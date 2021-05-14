Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,36 73,63 EUR Нал. 89,82 89,10 USD Бирж. 73,85 -0,23 EUR Бирж. 89,41 -0,04 USD ЦБ. 74,36 +0,32 EUR ЦБ. 89,93 +0,09 EUR/USD 1,21 +0,00 BTC/USD Бирж. 49111,00 -658,00 IMOEX 3637,38 -0,46% RTSI 1546,93 -0,07% Brent 66,88 -0,79% DJIA 34021,45 +1,29% Nasdaq 13124,99 +0,72%
Etalon разменяли на двоих
Лента новостей
Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать 09:25, PRO Почему квадрат такой черный: подкаст о черном цвете в искусстве 09:00, РБК и ASUS Треть компаний решила нарастить площадь офисов вопреки пандемии 09:00, Бизнес Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 мая 08:56, Общество Россияне заявили о неготовности делиться данными о прививках с бизнесом 08:54, Общество После «величайшего» Баффетта: что будет с холдингом стоимостью $630 млрд 08:49, PRO Как фонды помогают лечить онкозаболевания 08:31, РБК и Фонд Потанина В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров 08:27, Общество Ограничение кредитов, домашний арест Медведчука. Главное за ночь 08:15, Общество В Центре Гамалеи назвали сроки регистрации назальной вакцины от COVID-19 08:04, Общество Как эксперименты с наркотиками сгубили карьеру неординарного CEO 08:04, PRO Традиции любви: как проявлять заботу и научить этому детей 08:02, РБК Стиль и Victory Park Акимов предложил Мантурову создать спецкомиссию для интернет-торговли 08:00, Технологии и медиа Маск обеднел на $20 млрд после участия в телешоу 07:46, Бизнес В Химках мужчина кинул телевизор в Вечный огонь 07:37, Общество Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз 07:33, РБК и Деринат Студенты колледжа отравились в Комсомольске-на-Амуре 07:07, Общество Как работает военная ипотека 07:03, РБК и ПСБ Фридман с партнерами продали лизинговую компанию из-за пандемии 07:00, Бизнес СМИ узнали о возможном уходе из НОВАТЭКа бывшего главы «Ямал СПГ» 06:45, Бизнес В результате перестрелки в США девять человек получили ранения 06:38, Общество Ярче любых звезд: как найти Венеру на небе 06:24, РБК и ПСБ Портрет возлюбленной Пикассо продали с торгов более чем за $103 млн 06:02, Общество Касперская заподозрила в атаке на трубопровод хакеров из ЦРУ 05:39, Политика Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд 05:34, Партнерский материал Генсек ООН призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить обстрелы 05:10, Политика White Rabbit, киберпреступность, Билли Айлиш и мужской костюм от Dior 04:58, РБК и Dior Вильфанд пообещал москвичам июльскую погоду 04:45, Общество
Газета
Etalon разменяли на двоих
Газета № 067 (3356) (1405) Бизнес,
0

Etalon разменяли на двоих

Альфа-банк входит в капитал девелоперской компании АФК «Система»
Альфа-банк получит до 20% Etalon Group, чьим основным акционером является АФК «Система». По сути в рамках соглашения о временном обмене активами входящий в первую десятку девелопер получил краткосрочный кредит
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

АФК «Система» Владимира Евтушенкова заключила с Альфа-банком соглашение о продаже до 20% девелоперской компании Etalon Group. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Продажа будет произведена в рамках соглашения о беспоставочном свопе. Это временный обмен активами, предусматривающий две части сделки — первоначальную передачу акций в обмен на финансирование, а по истечении оговоренного времени — возврат полученных средств с обратным выкупом бумаг.

Соглашение о беспоставочном свопе заключено на 30 месяцев. В сообщении подчеркивается, что предполагается переход исключительно имущественных, но не голосующих прав.

Сделка пройдет через дочернюю компанию «Системы», которой принадлежит 25,6% Etalon Group. Одновременно с соглашением о свопе с Альфа-банком было подписано опционное соглашение, в соответствии с которым «дочка» «Системы» имеет право выкупить купленную банком долю. Если этого не произойдет, банк сможет продать ее третьему лицу.

