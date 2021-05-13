РФПИ может стать одним из учредителей госкомпании по экспорту необработанной древесины

Суверенный фонд может стать одним из учредителей компании-агента по экспорту древесины с Дальнего Востока. Проект, который должен помочь отрасли из-за предстоящего запрета на вывод сырья с 2022 года, инициировало Минвостокразвития

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность стать одним из учредителей госкомпании, которая получит роль «эксклюзивного агента» по экспорту необработанного леса с Дальнего Востока. Это следует из презентации проекта, подготовленного фондом и Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития), с которой ознакомился РБК (подлинность ее содержания также подтвердил источник в правительстве).

С идеей о создании новой госкомпании, которая будет обладать исключительным правом на экспорт леса, в феврале выступил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Но он тогда не уточнял, кто может войти в число ее учредителей. В среду, 12 мая, представитель вице-премьера отказался комментировать потенциальное участие суверенного фонда.

В пресс-службе РФПИ отказались от комментариев. Представитель Минпромторга перенаправил вопросы в Минвостокразвития «как ответственному за создание госоператора по экспорту круглого леса». На момент публикации в министерстве на запрос РБК не ответили.

Зачем нужен оператор по экспорту леса

Президент Владимир Путин еще в сентябре 2020-го поручил с 1 января 2022-го запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины. Цель — поставить «жесткий заслон» бесконтрольному вывозу необработанной древесины. Тогда же вице-премьер Виктория Абрамченко указала, что для реализации поручения не потребуется много времени. При этом подготовка нужна, «чтобы небольшие компании, для которых лес является единственным источником дохода, успели выйти из тени и с разумной государственной поддержкой смогли наладить переработку древесины», поясняла она.

Но запрет на экспорт грозит потерей работы примерно 34 тыс. человек на Дальнем Востоке, занятых в лесопромышленной отрасли, позднее предупреждал Трутнев. Чтобы этого избежать, он и предложил дать право экспорта одной госкомпании, обязав ее реинвестировать прибыль в строительство перерабатывающих предприятий в России.

В презентации проекта не указан потенциальный вклад фонда в новую компанию или другие детали участия. В нем лишь указано, что в наблюдательный совет новой госкомпании войдут представители учредителей и руководители крупнейших лесоперерабатывающих компаний региона с правом голоса.

Для РФПИ лесная отрасль не новая — интерес к ней фонд начал проявлять минимум с 2013 года: тогда он приобрел долю в RFP Group (сокращение от Russia Forest Products), крупнейшем лесопромышленном холдинге Дальнего Востока. Эта компания — лидер в России по экспорту круглых лесоматериалов в Китай (20% российского экспорта в год), который занимает третье место в мире по таким поставкам, говорится на сайте компании. Российско-китайскому инвестфонду (на 50% принадлежит РФПИ) принадлежит 42% RFP Group, остальное у миллиардера Романа Абрамовича и его партнеров. Согласно приведенным в презентации министерства данным, RFP Group получает основную часть (43%) квот на экспорт круглого леса с Дальнего Востока (еще 24% у малайзийской «Римбунан Хиджау», 19% — у российско-японской «Тернейлес»).

Министерство готовит эту концепцию по инициативе Трутнева, а RFP Group наряду с другими участниками рынка входит в рабочую группу по ее обсуждению, сообщил РБК гендиректор компании Константин Лашкевич. По его словам, впоследствии концепция будет представлена президенту. РБК направил запрос пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову.

Как будет работать новая госкомпания

Создание новой госкомпании позволит предотвратить отраслевой кризис, сохранить и стимулировать дальнейшее развитие конкурентоспособной лесопереработки, указывается в презентации проекта и пояснительных документах к нему. Там же приводятся основные принципы работы новой госкомпании.

Новая компания должна появиться до конца 2021 года (то есть до вступления в силу запрета на экспорт) и стать эксклюзивным агентом по предоставлению возможности экспорта необработанной древесины квалифицированным переработчикам с территории Дальнего Востока. Предлагается, что такие переработчики смогут поставлять круглый лес без пошлин в рамках квот, установленных Минпромторгом, при условии подписания агентского договора с новым оператором.

За свои услуги оператор будет получать агентское вознаграждение — при экспорте менее качественной балансовой древесины, тонкомерного пиловочника (сырье для пиломатериалов диаметром до 18 см) и толстомерного пиловочника, не подлежащего переработке (диаметр свыше 32 см), оно составит 1% от стоимости сырья, а при экспорте высококачественной древесины — 25%. Такая высокая пошлина устанавливается для максимального стимулирования переработки леса внутри страны, поясняется в презентации.

