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Пандемия прижала самолеты LetterOne к земле
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Пандемия прижала самолеты LetterOne к земле
Газета № 067 (3356) (1405)
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Пандемия прижала самолеты LetterOne к земле

Компания Михаила Фридмана вышла из авиализингового проекта
LetterOne Михаила Фридмана продала лизинговую компанию AltitudeOne Aviation, в которую вместе с партнерами собиралась вложить $250 млн. Из-за пандемии коронавируса и падения перевозок она списала почти все инвестиции в этот проект
Михаил Фридман
Михаил Фридман (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

LetterOne Treasury Services (входит в LetterOne Holdings Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева) продала 97,5% лизинговой компании AltitudeOne Aviation, которую создала в сентябре 2018 года вместе с ирландской Airborne Capital. Об этом говорится в отчете LetterOne TS за 2020 год. Кто выступил покупателем, в документах не указано.

LetterOne и Airborne Capital (получила 2,5% AltitudeOne Aviation) создали совместное предприятие, чтобы сдавать в лизинг самолеты коммерческим авиакомпаниям. Стороны взяли на себя обязательства инвестировать в AltitudeOne Aviation $250 млн, а также привлечь банковское финансирование. Предполагалось, что Airborne Capital будет управлять активами новой компании, а LetterOne — оказывать ей финансовую поддержку. РБК направил запросы в пресс-службы партнеров.

Количество самолетов, используемых в коммерческих авиаперевозках, должно удвоиться в течение 20 лет с учетом продолжающегося роста спроса со стороны пассажиров (на 4,7% в год), сообщала LetterOne в конце 2018 года со ссылкой на прогноз одного из крупнейших в мире производителей самолетов Boeing. «Такой рост потребует существенного финансирования из традиционных и нетрадиционных источников, а AltitudeOne Aviation будет частью этого процесса», — говорилось в совместном сообщении партнеров.

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Но из-за пандемии и локдаунов почти по всему миру в 2020 году объем авиаперевозок резко упал. В России он сократился на 46%, а во всем мире — еще значительнее, на 75,6%. На этом фоне LetterOne TS пришлось списать инвестиции в проект до номинальной стоимости, указано в отчете холдинга.

AltitudeOne Aviation собиралась приобрести портфель узко- и широкофюзеляжных самолетов. Но по состоянию на 31 декабря 2020 года она успела купить только четыре воздушных судна. Ее активы оцениваются в $136,4 млн, а обязательства — в $122,6 млн.

«Прошлый год был катастрофой. Никак иначе это не опишешь», — заявил 3 февраля 2021 года глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА) Александр де Жюньяк. По его словам, оптимизм в отношении того, что появление и начало распределения вакцин против коронавируса приведут к незамедлительному восстановлению рынка авиаперелетов, уничтожен из-за новых вспышек и мутаций заболевания.

Суммарный чистый убыток 15 крупнейших российских авиакомпаний по итогам 2020 года почти достиг 125 млрд руб. против 4 млрд руб. прибыли годом ранее. Однако IATA указывала, что в России в отличие от большинства других крупных стран меньше всего сократились внутренние перевозки в 2020 году (на 23,5%) из-за значительного роста внутреннего туризма летом и снижения стоимости авиабилетов.

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Глава крупнейшей российской лизинговой компании ГТЛК Евгений Дитрих в апреле заявил, что из-за кризиса в отрасли в 2020 году она недополучила платежи на 20,8 млрд руб. (в эту сумму входят реструктуризация действующих договоров, снижение ставок и отсрочка платежей), из них от авиакомпаний — на 15,8 млрд руб.

От ограничения полетов пострадали не только авиакомпании, но и лизингодатели, отметил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Например, выручка ГТЛК в 2020 году упала на 59%, до 67,3 млрд руб., чистая прибыль — на 89%, до 302 млн.

Автор: Тимофей Дзядко.
При участии: Сергей Соболев.
Теги: Михаил Фридман , LetterOne
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