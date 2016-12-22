Фонд Фридмана и ирландская компания создали СП для лизинга самолетов

Инвестиционный фонд Михаила Фридмана LetterOne и ирландская компания Airborne Capital создали совместное предприятие (СП) AltitudeOne Aviation, которое будет заниматься авиационным лизингом. Об этом сообщается на сайте инвестиционного фонда.

Как отмечается в сообщении, компания планирует сдавать в лизинг воздушные суда коммерческим авиакомпаниями. По данным компании, уже сформирован портфель узко- и широкофюзеляжных самолетов.

В проект уже инвестировали около $250 млн. Управлять активами СП будет Airborne Capital.

В LetterOne отметили, что, по прогнозам, за 20 лет коммерческие авиакомпании в два раза увеличат свой самолетный парк.