Получаемую прибыль госкомпания должна будет направлять «исключительно» на создание либо модернизацию лесоперерабатывающих мощностей, а также предоставление целевых грантов на покрытие не более 50% от общей суммы затрат инвестора на реализацию таких проектов.

В презентации указывается два вида новых потенциальных перерабатывающих комплекса на Дальнем Востоке — пиловочник малых диаметров суммарной мощностью 3–4 млн куб. м в год (существующие крупные производства нацелены на переработку древесины большего диаметра — свыше 18 см), а также отходов лесопереработки и лесозаготовки (балансовая и дровяная древесина) мощностью 2–5 млн куб. м в год. «Индикативный» объем инвестиций в такие проекты оценивается в 26–48 млрд руб.

Сейчас основным коммерчески целесообразным продуктом переработки отходов лесопереработки и лесозаготовки на Дальнем Востоке является биотопливо (древесные гранулы) с ориентацией на рынки Японии и Южной Кореи. Создание ЦБК экономически нецелесообразно, говорится в документе.

Сейчас размер экспортной квоты на круглый лес (на него приходится около 70% экспорта необработанного леса), которая распределяется между переработчиками, составляет 4 млн куб. м в год. Она позволяет компаниям платить пониженную вывозную пошлину (13 вместо 80%). С 1 января 2022 года эта квота будет полностью отменена в рамках поручения президента.

Поможет ли госкомпания решить проблемы с лесом

Специфика Дальнего Востока заключается в том, что в отличие от европейской части России там нет ни одного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), утилизаторов низкосортной и балансовой древесины и технологических излишков, пояснил РБК гендиректор RFP Константин Лашкевич. По его словам, эти виды древесины компания, которая также занимается переработкой леса, традиционно отправляла на экспорт. «Решение запретить экспорт круглого леса — правильное, мы его поддерживаем. Но не запрещайте лесопереработчикам экспортировать тот лес, который они не могут переработать, но вынуждены заготавливать», — отметил собеседник РБК.

По словам топ-менеджера, при полном запрете экспорта дополнительные перерабатывающие мощности «не появятся из воздуха». «Нужно понимать специфику Дальнего Востока, это будет стресс и колоссальные убытки существующих игроков, из-за которых снижается инвестиционная привлекательность и возрастает риск банкротства лесопромышленных компаний Дальнего Востока», — добавил он.

«Правительство ведет работу по неукоснительному выполнению поручения президента по запрету экспорта круглого леса, исключения не обсуждаются», — парирует представитель Абрамченко Марта Галичева. Она пояснила, что запрет экспорта наиболее ценного круглого леса, который вряд ли можно назвать «излишками», необходим для перехода России к экономически и экологически выгодной модели глубокой переработки. Это должно привести к развитию внутреннего рынка, удешевлению стоимости сырья для российских производителей и росту экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.

Минпромторг уже несколько лет ведет работу по увеличению доли переработки древесины в ДФО, планируемый в 2022 году запрет на экспорт круглого леса должен стать завершением трансфера от сырьевого бизнеса к переработке, отметили в пресс-службе ведомства. Начиная с 2015 года Фонд развития промышленности оказал поддержку компаниям лесопромышленного комплекса по реализации 51 проекта на общую сумму 12,2 млрд руб., в том числе шести проектам дальневосточных компаний на общую сумму 1,5 млрд руб., добавляет представитель Минпромторга. К тому же сейчас разработана новая программа поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства «Проекты лесной промышленности», в соответствии с которой предоставляется заемное финансирование проектам в размере от 20 млн до 100 млн руб., направленным на модернизацию производства в сфере лесопромышленного комплекса.

Объем заготовки леса в ДФО в 2020 году составил 13,13 млн куб. м, из них внутреннее потребление — 8,48 млн куб. м (почти 65%), говорит руководитель аналитической службы Lesprom Network Филипп Чебышев. Все остальное (4,65 млн куб. м, из них 3,1 млн куб. м — круглый хвойный лес) было направлено на экспорт, добавляет он. Минвостокразвития прогнозирует, что к 2025–2030 годам лесозаготовка вырастет до 15 млн куб. м в год, из них на переработку будет уходить 12 млн куб. м и те же 3 млн куб. м — на экспорт (через новую госкомпанию в рамках квот Минпромторга).