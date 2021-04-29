₽30 млрд в мешках и упаковке

Холдинг Segezha Group провел IPO на Московской бирже

Segezha Group, подконтрольная АФК «Система» Владимира Евтушенкова, в ходе IPO на Московской бирже привлекла 30 млрд руб. Акции компании оценили по 8 руб. за штуку, или 125,5 млрд руб. за 100%

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, подконтрольный АФК «Система» Владимира Евтушенкова, в ходе первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже, как и планировал, привлек 30 млрд руб. Об этом утром в среду, 28 апреля, сообщила компания на своем сайте.

Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона (от 7,75 руб. до 10,25 руб.), объявленного ровно неделю назад, — по 8 руб. за бумагу. Исходя из цены предложения, капитализация Segezha Group должна составить 125,5 млрд руб. Новые инвесторы получат 23,9% акций Segezha Group, выпущенных в ходе допэмиссии (3,75 млрд новых акций), а доля «Системы» снизится с 96,88 до 73,7%.

АФК также предоставила одному из организаторов размещения, «Ренессанс Капитал», который является стабилизационным менеджером IPO, еще 15% от размещаемых акций в виде опциона, который инвестбанк может реализовать в течение 30 дней начиная с 28 апреля. В случае реализации этого опциона «Система» сможет получить около 4,5 млрд руб., а ее доля в компании снизится еще примерно на 3,6 п.п., до 70,01%.



Еще 2,9% компании принадлежит ее президенту Михаилу Шамолину, 0,22% — председателю совета директоров Segezha Group, управляющему партнеру АФК Али Узденову.

По словам президента «Системы» Владимира Чирахова, в рамках IPO Segezha Group привлекла «широкую базу» институциональных инвесторов из Европы, Великобритании, США и Азии наряду с большим количеством институциональных и розничных инвесторов из России.

«Выход на IPO — это знаковое событие для Segezha Group. Компания становится публичной и привлекает порядка $400 млн дополнительного капитала для финансирования стратегии, направленной на дальнейший рост», — отметил Шамолин (его слова приводятся в сообщении компании). «Мы основали Segezha Group семь лет назад с целью построить лесопромышленную компанию мирового уровня в России, в стране, как нам кажется, с наиболее благоприятными условиями в мире для такого рода бизнеса. <...> Успешное завершение IPO позволит нам продолжить инвестировать в расширение бизнеса, а также оптимизировать наш долговой портфель», — добавил он.

Торги бумагами Segezha Group начались в 9:54 мск на Московской бирже под тикером SGZH.

Что известно про Segezha Group

АФК «Система» приобрела активы Segezha Group в 2014 году, инвестировав с тех пор в компанию 49 млрд руб. Сейчас это один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.

Ресурсная база компании на конец 2020 года составила 8,1 млн куб. м — это лесные участки, арендуемые на условиях долгосрочной аренды на 49 лет. У нее также есть доступ к дополнительным 2,1 млн куб. м расчетной лесосеки, который зависит от исполнения условий согласованной и утвержденной заявки на реализацию приоритетных инвестиционных проектов (перечень таких проектов утверждает Минпромторг, он позволяет заключить договоры аренды лесных участков без проведения аукциона, а также предусматривает льготы на пользование участками).

Segezha Group управляет 17 предприятиями, которые включают целлюлозно-бумажные комбинаты в Карелии и Вологодской области (Сегежский и Сокольский ЦБК), фанерные и деревообрабатывающие комбинаты в Архангельской, Костромской и Кировской областях, а также в Красноярском крае, заводы по производству клееного бруса и перекрестно-склеенных панелей (CLT; позволяют строить многоэтажные деревянные дома), а также заводы по производству бумажных мешков в России и Европе.

Выручка Segezha в 2020 году выросла на 17,9%, до 69 млрд руб., OIBDA — на 24,5%, до 17,5 млрд руб. Компания закончила год с чистым убытком на 1,3 млрд руб. против 4,8 млрд руб. прибыли годом ранее.

Мультипликатор Segezha С учетом долга по итогам прошлого года (55 млрд руб.) общая стоимость Segezha Group (enterprise value, EV) составила 162,75 млрд руб., или 9,4 показателя OIBDA за 2020 год. С учетом ожидаемого роста OIBDA в 2021 году соотношение EV/OIBDA cоставит 7, следует из материалов компании, с которыми ознакомился РБК. Это выше аналогичного мультипликатора (EV / прогнозная OIBDA или EBITDA 2021 года) у таких российских металлургических компаний, как НЛМК (5,7), «Норникель» (5,6), Evraz (5,1) и «Северсталь» (4,6), которые ориентированы на экспорт, как и Segezha Group. У глобального лидера по производству упаковочных материалов и бумаги Mondi среднее соотношение EV/OIBDA за последние десять лет составило 7,2, а за 2020 год — 10,5, говорится в материалах. «По мультипликаторам к EBITDA 2020 года мы находимся на уровне международных компаний — Mondi, UPM Paper, International Paper и так далее. Обычно говорят, что российские компании должны торговаться с 20-процентным дисконтом. В этом случае у нас мультипликатор был бы гораздо ниже, но мы от этого ушли», — отметил Михаил Шамолин на церемонии открытия торгов на Московской бирже. По его словам, Segezha Group сумела убедить инвесторов в том, что российская компания, которая поставляет товары на международные рынки, ничем не хуже, чем финская, шведская или американская.

Больше половины выручки компании (51,7%) в 2020 году пришлось на производство бумаги и упаковки, почти 28% — на пиломатериалы, более 11% — на фанеру и плиты. По данным Fisher International, она занимает второе место в мире (и первое в России) по производству мешочной бумаги и бумажных мешков для стройматериалов. Компании также принадлежит первое место в России по производству пиломатериалов и пятое место в мире по производству большеформатной березовой фанеры (оценка отраслевых консультантов Vision Hunters).

Продукция Segezha экспортируется более чем в 100 стран, 72% выручки в прошлом году были получены от экспорта. «Положительное влияние на финансовые результаты компании оказала динамика курса валют к рублю год к году: евро укрепился в среднем на 14%, доллар — в среднем на 11%», — указывал Шамолин. «В то же время только около 30% издержек имеют валютный характер, а потому Segezha Group является безусловным бенефициаром слабого рубля», — отмечают в своем отчете аналитики банка «Открытие». «Финансовые показатели группы существенно зависят от валютных колебаний. По нашим оценкам, рост среднего курcа евро на 1 рубль дает прибавку к OIBDA на уровне 0,6–0,8 млрд руб. в год, и наоборот», — добавляют они.

По итогам IPO стоимость доли «Системы» в Segezha (73,7%) составила 92,5 млрд руб. Это намного выше прежней оценки доли АФК в лесопромышленном холдинге, отмечают аналитики SberCIB (оценивали пакет «Системы» в 65 млрд руб.). «С учетом рыночной стоимости Segezha Group инвесторы, вероятно, пересмотрят ее оценку как актива АФК «Система», — добавляют они. А аналитики ПСБ считали справедливой оценкой 100% Segezha 117 млрд руб. «В итоге компания разместилась ближе к нижнему диапазону и после старта торгов акции пошли вниз, но опустились незначительно, что в целом соответствует нашей оценке», — заключают они.

На что пойдут деньги от IPO

Поступления от IPO будут направлены на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки Segezha Group. Утвержденный бизнес-план компании включает инвестиционные проекты с капиталовложениями на общую сумму 23 млрд руб. в 2021–2025 годах. В частности, сейчас компания занимается модернизацией Сегежского ЦБК (увеличит объем производства мешочной бумаги примерно на 25 тыс. т в год) и строительством Галичского фанерного комбината мощностью 125 тыс. куб. м. Среди проектов, реализация которых должна начаться в 2021 году, — модернизация Сокольского ЦБК (увеличение объема производства бумаги на 64 тыс. т в год) и Онежского ЛДК (дополнительно 4 тыс. куб. м пиломатериалов в год), обновление российских и европейских предприятий «Сегежской упаковки» (139 млн потребительских бумажных мешков и 180 млн промышленных бумажных мешков в России и еще 90 млн промышленных мешков в Европе).

Чистый долг компании по итогам 2020 года увеличился на 26,1%, до 49,6 млрд руб.

К 2030 году Segezha Group планирует увеличить расчетную лесосеку в два раза, примерно до 20 млн куб. м, за счет приобретения лесных участков в рамках приоритетных инвестпроектов, за счет сделок по слияниям и поглощениям и увеличения объемов лесозаготовки.

«Мы, как члены совета директоров АФК «Система», гордимся той структурой и стратегией, которую смогут реализовать менеджмент компании в достаточно непростое, очень волатильное время. Многие сомневались [что IPO Segezha Group пройдет успешно], и, безусловно, были определенные риски», — заявила зампред совета директоров «Системы» Анна Белова. Но ряд компаний задумываются о своей перестройке, а АФК действует — достигает результата, добавила она.

Что известно про дальнейшие планы «Системы» на рынке IPO

В ноябре 2020 года IPO провела другая портфельная компания «Системы» — онлайн-ретейлер Ozon, который разместил акции на Московской бирже и американской технологической бирже NASDAQ на $990 млн. В ходе размещения Ozon оценили в $6,2 млрд. Агентство Bloomberg назвало дебют Ozon на бирже лучшим для российских компаний за девять лет — со времен публичного размещения «Яндекса».

Таким образом, Segezha Group стала четвертой публичной компанией в портфеле «Системы» наряду с Ozon, МТС и Etalon Group. Ранее ей также принадлежала еще одна компания, торгуемая на бирже, — «Детский мир», которая провела IPO в 2017 году. Но осенью 2020 года АФК полностью вышла из капитала «Детского мира».