопромом подвела Renault 07:50, PRO Ресторатор Борис Зарьков — о мотивации, делегировании и личном бренде 07:45, РБК и Dior
Газета
Банки разрешили одолжиться
Газета № 070 (3359) (1905) Финансы,
0

Банки разрешили одолжиться

НБКИ зафиксировало в апреле резкий рост одобренных кредитных заявок
Банки в апреле поставили рекорд по выдаче займов россиянам, в том числе за счет роста лояльности к клиентам. Доля одобрения заявок выросла до максимума с лета 2019 года, оценило НБКИ. Заемщики хотят успеть занять по низким ставкам
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В апреле уровень одобрения заявок на розничные кредиты в российских банках составил 37,1% — это максимум с докризисного июня 2019 года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по просьбе РБК. Показатель отражает долю от общего числа обращений за кредитами, по которым клиентам не было отказано в ссуде. По сравнению с мартом уровень одобрения заявок по всем видам кредитов вырос на 1 процентный пункт, а с февралем — на 2,2 п.п.

С начала весны Банк России зафиксировал заметное ускорение розничного кредитования: в марте темпы роста составили 1,9%, почти вдвое выше февральских значений (.pdf). Регулятор указывал на риск того, что банки снова начинают «увлекаться» высокомаржинальным кредитованием. В марте участники рынка выдали ссуды на 1 трлн руб., а в апреле обновили рекорд, оформив кредиты на 1,3 трлн руб., отмечали ранее аналитики Frank RG.

Финансы
В Центробанке предупредили о появлении пузырей на рынке потребкредитов Фото: Александр Артеменков / ТАСС

У банков вырос аппетит к риску на фоне стабилизации экономики, поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков: «Кредитный процесс наращивает обороты — банки активно кредитуют, а граждане используют кредитные средства на свои цели. Именно по этой причине банки и снижают в последние месяцы планку отсева заемщиков».

Что видят банки

РБК направил запрос в топ-20 банков по розничному кредитованию. Рост уровня одобрения заявок от заемщиков подтвердили в банках «Зенит» и «Санкт-Петербург», в банке «Русский стандарт» считают его незначительным. В ВТБ и Промсвязьбанке сообщили, что показатель стабилен и близок к значениям до пандемии коронавируса. В Сбербанке отказались раскрывать уровень удовлетворения клиентских заявок.

  • Потребление восстанавливается, а с ним и отложенный спрос на кредиты, говорит старший вице-президент банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. По его словам, клиенты хотят «зафиксировать текущие низкие ставки» после изменения тренда на рынке — банки корректируют свои предложения после повышения ключевой ставки ЦБ.
  • Эту же причину называет предправления банка «Зенит» Дмитрий Юрин: «Март—апрель — это сезон высоких выдач потребительских кредитов. Апрель 2021 года был особо плодотворным из-за активного обсуждения возможного повышения ставок на банковском рынке».
  • Спрос на необеспеченные кредиты подогревается тем, что россияне до этого активно брали ипотеку, считают в банке «Русский стандарт»: «Покупка недвижимости в большинстве случаев ведет к необходимости ремонта, обновления или покупки мебели, техники и других сопутствующих товаров и услуг, на что чаще всего и оформляются потребительские кредиты».
  • Пока всплеск потребления нельзя назвать неконтролируемым, говорит аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Он подчеркивает, что клиенты в основном берут кредиты на «фундаментальные цели» и их расходы не спонтанны.
  • Спрос на кредиты связан в том числе с интересом граждан к рефинансированию, считает представитель Промсвязьбанка: «Многие клиенты пользуются потребительскими кредитами и объединяют несколько займов в один, чтобы снизить долговую нагрузку за счет более выгодных условий кредитования».
  • В Райффайзенбанке рост в рознице объяснили улучшением условий по собственным продуктам. В других банках не ответили на запросы РБК.

Финансы
Сбербанк сообщил о рекордном объеме выдачи розничных кредитов за месяц Фото: Андрей Любимов / РБК

Как совпали интересы клиентов и банков

Заемщики действительно могли торопиться занять деньги по более низким ставкам в преддверии их повышения в целом по рынку, говорит старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он также не исключает, что на темпы кредитования повлияло ускорение инфляции. В марте рост цен в России достиг пиковых 5,8%, в апреле он замедлился, а к 11 мая вернулся к уровню 5,7% годовых, сообщал Росстат.

«Повышение цен в ряде сегментов потребительского рынка могло создать повышенные инфляционные ожидания в отношении всей розницы. Это также подталкивает заемщиков к более активному совершению покупок в кредит», — поясняет Пивень.

И заемщики, и банки в апреле «попытались вскочить в последний вагон», считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. «Первые [стремились] занять по относительно низким ставкам, чтобы купить товары, цены на которые могут в скором времени подняться вместе с инфляцией; вторые — выдать относительно рискованные кредиты, которые с 1 июля потребуют выделения большего капитала в связи с ужесточением регулирования», — отмечает она.

Финансы
Аналитики указали на зависимость банков от «иглы льготных кредитов» Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

23 апреля Банк России объявил, что с 1 июля вернет докризисные требования к участникам рынка в сегменте необеспеченного кредитования: кредитные организации должны будут вновь применять повышенные коэффициенты риска при выдаче беззалоговых ссуд в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщиков. Повышение надбавок снизит стимулы для наращивания кредитования наиболее закредитованных клиентов, указывал регулятор. Еще до решения ЦБ, в апреле, стало понятно намерение регулятора ужесточить требования, замечает Ульянова.

Банки вряд ли ориентировались на это, но все равно были заинтересованы в том, чтобы ослабить стандарты кредитования, считает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. По ее словам, участники рынка могли пойти на смягчение риск-политики «для поддержания маржинальности бизнеса при росте стоимости фондирования».

Для банков в рознице важна не только выдача кредита, но и кросс-продажа других продуктов, замечает Пивень. По его словам, рост AR (Approval Rate, уровень одобрения. — РБК) в любом случае говорит об увеличении аппетита банков к риску, но банки могут рассчитывать, что эффект от таких продаж и получение комиссионного дохода окупят такой риск.

Какие кредиты стали охотнее выдавать банки

По данным НБКИ, самый заметный прирост уровня одобрения заявок наблюдался в автокредитовании. В апреле банки удовлетворили 43,9% обращений за новыми ссудами, что на 2,9 п.п. больше мартовского уровня. Но в автокредитовании наблюдается высокая волатильность уровня одобрения: например, в январе показатель был сопоставимым — 43,7%.

В сегменте необеспеченного кредитования (потребкредиты и кредитные карты) уровень одобрения в апреле подскочил сразу на 1,9 п.п., до 35,5%. Это превышает даже докризисные уровни начала 2020 года.

Уровень одобрения ипотеки, наоборот, продолжает падать. В апреле банки удовлетворили 62,5% заявок на такие ссуды. Ужесточение требований кредиторов к потенциальным ипотечным заемщикам наблюдается с осени прошлого года. Собеседники РБК связывали это с рекордным количеством ипотечных заявок в связи с льготной программой.

Автор: Юлия Кошкина.
Теги: Банки , кредиты
Материалы по теме
ЦБ выступил за частичный запрет кредитов для россиян по плавающим ставкам Финансы
Власти обсудят право россиян на «добровольный запрет» кредитов Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter