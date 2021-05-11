Полки вместо стойки

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Аналитики NielsenIQ зафиксировали в ретейле существенный рост продаж импортного пива
Продажи импортного пива в магазинах выросли за последний год более чем на 30%. Пивовары объясняют это тем, что представители среднего класса не могли, как раньше, ездить за границу, а местные бары были временно закрыты
Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images
Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

О резком росте спроса на импортное пиво в магазинах за последний год свидетельствуют данные аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ, с которыми ознакомился РБК. Розничные продажи напитка, который ввозится в Россию из стран дальнего зарубежья, с марта 2020 года по февраль 2021-го увеличились на 31,4% в натуральном выражении. Абсолютные значения NielsenIQ не раскрывает. Результаты аудита розничной торговли учитывают продажи не только в современной рознице и специализированных магазинах, но и в таких традиционных каналах продаж, как, например, рынки.

Для сравнения: продажи локальных российских марок за тот же период, по подсчетам NielsenIQ, выросли только на 2,9%, а лицензионного пива, то есть иностранных брендов, которые выпускаются по лицензии на мощностях отечественных пивоваренных заводов, — всего лишь на 1,5%.

Спрос на импортное пиво растет, даже несмотря на то что его стоимость в два раза выше средней цены в категории, отмечают в NielsenIQ. В среднем 1 л пива стоил в рознице 98 руб., при этом средняя цена импортной марки была 181 руб., лицензионной — 111 руб., российской — 87 руб.

Рост спроса на произведенное за рубежом пиво подтверждают торговые сети, а также крупные производители и импортеры. У «Ашана», как уточнили в его пресс-службе, эта тенденция нашла отражение в ассортименте московских гипермаркетов: в них с прошлого года стали появляться «Пивные бутики» с ассортиментом более 200 импортных позиций. По итогам 2020 года один только импортный Heineken показал рост объемов на 80% по сравнению с 2019 годом, констатирует представитель российского офиса пивоваренной компании Алексей Воробьев. У «Балтики», по словам ее представителя Надежды Овсянниковой, в первом квартале 2021 года продажи пива Grimbergen, которое импортируется из Бельгии, выросли на 21% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Бизнес
Аналитики заявили о подешевевшей банке пива Фото: Cancan Chu / Getty Images

Возросший импорт пива в прошлом году зафиксировала и таможня. По ее данным, которые учитывают поставки не только из стран дальнего, но и ближнего зарубежья, в 2020 году Россия ввезла 48,2 млн дал солодового пива, что почти на 21% больше, чем годом ранее. Правда, в первом квартале уже этого года ввоз пива резко снизился — на 46%, до 5,3 млн дал, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В прошлом году лидером по импорту пива была Германия: из этой страны в Россию было ввезено 19,4 млн дал пива (плюс 29% к 2019 году), на второе место вышла Мексика, которая увеличила поставки почти в два раза, до 5,2 млн дал. Среди европейских стран, которые входят в десятку крупнейших поставщиков, Чехия (плюс 7%, до 4,6 млн дал), Литва (плюс 43%, до 3,9 млн дал), Бельгия (плюс 7%, до 2,7 млн дал).

Сварено в России

Доля импортного пива на российском рынке все еще очень маленькая, только 5% потребляемого пива ввозится из-за рубежа, остальные 95% — отечественная продукция, напоминает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Всего в 2020 году в стране, по данным Росалкогольрегулирования, были произведены 777,9 млн дал пива, что на 2% больше, чем в 2019 году.

Более чем две трети российского пива выпускают местные заводы трех транснациональных игроков — голландской Heineken, «Балтики» (входит в датскую Carlsberg Group) и AB InBev Efes.

Общество
Потребление алкоголя среди россиян сократилось на треть Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Почему вырос спрос на импортное пиво

Спрос в сторону импортного пива и марок локальных производителей смещается уже последние несколько лет, указывает руководитель группы по работе с алкогольными клиентами NielsenIQ Павел Фунтиков. По его словам, это связано с тем, что у потребителей, с одной стороны, есть запрос на нишевые, локальные продукты, которые воспринимаются как более «качественные», а с другой — тем, что таких брендов стало больше на полке. Вкусы потребителей меняются, и вместо традиционных солодовых лагеров они предпочитают так называемый специалитет, пиво с различными вкусами и крафтовое, в том числе и импортных сортов, признает Воробьев.

Бизнес
Дело в солоде: почему правительство может изменить ГОСТ на пиво Фото: Елена Афонина / ТАСС

К резкому росту спроса на категории импортного пива в 2020 году привели вызванные пандемией ограничения, считает глава российской Ассоциации производителей пива Андрей Губка. Он напоминает: в ковидный год бары и рестораны во многих российских регионах какое-то время не работали или работали с ограничениями, и люди, предпочитавшие пить в барах в основном импортное пиво, покупали его и в рознице.

Продажи в барах начали снижаться еще до начала локдауна, уже в марте «началась паника, никто не ходил», рассказывает совладелец петербургской сети бельгийских пабов KwakInn Владимир Постниченко. «Людям, которые разбираются в пиве, было негде его брать, поэтому они шли и покупали в магазинах, — видимо, считали, что так более безопасно», — рассуждает ресторатор. По его словам, сейчас продажи пива все еще на 10% ниже по сравнению с доковидным годом.

Бизнес
Самоизоляция увеличила спрос на самогонные аппараты Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Еще одна причина — резкое сокращение туристических поездок россиян за рубеж в 2020 году, считает Воробьев. Продажи выросли за счет «сидящих в России представителей среднего класса», которые «раньше пили это пиво в отпусках в Чехии, а теперь пьют его здесь», убежден Дробиз.

Как закрывались границы и заведения общепита

Россия приостановила международное авиасообщение с другими странами с 27 марта 2020 года. Ограничения с отдельными странами постепенно начали снимать прошлым летом. Из массовых направлений отдыха в 2020 году для россиян были доступны Турция, Куба, ОАЭ и Танзания. Авиасообщение со странами ЕС (за исключением Греции) пока не восстановлено, хотя российские власти и поручили рассмотреть такую возможность после майских праздников.

Работа ресторанов, кафе, баров и столовых только в Москве была приостановлена с 28 марта. Предприятия общепита все эти два с половиной месяца могли работать только навынос и на доставку. Летние веранды московских кафе и ресторанов заработали с 16 июня. Но с 13 ноября из-за очередной вспышки коронавируса власти Москвы запретили кафе, ресторанам, ночным клубам, барам, дискотекам и караоке принимать посетителей в ночное время после 23 часов. В новогоднюю ночь рестораны также не работали. Запрет на работу ночью баров, ресторанов, клубов, дискотек и караоке власти Москвы отменили только 27 января.

Еще одним фактором роста спроса на импортное пиво в 2020 году, по мнению собеседников РБК, могла быть ценовая политика иностранных производителей. Из-за локдауна в Европе местные пивовары оказались в сложных условиях: рестораны и бары были закрыты, туристов не было, поэтому они «были рады любым продажам и предлагали более льготные условия по экспортным ценам», отмечает источник РБК в пивоваренной отрасли. В 2020 году дорогостоящий импорт стал более доступным благодаря гибкой ценовой политике производителей, подтверждает представитель AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

По данным Росстата, в российской рознице средняя цена 1 л зарубежных марок в 2020 году не изменилась по сравнению с предыдущим годом и равнялась 207 руб.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: пиво , импорт , Carlsberg , AB InBev , Heineken
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