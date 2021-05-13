Испания подскакивает на низкой базе

Еврокомиссия обнародовала прогноз по темпам восстановления экономики региона

Испания продемонстрирует самые быстрые темпы экономического роста по итогам 2021 года, прогнозирует Еврокомиссия. Причина в том, что она сильнее всего просела в вызванный пандемией кризис

Два туриста возле пляжа Пуэрто-Рико, Гран-Канария, Испания (Фото: Borja Suarez / Reuters)

Испания станет лидером по темпам восстановления

Испания возглавит тройку лидеров по темпам экономического роста в Евросоюзе по итогам 2021 года, следует из опубликованных в среду, 12 мая, прогнозов Еврокомиссии — ВВП Испании должен вырасти на 5,9%. При этом в 2020 году он упал на 10,8% — больше, чем у других европейских экономик. На втором месте по ожидаемым темпам роста в 2021 году — Франция (5,7%), чья экономика упала на 8% в прошлом году, на третьем — Румыния (5,1%), чей ВВП в 2020 году снизился на 3,9%. Самые низкие темпы экономического роста в 2021 году продемонстрирует Эстония — 2,8%, прогнозирует Еврокомиссия (по итогам 2020 года ВВП этой страны упал на 2,9%).

Экономика стран Евросоюза в целом вырастет в текущем году на 4,2%, в следующем — на 4,4%, следует из прогноза. Такие же темпы роста продемонстрируют экономики стран еврозоны. «Показатели роста разнятся в зависимости от конкретной страны, но к середине 2022 года все экономики ЕС должны восстановиться до уровня, на котором находились до [вызванного пандемией] кризиса», — заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Это соответствует выводам аналитиков Barclays, которые прогнозировали, что реальный ВВП достигнет докризисного уровня ко второму кварталу 2022 года.

Майский прогноз Еврокомиссии оптимистичнее, чем февральский, в котором предсказывалось, что ВВП ЕС вырастет на 3,7% по итогам 2021 года и на 3,9% по итогам 2022 года.

Согласно опубликованным в апреле прогнозам Международного валютного фонда (IMF), рост экономик ЕС в 2021 году составит 4,4%, в 2022-м — 3,8%.

В ЕС улучшили экономический прогноз

В Еврокомиссии улучшение экономической ситуации объясняют несколькими причинами. Среди них — снятие ограничений, принятых из-за пандемии COVID-19, а также рост темпов вакцинации. «Траектория развития экономики в 2021-м и 2022 годах будет зависеть от того, в какой степени программы вакцинации в [разных странах] смогут сдержать пандемию и насколько быстро правительства решат снять ограничения», — отмечают в Еврокомиссии.

Ранее о планах ослабить ограничения, касающиеся физических лиц и компаний, заявили власти Франции и Великобритании. В конце марта аналитики Barclays прогнозировали, что достичь уровня иммунизации населения от коронавируса COVID-19 в 70% удастся уже к концу сентября. По состоянию на 12 мая доля граждан ЕС, получивших хотя бы одну дозу вакцины, составила 29%, следует из данных статистического портала Our World in Data.

Экономический рост в ЕС подстегивают и другие факторы, указали в Еврокомиссии. Так, за время пандемии граждане ЕС — особенно зажиточные слои населения — накапливали сбережения. Как только ограничения будут ослаблены, потребительская активность может вырасти. Рост потребления окажет позитивное влияние прежде всего на индустрию услуг, хотя гарантировать его и нельзя. Доля денежных доходов граждан ЕС, направленных на сбережения, выросла до 19,4% в 2020 году, но снизится до 13,6% в 2022 году, прогнозируют в Еврокомиссии.

Кроме того, будет иметь место восстановительный рост всей мировой экономики. Прогнозируется, что рост глобального ВВП без учета экономик ЕС в 2021 году составит 5,9%. «Рынки, куда ЕС поставляет свою продукцию, вырастут на 8,3% в 2021 году и на 6,4% в 2022 году, что позволит экспортерам товаров из ЕС нарастить обороты, тогда как восстановление индустрии экспорта услуг займет больше времени», — отмечается в сообщении Еврокомиссии.

Безработица неизбежно вырастет

При этом в ЕС ожидается рост безработицы. Прогнозируется, что в 2021 году процент безработных от общего числа трудоспособного населения составит 7,6% — на 0,5 процентного пункта больше, чем в 2020 году, и на 0,9 п.п. больше, чем в 2019 году. В 2022 году безработица в ЕС снизится до 7%. Уровень безработицы в еврозоне вырастет до 8,4% по итогам 2021 года, а в следующем году упадет до 7,8%. Как отметили в Еврокомиссии, странам ЕС удавалось поддерживать занятость во время кризиса путем программ господдержки, однако после их свертывания негативное влияние на рынок труда неизбежно. «Потребуется время, чтобы полностью восстановить прежний уровень занятости, так как у компаний есть возможность увеличить рабочий день нанятых сотрудников, прежде чем устраивать новых. В этом году стоит ожидать роста безработицы и падения темпов найма новых кадров, однако в следующем году безработица в ЕС должна снизиться», — резюмировали в Еврокомиссии.

Ранее аналитики предупреждали, что скорость экономического роста, начавшегося после преодоления самой опасной точки пандемии, снизится в следующем году. «Мы ожидаем существенного улучшения экономических показателей во втором полугодии [текущего года], но потом этот импульс ослабеет», — отмечали в Barclays. Эксперты считают, что сворачивание программ господдержки в ЕС приведет к росту числа банкротств и плохих долгов.