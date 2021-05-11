Малым аэропортам не по силам большая модернизация

Региональные авиакомпании предупредили о риске серьезного сокращения географии перелетов

Главы региональных авиакомпаний предупредили о рисках закрытия малых аэропортов и сокращения рейсов. Причина — отсутствие денег на модернизацию площадок из-за новых требований. Затраты оцениваются в сумму от ₽28,6 млрд до 100 млрд

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Региональные авиакомпании, работающие в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке, предупредили премьера Михаила Мишустина о рисках значительного сокращения географии полетов на местных рейсах — в пределах одного региона. Это следует из письма, которое в марте отправили руководители семи компаний, выполняющих полеты по местным или межрегиональным маршрутам, включая 2-й Архангельский объединенный авиаотряд, «Оренбуржье», якутские «Полярные авиалинии» и «Хабаровские авиалинии». У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили представители трех компаний. Об аналогичных проблемах несколько авиаперевозчиков предупредили и региональные власти.

Риск сокращения полетов они объясняют невозможностью исполнения постановления правительства № 1603 от 5 октября 2020 года, ужесточающего меры транспортной безопасности, предъявляемые к объектам наземной инфраструктуры, включая посадочные площадки, операторами которых преимущественно выступают сами перевозчики или муниципальные предприятия. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

По данным на март 2021 года, в реестре Росавиации было более 2,2 тыс. посадочных площадок, сообщили РБК в пресс-службе Минтранса. Стоимость их дооборудования может составить от 28,6 млрд до 110 млрд руб., следует из оценок затрат на каждый малый аэропорт в разных регионах (13–50 млн руб.), приводимых авиаперевозчиками и местными властями.

В 2020 году на местных рейсах (в пределах одного субъекта) в России было перевезено 1,8 млн пассажиров (3% от общего пассажиропотока на внутрироссийских авиалиниях).

В пресс-службе Минтранса утверждают, что в постановление будут внесены коррективы, снижающие затраты операторов малых аэропортов. Это планируется сделать за счет ранжирования аэродромов, вертодромов и посадочных площадок в зависимости от их характеристик и объемов обслуживания воздушных судов. Завершить работы по корректировке постановления планируется до октября, добавил представитель ведомства.

Сколько стоит модернизация малых аэропортов

Постановление правительства вводит повышенные требования к транспортной безопасности на посадочных площадках и вертодромах. Для того чтобы их выполнить, в малых аэропортах необходимо установить специальные ограждения с сигнализацией, организовать контроль доступа и видеонаблюдение, установить системы связи, оповещения, сбора и обработки информации, обеспечить площадку интернетом, набрать штат групп быстрого реагирования (контроль, досмотр, охрана), организовать круглосуточное патрулирование и осмотр взлетно-посадочной полосы. Все это должно быть сделано к октябрю 2021 года.

Кто пожаловался Мишустину Под письмом Мишустину подписались руководители семи региональных авиакомпаний, четыре из которых входят в топ-35 крупнейших авиаперевозчиков России по числу перевезенных пассажиров. По итогам первого квартала 2021 года «Сибирская легкая авиация» («СиЛА», 15,4 тыс. пассажиров), якутские «Полярные авиалинии» (15,3 тыс. человек) и «Хабаровские авиалинии» (нет данных) заняли 29–31-е места, Камчатское авиационное предприятие (7,1 тыс. человек) — 34-е. Эти компании выполняют полеты по местным или межрегиональным субсидируемым маршрутам, в том числе на самолетах вместимостью до 19 человек, на посадочные площадки в труднодоступных местностях.

Модернизация одной посадочной площадки в соответствии с новыми требованиями обойдется в сумму от 13 млн до 50 млн руб. в зависимости от транспортной доступности территории, следует из письма руководителей региональных авиакомпаний премьеру, а также обращения руководителя Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерия Остапчука в правительство Ненецкого автономного округа (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель авиаотряда).

Ориентировочные расходы на доработку одной посадочной площадки в Бурятии (в республике — 15 малых аэропортов в госсобственности, на которые распространяются новые требования) обойдется в 15–25 млн руб., сообщил РБК начальник отдела воздушного, водного транспорта и связи республиканского министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бато Дашиянжибон. Таким образом, на модернизацию всех малых аэропортов республики потребуется 225–375 млн руб. Но источники финансирования не определены, добавил Дашиянжибон.

Чуть больше — 400 млн руб. — требуется на модернизацию 27 объектов в Забайкалье, говорится в письме региональных авиакомпаний Мишустину. 20–25 млн руб. необходимо для дооборудования одной посадочной площадки на Камчатке в местах с хорошей транспортной доступностью, сказал РБК гендиректор Камчатского авиационного предприятия Алексей Храбров. По его словам, в труднодоступных местах (например, на севере Камчатки) это обойдется в полтора-два раза дороже. Всего на полуострове таких малых аэропортов 21 (данные Росавиации на конец 2018 года). Около 1,3 млрд руб. нужно на дооснащение 99 самолетных площадок в Якутии, говорится в проекте письма зампреда правительства Якутии в Минвостокразвития (подлинность подтвердил представитель «Полярных авиалиний»). РБК направил запросы в правительства Забайкалья, Якутии, НАО, Камчатки и Хабаровского края.

Гендиректор крупнейшей дальневосточной авиакомпании «Аврора» (летает по маршрутам внутри Приморья и Сахалина) Константин Сухоребрик заявил РБК, что пока не встречал на территории России посадочных площадок, удовлетворяющих новым требованиям.

О каких рисках предупреждают авиакомпании и чиновники

Авиакомпании и профильные чиновники указывают на следующие риски, возникающие из-за новых требований по безопасности.

Речь идет о «колоссальных издержках» на модернизацию посадочных площадок, отмечают главы семи региональных авиакомпаний в письме главе правительства. Из-за этого есть риски прекращения эксплуатации действующих малых аэропортов, отказов от планов по введению новых площадок и «значительного» сокращения географии полетов, перечисляют они.

Если в постановление не будут внесены коррективы, читинской авиакомпании «Аэросервис» придется прекратить полеты в малые аэропорты, а сами объекты закрыть, говорится в письме гендиректора «Аэросервиса» (Чита) Андрея Богданова губернатору Забайкальского края Александру Осипову. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил Богданов.

Затраты на модернизацию придется переложить на тарифы, которые выставляет оператор посадочной площадки авиакомпаниям, добавляет глава Камчатского авиапредприятия. По его словам, это приведет к росту стоимости билетов, что противоречит позиции федеральных и региональных властей по увеличению доступности услуг авиатранспорта.

Ряд положений постановления носит «заведомо невыполнимый или трудновыполнимый характер» для многих объектов воздушного транспорта, особенно таких, как посадочные площадки и вертодромы, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, заявлял руководитель Росавиации Александр Нерадько 12 марта на расширенном заседании коллегии Росавиации. Он признал, что реализация документа потребует «значительных» финансовых затрат или просто невозможна с учетом кризиса в отрасли.

Выполнение требований постановления может негативно отразиться на финансовом состоянии перевозчиков и операторов малых аэродромов, а также привести к увеличению и так высокой стоимости билетов для населения, сообщили РБК в пресс-службе Минвостокразвития (курирует единую дальневосточную авиакомпанию, которая создается на базе «Авроры»). В итоге реализация положений постановления в действующей редакции приведет к ухудшению транспортной доступности удаленных населенных пунктов и возможному закрытию отдельных посадочных площадок.

Минвостокразвития работает вместе с Минтрансом по отмене требования к посадочным площадкам в части необходимости проведения предполетного досмотра пассажиров, багажа, груза сотрудниками служб авиационной и транспортной безопасности там, где эти службы отсутствуют, сообщил представитель ведомства. Эти обязанности могут быть возложены на членов экипажа воздушных судов (вертолетов). Ведомства также предлагают отменить требования по установке ограждений, систем видеонаблюдения и круглосуточной охране силами специализированной службы по периметру территории для посадочных площадок, находящихся в труднодоступных населенных пунктах.