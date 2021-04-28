Штабные мучения

Суд ограничил деятельность подозреваемых в экстремизме организаций Алексея Навального

Суд запретил ФБК и штабам Алексея Навального вести политическую деятельность и использовать банковские счета для своей работы. РБК разбирался, что со структурами находящегося в заключении политика может быть дальше

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Что запрещено делать ФБК и ФЗПГ

Во вторник, 27 апреля, Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел дело в отношении некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) (обе внесены Минюстом в реестр иноагентов). На обе организации в качестве обеспечительной меры наложили запрет определенных действий.

Руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов в своем Telegram-канале сообщил, что суд поддержал требования, выдвинутые прокуратурой, о запрете четырех следующих видов деятельности для ФБК и ФЗПГ:

распространять информацию о себе в СМИ и интернете;

участвовать в выборах и референдумах;

организовывать и проводить публичные мероприятия;

использовать банковские счета в своих целях, за исключением уплаты налогов, выплат по трудовым договорам и других обязательных выплат.

Как сообщила «Команда 29», за нарушение запретов (например, если Леонид Волков решит от имени ФБК участвовать в выборах в Госдуму или ФБК продолжит собирать донаты на старые счета и оплачивать за счет них агитационные материалы), суд может наложить на фонд штраф в размере до 50 тыс. руб.

Ранее в Москве начался судебный процесс по иску прокуратуры о признании ФБК и ФЗПГ экстремистскими организациями. Московская прокуратура 16 апреля заявила, что подала соответствующий иск после проверки этих организаций. Проверка, как утверждают в надзорном ведомстве, установила, что «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». В прокуратуре также утверждали, что фонды осуществляют деятельность иностранных и международных организаций в России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Что будет значить признание ФБК экстремистской организацией

Признание ФБК и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями будет означать, что любое действие российских граждан, которое может быть сочтено участием в деятельности упомянутых субъектов, становится преступлением, поясняет директор информационно-аналитического центра «Сова» (признан Минюстом иноагентом) Александр Верховский. С момента, когда после суда первой и второй инстанций Минюст внесет организацию в соответствующий перечень на ведомственном сайте, физическое лицо можно привлечь к ответственности, добавил он.

«Наверное, ФБК будет как-то диверсифицировать способы получения финансирования, — предположил Верховский. — Но на это правоохранительные органы тоже будут реагировать гибко, я уверен». Если люди перевели деньги не на официальный счет ФБК, а на аффилированный, то правоохранительные органы будут в суде доказывать, что это было финансирование ФБК, и при желании докажут, считает эксперт. Сейчас на сайте ФБК указано, что организация финансируется через регулярные и разовые пожертвования граждан России. По данным фонда, регулярные пожертвования оформили более 17 тыс. человек. За 2019 год (отчета за 2020 год на сайте ФБК нет) фонд получил от жертвователей 82,3 млн руб., сказано на сайте организации.

Признание ФБК экстремистской организацией также будет означать запрет его символики и административную ответственность за ее демонстрацию (ст. 20.3 КоАП, до 15 суток ареста), запрет на любую банковскую деятельность, а также уголовную ответственность за финансирование организации (282.3 УК, от трех до восьми лет), пояснил ранее глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Сообщения о ФБК в СМИ должны будут маркироваться указанием, что упомянутая организация признана экстремистской.

Сможет ли ФБК зарегистрировать новое юрлицо

Теоретически действовать под брендом «Команда Навального» людям, являющимся его сторонниками, никто не запрещает, говорит политолог Аббас Галлямов. Они смогут объявить себя представителями этой команды и дальше действовать в индивидуальном порядке, пояснил он.

После признания ФБК экстремистской организацией крайне маловероятно, что ее представителям удастся перестроить свою работу без прямых уголовно-правовых рисков и для себя, и для всех поддерживающих их лиц, считает старший партнер компании Pen & Paper Константин Добрынин. «Гипотетический путь сторонников Эдуарда Лимонова, которые создали организацию «Другая Россия» после признания Национал-большевистской партии экстремистской организацией, в данном случае мне представляется маловероятным, — пояснил он. — Ведь любая схема теперь будет рассматриваться правоохранителями всего лишь как схема уклонения от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 282 УК РФ за участие в деятельности организации, в отношении которой принято судебное решение о запрете ее деятельности как экстремистской».

Независимо от того, будут ли существенные отличия в названии, повестке и направлениях деятельности новой организации, всем участникам схемы может грозить, соответственно, до шести лет лишения свободы, говорит адвокат.

Что сейчас происходит с сетью штабов Навального

Одновременно прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального». Надзорное ведомство решило, что движение осуществляло экстремистскую деятельность. Директор ФБК Иван Жданов тогда заявлял, что не знает, с чем связана проверка.

Руководитель сети штабов Навального Леонид Волков отказался раскрыть РБК дальнейшие планы движения. «Мы сами все расскажем», — ответил он. Ранее московский штаб в своем Telegram-канале заявил, что больше не может работать в прежнем формате, так как «это небезопасно для наших сотрудников и для наших сторонников». Аналогичные сообщения появились на страницах других штабов.

При этом руководитель московского штаба Олег Степанов, который сейчас находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время проведения митинга, через своих сторонников сообщил, что продолжит заниматься политической работой. Он анонсировал запуск «большого и важного политического проекта, не связанного со штабами и ФБК», но также «направленного против «Единой России», обнищания населения и репрессивных законов».

Двое других координаторов региональных штабов Навального на условиях анонимности сказали РБК, что «понимания, что будет происходить дальше», у них нет и никаких указаний от руководства сети они пока не получали, кроме требования перестать вести социальные сети и разместить там соответствующее сообщение. «Наверное, будут создаваться какие-то новые структуры, может быть, партия», — сказал один из них и уточнил, что сторонников Навального в регионах также «волнует судьба «Умного голосования».

Еще один собеседник РБК, близкий к руководству ФБК, сказал, что сейчас существующую сеть штабов «уничтожают»: «Выпиливают сотрудников из чатов и так далее». «Информации о том, что они создают что-то новое, у меня нет, только о разрушении старого», — подчеркнул он.

Какие шансы у «Умного голосования»

Штабам действительно придется искать новые форматы и структуры, согласен политолог Константин Калачев. «Но это не спасет: речь ведь идет не только о разрушении структур Навального, но и устрашении активистов, — уверен он. — Властям ничего делать не надо, все сделают силовики».

Новым оператором проекта «Умное голосование» могла бы стать какая-то другая оппозиционная структура, предположил Калачев.

Сейчас представители структур Навального растеряны и обескуражены, поэтому, скорее всего, на какое-то время они пропадут из общественного пространства, прогнозирует Галлямов. Ближе к выборам, однако, они появятся вновь и попытаются организовать «Умное голосование» под каким-нибудь другим, но тоже узнаваемым брендом — например, «команда Навального», считает он. «В том или ином виде движение, конечно, возродится, — уверен эксперт. — В конце концов, ни одна из фундаментальных причин, обусловивших в свое время ее появление, никуда не исчезла».