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Молочники дуют на цены
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Газета
Молочники дуют на цены
Газета № 061 (3350) (2804) Бизнес,
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Молочники дуют на цены

Национальный союз производителей молока предупредил о росте себестоимости этой продукции
Себестоимость производства сырого молока этой весной оказалась на 18% выше, чем годом ранее, сетуют производители. Но пока это ни на отпускных, ни на розничных ценах не отразилось
Фото: Николай Гингазов / Global Look Press
Фото: Николай Гингазов / Global Look Press

О существенном росте затрат на производство сырого молока свидетельствуют материалы Национального союза производителей молока (Союзмолоко). По его подсчетам, в марте 2021 года себестоимость производства молока была на 18,2% выше, чем в марте 2020-го. Причиной этого гендиректор союза Артем Белов называет подорожание кормов, племенного материала, оборудования и запчастей, ветеринарных препаратов.

Себестоимость производства сырого молока выросла в 2021 году на 20–30% по сравнению с прошлым годом, оценивает Дмитрий Матвеев, президент агрохолдинга «Кабош» (входит в десятку крупнейших производителей сырого молока в России и выпускает более 20 сортов традиционного сыра). По словам Матвеева, на возросшую себестоимость продукции оказало влияние также снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Только корма для животных в прошлом году подорожали на 30%, уточняет президент «Кабоша». Стоимость кормов выросла на 3 руб. за 1 кг, тогда как стоимость реализации сырого молока выросла лишь на 0,5–1 руб., подтверждает президент агрохолдинга «Эконива» Штефан Дюрр.

Производители и переработчики молока сейчас работают в условиях «значительного роста издержек на ветпрепараты, логистику, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости», признает представитель Минсельхоза. По его словам, снизить стоимость кормов и сократить издержки производителей молока помогут таможенно-тарифные меры регулирования рынка зерна.

Среднюю стоимость сырого молока отраслевой союз пока называет только по итогам февраля этого года: в этом месяце она составляла 29,5 руб. (без НДС) за 1 кг, что лишь на 3,6% выше, чем в феврале 2020 года. Минсельхоз располагает данными на 21 апреля 2021 года: отпускная цена сырого молока у сельхозпроизводителей составляла 26,6 руб. за 1 кг, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Бизнес
Кондитеры предупредили розницу о росте цен на конфеты и вафли Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Что происходит с ценами

Если бы при производстве готовой молочной продукции учитывался реальный рост себестоимости сырого молока, то затраты на готовую молочную продукцию выросли бы на 13–16%, следует из материалов Союзмолока.

Отпускные цены на сырое молоко, по словам Матвеева, сдерживает, в частности, снизившееся потребление молочных продуктов, заставившее переработчиков уменьшить закупки. Представитель российского офиса PepsiCo, одного из крупнейших переработчиков сырого молока в России, отказался от комментариев, в Danone на запрос РБК не ответили.

Стоимость готовой продукции — пастеризованного молока — у промышленных производителей, по данным Минсельхоза, выросла в апреле 2021 года на те же 4,2%: с 45,2 руб. годом ранее до 47,1 руб. за 1 кг.

В рознице в марте 2021 года основные категории молочных продуктов подорожали, по информации Росстата, в пределах 1–5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно на 4% повысились цены на творог (до 359 руб. за 1 кг жирного творога), кисломолочные продукты (до 81 руб.) и сливочное масло (до 648,8 руб.). Более заметно подорожали сыры, самый молокоемкий продукт: твердые и мягкие сычужные — на 5,9% (604,1 руб.), плавленные — на 8,4%, (до 454,2 руб.), национальные сыры и брынза — на 12% (до 531,7 руб.).

Еще в прошлом году возникла диспропорция между ростом себестоимости производства и переработки и розничными ценами на готовые продукты, констатирует гендиректор Союзмолока. В целом молочная категория на полках магазинов подорожала на 4%, что ниже уровня инфляции, указывает Белов. Цены на молочную группу сохраняются на стабильном уровне, за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции, констатирует и представитель Минсельхоза.

Общество
В правительстве исключили рост цен на молоко из-за экосбора Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Будет ли дорожать молочная продукция

Молоко — социально значимый продукт, поэтому производители не всегда могут транслировать рост себестоимости в конечную цену товаров на полке, поясняет Белов. Но он признает, что складывающаяся ситуация закладывает серьезные риски снижения инвестиционной привлекательности в секторе в результате сокращения доходности в производстве и переработке.

Торговые сети не принимают повышение цен, говорит Матвеев, но отмечает, что рост себестоимости вынуждает производителей вступать в переговоры. Группа намерена повысить отпускные цены на свои сыры на 5–10% в зависимости от категории.

Для компаний, у которых есть собственное производство кормов для животных, снижение доходности не будет ощутимым, надеется Дюрр (сама «Эконива», у которой такое направление в бизнесе есть, рассчитывает на увеличение EBITDA в 2020 финансовом году до €200 млн, в 2021-м — до €250–275 млн (против €167 млн в 2019-м).

Информация о резких колебания закупочных цен на молочные продукты от ретейлеров не поступала, сообщил представитель Ассоциации компаний розничной торговли. Если изменения связаны с объективными факторами, например с ростом стоимости сырья или коммунальных услуг, торговые сети принимают предложение, одновременно максимально сдерживая изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резкой коррекции цен, добавляет собеседник РБК.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: молоко , цены на продукты , Союзмолоко
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