Сейчас Etalon Group проводит дополнительное размещение акций и глобальных депозитарных расписок. Цена выкупа одной бумаги определена на $1,7 за штуку. В среду, 12 мая, депозитарные расписки группы (одна расписка равна одной акции) торговались на Лондонской фондовой бирже в диапазоне $1,62–1,65. Всего в рамках размещения Etalon Group намерена увеличить количество акций на 30% и привлечь $150 млн, предполагается, что SPO завершится 18 мая.

Размещение проходит в два этапа — сначала бумаги могли выкупить акционеры группы, и 13 мая «дочка» «Системы» за $38,5 млн осуществила подписку на бумаги девелопера пропорционально своей доле владения. Затем бумаги будут предложены институциональным инвесторам.

Альфа-банк купит активы как у текущих акционеров Etalon Group, так и в ходе участия в размещении расписок. Исходя из объявленной стоимости размещения, при покупке доли в 20% Альфа-банк потратит около $100 млн.

Чем известна Etalon Group

Основана в 1987 году в Петербурге предпринимателем Вячеславом Заренковым, он и его семья были крупнейшими акционерами группы.

В 2019 году 25% группы купила АФК «Система», тогда же Etalon Group стала основным собственником девелоперской компании «Лидер-Инвест», принадлежавшей корпорации Владимира Евтушенкова.

Etalon Group входит в топ-10 девелоперов по объему строительства жилья в России. Сейчас, по данным единой информационной системы жилищного строительства, группа возводит 875 тыс. кв. м жилья в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. За 2020 год были проданы 538 тыс. кв. м недвижимости, что на 15% меньше, чем в 2019-м. Кроме строительства и продаж жилья Etalon Group выполняет строительные работы в качестве подрядчика.

Выручка группы в прошлом году снизилась на 7%, до 78,7 млрд руб.

Бизнес
АФК «Система» заинтересовалась рыбалкой на Камчатке Фото: Александр Петров / ТАСС

Зачем такая схема привлечения инвестиций

Дополнительное размещение акций позволит Etalon Group продолжить развитие за счет приобретения новых проектов в Москве и Санкт-Петербурга и выхода на новые региональные рынки, сообщили в пресс-службе АФК «Система», добавив, что своп на ценные бумаги — это «инновационный для российского рынка инструмент».

В пресс-службе Альфа-банка не запрос РБК не ответили. Источник в кредитной организации пояснил, что сделка по покупке ГДР не является для банка инвестиционной: по словам собеседника РБК, это структурная клиентская сделка — депозитарные расписки банк приобретает с целью хеджирования сделки своп с «Системой».

Этот инструмент на российском рынке используется не часто, согласен директор практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости «PwC Россия» Саян Цыренов. «По факту это финансовая транзакция, которая дает деньги на определенный период времени, как краткосрочный кредит, — указывает эксперт. — Возможно, стороны выбрали такую схему, поскольку кредиты в недвижимости, как правило, берутся целевые, а такая схема дает большую гибкость в использовании средств».

Эта схема позволяет «Системе» не увеличивать долговую нагрузку в отличие от ситуации, если бы был взят обычный кредит, поясняет старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Он отмечает, что Альфа-банк за время владения ценными бумагами Etalon Group сможет получить дивиденды: «Etalon Group платит стабильные хорошие дивиденды. Также, возможно, при продаже в дальнейшем вырастет стоимость бумаг и Альфа-банк получит выгоду от этого».

В 2020 году Etalon Group выплатила акционерам 3,5 млрд руб. дивидендов. Капитализация девелопера на Лондонской фондовой бирже в четверг, 13 мая, составила $487 млн.

Ранее Альфа-банк не был замечен в финансировании проектов Etalon Group. Девелопер заключил несколько соглашений со Сбербанком о проектном финансировании строительства жилых комплексов в Москве и Петербурге.

Авторы: Надежда Федорова, Юлия Кошкина, Михаил Котляр.
Теги: АФК «Система» , сделка , Акции , Недвижимость , Альфа-Банк
Материалы по теме
Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках Финансы
СМИ узнали о покупке Альфа-банком сервиса безналичных чаевых Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter