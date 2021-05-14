Etalon разменяли на двоих

Альфа-банк входит в капитал девелоперской компании АФК «Система»

Альфа-банк получит до 20% Etalon Group, чьим основным акционером является АФК «Система». По сути в рамках соглашения о временном обмене активами входящий в первую десятку девелопер получил краткосрочный кредит

Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

АФК «Система» Владимира Евтушенкова заключила с Альфа-банком соглашение о продаже до 20% девелоперской компании Etalon Group. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Продажа будет произведена в рамках соглашения о беспоставочном свопе. Это временный обмен активами, предусматривающий две части сделки — первоначальную передачу акций в обмен на финансирование, а по истечении оговоренного времени — возврат полученных средств с обратным выкупом бумаг.

Соглашение о беспоставочном свопе заключено на 30 месяцев. В сообщении подчеркивается, что предполагается переход исключительно имущественных, но не голосующих прав.

Сделка пройдет через дочернюю компанию «Системы», которой принадлежит 25,6% Etalon Group. Одновременно с соглашением о свопе с Альфа-банком было подписано опционное соглашение, в соответствии с которым «дочка» «Системы» имеет право выкупить купленную банком долю. Если этого не произойдет, банк сможет продать ее третьему лицу.

Сейчас Etalon Group проводит дополнительное размещение акций и глобальных депозитарных расписок. Цена выкупа одной бумаги определена на $1,7 за штуку. В среду, 12 мая, депозитарные расписки группы (одна расписка равна одной акции) торговались на Лондонской фондовой бирже в диапазоне $1,62–1,65. Всего в рамках размещения Etalon Group намерена увеличить количество акций на 30% и привлечь $150 млн, предполагается, что SPO завершится 18 мая.

Размещение проходит в два этапа — сначала бумаги могли выкупить акционеры группы, и 13 мая «дочка» «Системы» за $38,5 млн осуществила подписку на бумаги девелопера пропорционально своей доле владения. Затем бумаги будут предложены институциональным инвесторам.

Альфа-банк купит активы как у текущих акционеров Etalon Group, так и в ходе участия в размещении расписок. Исходя из объявленной стоимости размещения, при покупке доли в 20% Альфа-банк потратит около $100 млн.

Чем известна Etalon Group Основана в 1987 году в Петербурге предпринимателем Вячеславом Заренковым, он и его семья были крупнейшими акционерами группы. В 2019 году 25% группы купила АФК «Система», тогда же Etalon Group стала основным собственником девелоперской компании «Лидер-Инвест», принадлежавшей корпорации Владимира Евтушенкова. Etalon Group входит в топ-10 девелоперов по объему строительства жилья в России. Сейчас, по данным единой информационной системы жилищного строительства, группа возводит 875 тыс. кв. м жилья в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. За 2020 год были проданы 538 тыс. кв. м недвижимости, что на 15% меньше, чем в 2019-м. Кроме строительства и продаж жилья Etalon Group выполняет строительные работы в качестве подрядчика. Выручка группы в прошлом году снизилась на 7%, до 78,7 млрд руб.

Зачем такая схема привлечения инвестиций

Дополнительное размещение акций позволит Etalon Group продолжить развитие за счет приобретения новых проектов в Москве и Санкт-Петербурга и выхода на новые региональные рынки, сообщили в пресс-службе АФК «Система», добавив, что своп на ценные бумаги — это «инновационный для российского рынка инструмент».

В пресс-службе Альфа-банка не запрос РБК не ответили. Источник в кредитной организации пояснил, что сделка по покупке ГДР не является для банка инвестиционной: по словам собеседника РБК, это структурная клиентская сделка — депозитарные расписки банк приобретает с целью хеджирования сделки своп с «Системой».

Этот инструмент на российском рынке используется не часто, согласен директор практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости «PwC Россия» Саян Цыренов. «По факту это финансовая транзакция, которая дает деньги на определенный период времени, как краткосрочный кредит, — указывает эксперт. — Возможно, стороны выбрали такую схему, поскольку кредиты в недвижимости, как правило, берутся целевые, а такая схема дает большую гибкость в использовании средств».

Эта схема позволяет «Системе» не увеличивать долговую нагрузку в отличие от ситуации, если бы был взят обычный кредит, поясняет старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Он отмечает, что Альфа-банк за время владения ценными бумагами Etalon Group сможет получить дивиденды: «Etalon Group платит стабильные хорошие дивиденды. Также, возможно, при продаже в дальнейшем вырастет стоимость бумаг и Альфа-банк получит выгоду от этого».

В 2020 году Etalon Group выплатила акционерам 3,5 млрд руб. дивидендов. Капитализация девелопера на Лондонской фондовой бирже в четверг, 13 мая, составила $487 млн.

Ранее Альфа-банк не был замечен в финансировании проектов Etalon Group. Девелопер заключил несколько соглашений со Сбербанком о проектном финансировании строительства жилых комплексов в Москве и Петербурге.