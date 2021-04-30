Сбербанк недосчитался зрителей

Число подписчиков онлайн-кинотеатра Okko в 2021 году уменьшилось на полмиллиона

В первом квартале платящих за просмотр контента подписчиков в Okko стало на 21% меньше. «Сбер», который стал в прошлом октябре единственным владельцем сервиса, объясняет такое падение перерасчетом абонентов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Количество платящих подписчиков онлайн-кинотеатра Okko в январе—марте 2021 года снизилось на 21%, до 1,9 млн человек по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, свидетельствует финансовая отчетность ПАО «Сбербанк» по МСФО. На 31 декабря 2020 года за просмотр контента платили 2,4 млн пользователей Okko, указано в отчетности.

Выручка направления «Развлечения» сегмента «Нефинансовый бизнес», в который входит Okko, в первом квартале 2021 года выросла более чем в два раза, до 2,8 млрд руб., показатель EBITDA был отрицательным (1,6 млрд руб.), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в четыре раза.

Год назад, в первом квартале 2020-го, владельцами группы Rambler, в которую входит онлайн-кинотеатр, были Александр Мамут и Сбербанк. «Сбер» консолидировал 100% группы Rambler в октябре 2020 года. Онлайн-кинотеатр представлял для банка наибольший интерес, отмечал тогда президент «Сбера» Герман Греф. Сервис Okko банк планировал сделать «крупнейшей» видеоплатформой России.

Уже в январе 2021 года «Сбер» поменял топ-менеджмент Okko: в отставку ушла гендиректор Okko Яна Бардинцева, которая возглавляла сервис с марта 2020 года. На ее место пришел Максим Евдокимов, который ранее был вице-президентом и руководителем дирекции по развитию экосистемы физлиц розничного блока Сбербанка. Тогда же в январе сменился и руководитель «Okko спорт» — вместо Михаила Гершковича руководителем этого подразделения стал Олег Манжа, до этого занимавший должность директора по маркетингу Okko.

Почему произошел отток пользователей

На март 2020 года пришлось начало пандемии коронавируса в России, введение нерабочих дней и массового локдауна: еще до начала карантина — с 23 по 29 марта — трафик всех российских видеосервисов вырос на 58%, а в первую неделю самоизоляции — на 259%. Онлайн-кинотеатры, включая Okko, запустили промоакции с возможностью подписки на сервис по большой скидке или вовсе бесплатно. Эти акции помогли онлайн-кинотеатрам нарастить аудиторию — после окончания льготного периода 10–15% этих пользователей купили подписку по полной стоимости, уверяли ранее эксперты.

Снижение подписчиков в абсолютных значениях, отраженное в отчетности, связано не с реальным падением числа пользователей, а с уточнением расчетов, уверяет представитель «Сбера». По его словам, в первом квартале 2021 года банк постарался разделить реально платящих пользователей и тех, кто получил промокод на подписку или пришел по акции.

В базе Okko всегда присутствовало достаточно большое количество подписчиков, которые получили подписку на сервис по акции «за один рубль» и фактически не пользовались онлайн-кинотеатром, согласен гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Поэтому, по его мнению, снижение числа подписчиков теперь обоснованно.

Как сообщили РБК в пресс-службе Okko, в онлайн-кинотеатре уже в апреле наблюдается позитивная динамика за счет высокого зрительского интереса к детективному сериалу «Чикатило» и эксклюзивной трансляции премии «Оскар».

По итогу 2020 года Okko снизил свою долю на рынке и по выручке, свидетельствуют данные TelecomDaily. В 2020-м онлайн-кинотеатр занял 13,6% рынка против 15% годом ранее. Доля на рынке — с 25 до 22,5% — по итогам 2020 года снизилась тогда и у его ближайшего конкурента, сервиса рынка ivi. Их тогда потеснили «Кинопоиск HD», принадлежащий «Яндексу», и американский Netflix, официально вышедший в Россию только в сентябре 2020 года. Нарастили свои доли и сравнительно небольшие видеосервисы Start (на 50% принадлежит «МегаФону») и Premier, собственник которого — холдинг «Газпром-Медиа».

Лидеры рынка сдают позиции на фоне бурного роста новых игроков, объяснял гендиректор Premier Иван Гродецкий. По его словам, «молодые» сервисы, работающие по подписке, оперативнее решаются на рисковые контентные проекты, не боятся сложных тем, благодаря чему находят для себя новую аудиторию.