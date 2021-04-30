Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,95 74,20 EUR Нал. 90,73 89,95 USD Бирж. 74,55 -0,09 EUR Бирж. 90,30 -0,16 USD ЦБ. 74,38 -0,56 EUR ЦБ. 90,15 -0,28 EUR/USD 1,21 +0,00 BTC/USD Бирж. 54331,28 +764,51 IMOEX 3571,05 -0,20% RTSI 1510,72 +0,11% Brent 68,24 +0,09% DJIA 34060,36 +0,71% Nasdaq 14082,55 +0,22%
Сбербанк недосчитался зрителей
Лента новостей
Почему айдентика «Сбера» безлика, а Олимпиады-1968 — эталон стиля 09:35, PRO Забившего четыре гола россиянина признали лучшим хоккеистом юниорского ЧМ 09:33, Спорт Три способа копить на пенсию для самозанятых 09:32, РБК и НПФ «Будущее» В Мурманской области при обрушении породы пострадали два человека 09:30, Общество Вакцинацию в Мумбаи приостановят на три дня из-за нехватки препаратов 09:23, Общество Коллега рассказал про обыск у адвоката Ивана Павлова. Видео 09:13, Общество Как инвестировать в недвижимость через паевой фонд 09:10, PRO Адвокат по делу ФБК задержан, россияне в кредитах. Главные новости РБК 09:09, Общество Как иммунитет работает против вирусов 09:03, РБК и Деринат Путин одобрил энергопроект «Росатома» для ГОКа на Чукотке за ₽169 млрд 09:00, Бизнес Синоптик предупредил о штормовом ветре и ливне в Москве 08:55, Общество Адвокат назвал статью, по которой задержали Ивана Павлова 08:52, Общество Вас пытаются привлечь к субсидиарной ответственности: что делать 08:45, PRO Аналитики сообщили о росте цен на садовый инвентарь 08:37, Экономика Как «взять на ручки» своего внутреннего ребенка 08:35, РБК Стиль и Victory Park Новый владелец «Восточного» назвал дело Калви «большой трагедией» 08:32, Финансы Кризис «третьего этапа»: как руководителю пережить выход на пенсию 08:19, PRO Фонд вместо смс: как финансируют долгосрочные проекты социальной медицины 08:05, РБК и Фонд Потанина Совладелец Совкомбанка — РБК: «Мы купили банк, из которого ЦБ не вылезал» 08:00, Финансы Глава Киргизии заявил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном 08:00, Политика Ценители пикселей: как криптоинвесторы зарабатывают миллионы на NFT-токе 07:50, PRO В Башкирии в селе Серменево загорелся газопровод 07:42, Общество В Москве задержан адвокат по делам Сафронова и ФБК Иван Павлов 07:33, Общество Эксперты Barclays назвали недостатки господдержки компаний в пандемию 07:32, Политика СМИ узнали о планах ГИБДД требовать при выдаче справки новый анализ 07:28, Общество Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной 07:23, РБК и ASUS Бренд банка «Восточный» из дела Калви прекратит существование 07:00, Финансы Чем оригинальные запасные части для автомобиля лучше. Тест на выживание 06:35, РБК и Mercedes-Benz
Газета
Сбербанк недосчитался зрителей
Газета № 063 (3352) (3004) Технологии и медиа,
0

Сбербанк недосчитался зрителей

Число подписчиков онлайн-кинотеатра Okko в 2021 году уменьшилось на полмиллиона
В первом квартале платящих за просмотр контента подписчиков в Okko стало на 21% меньше. «Сбер», который стал в прошлом октябре единственным владельцем сервиса, объясняет такое падение перерасчетом абонентов
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Количество платящих подписчиков онлайн-кинотеатра Okko в январе—марте 2021 года снизилось на 21%, до 1,9 млн человек по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, свидетельствует финансовая отчетность ПАО «Сбербанк» по МСФО. На 31 декабря 2020 года за просмотр контента платили 2,4 млн пользователей Okko, указано в отчетности.

Выручка направления «Развлечения» сегмента «Нефинансовый бизнес», в который входит Okko, в первом квартале 2021 года выросла более чем в два раза, до 2,8 млрд руб., показатель EBITDA был отрицательным (1,6 млрд руб.), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в четыре раза.

Год назад, в первом квартале 2020-го, владельцами группы Rambler, в которую входит онлайн-кинотеатр, были Александр Мамут и Сбербанк. «Сбер» консолидировал 100% группы Rambler в октябре 2020 года. Онлайн-кинотеатр представлял для банка наибольший интерес, отмечал тогда президент «Сбера» Герман Греф. Сервис Okko банк планировал сделать «крупнейшей» видеоплатформой России.

Бизнес
Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Фото: Андрей Любимов / РБК

Уже в январе 2021 года «Сбер» поменял топ-менеджмент Okko: в отставку ушла гендиректор Okko Яна Бардинцева, которая возглавляла сервис с марта 2020 года. На ее место пришел Максим Евдокимов, который ранее был вице-президентом и руководителем дирекции по развитию экосистемы физлиц розничного блока Сбербанка. Тогда же в январе сменился и руководитель «Okko спорт» — вместо Михаила Гершковича руководителем этого подразделения стал Олег Манжа, до этого занимавший должность директора по маркетингу Okko.

Технологии и медиа
Долю иностранцев в ivi и Okko предложили ограничить 20%. Что важно знать Фото: okkomovies / Facebook

Почему произошел отток пользователей

На март 2020 года пришлось начало пандемии коронавируса в России, введение нерабочих дней и массового локдауна: еще до начала карантина — с 23 по 29 марта — трафик всех российских видеосервисов вырос на 58%, а в первую неделю самоизоляции — на 259%. Онлайн-кинотеатры, включая Okko, запустили промоакции с возможностью подписки на сервис по большой скидке или вовсе бесплатно. Эти акции помогли онлайн-кинотеатрам нарастить аудиторию — после окончания льготного периода 10–15% этих пользователей купили подписку по полной стоимости, уверяли ранее эксперты.

Снижение подписчиков в абсолютных значениях, отраженное в отчетности, связано не с реальным падением числа пользователей, а с уточнением расчетов, уверяет представитель «Сбера». По его словам, в первом квартале 2021 года банк постарался разделить реально платящих пользователей и тех, кто получил промокод на подписку или пришел по акции.

В базе Okko всегда присутствовало достаточно большое количество подписчиков, которые получили подписку на сервис по акции «за один рубль» и фактически не пользовались онлайн-кинотеатром, согласен гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Поэтому, по его мнению, снижение числа подписчиков теперь обоснованно.

Как сообщили РБК в пресс-службе Okko, в онлайн-кинотеатре уже в апреле наблюдается позитивная динамика за счет высокого зрительского интереса к детективному сериалу «Чикатило» и эксклюзивной трансляции премии «Оскар».

По итогу 2020 года Okko снизил свою долю на рынке и по выручке, свидетельствуют данные TelecomDaily. В 2020-м онлайн-кинотеатр занял 13,6% рынка против 15% годом ранее. Доля на рынке — с 25 до 22,5% — по итогам 2020 года снизилась тогда и у его ближайшего конкурента, сервиса рынка ivi. Их тогда потеснили «Кинопоиск HD», принадлежащий «Яндексу», и американский Netflix, официально вышедший в Россию только в сентябре 2020 года. Нарастили свои доли и сравнительно небольшие видеосервисы Start (на 50% принадлежит «МегаФону») и Premier, собственник которого — холдинг «Газпром-Медиа».

Технологии и медиа
Netflix и «Кинопоиск» потеснили Okko и ivi в пандемию Фото: Stefan Wermuth / Bloomberg

Лидеры рынка сдают позиции на фоне бурного роста новых игроков, объяснял гендиректор Premier Иван Гродецкий. По его словам, «молодые» сервисы, работающие по подписке, оперативнее решаются на рисковые контентные проекты, не боятся сложных тем, благодаря чему находят для себя новую аудиторию.

Проблемы с расчетами

Все игроки рынка считают своих пользователей по-разному, из-за этого возникает проблема с достоверной оценкой всего рынка, указывает Денис Кусков из TelecomDaily. Одни сервисы считают платящими подписчиками только тех, кто платит не менее определенной суммы в месяц, другие — с учетом пришедших по всем акциям, объясняет Кусков. По его словам, Okko считает пользователей с учетом пришедших по промо, часть из которых не становятся платящими в дальнейшем.

Пользователи «Кинопоиска HD», например, покупают подписку неразрывно в пакете «Яндекс.Плюс», уточняют в «Яндексе», добавляя, что компания отдельно раскрывает число подписчиков, которые смотрели фильмы или сериалы на «Кинопоиске HD» более двух минут.

Автор: Елизавета Ефимович.
Теги: Okko , онлайн-кинотеатр , подписчики , пандемия , Сбербанк
Материалы по теме
Netflix и «Кинопоиск» потеснили Okko и ivi в пандемию Технологии и медиа
Онлайн-кинотеатры поспорили о влиянии второй волны COVID на просмотры Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter