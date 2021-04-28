Столичные власти одолжились на проезд

Москва разместила облигационный транш объемом 35 млрд руб.

Москва продала облигации на рынке впервые с 2013 года. Объем размещения составил 35 млрд руб. при спросе почти на 80 млрд руб. Столица вернулась к заимствованиям для финансирования инфраструктурных проектов на фоне пандемии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Москва провела размещение первого транша на 35 млрд руб. из облигационного выпуска общим объемом 70 млрд руб. Столица вернулась на долговой рынок после восьмилетнего перерыва — последний раз она размещала облигации в 2013 году.

Новый выпуск московских бондов — 72-й с 1997 года. Срок обращения этой серии — три года. Ставка купонного дохода — 6,55% годовых. Основная часть бумаг была продана в ходе аукциона на Московской бирже. Спрос на облигации правительства Москвы в 2,3 раза превысил объем предложения: всего на аукцион 72-го выпуска было подано 94 заявки, объем спроса составил 79,3 млрд руб., сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов (его слова приводятся в сообщении правительства Москвы). По итогам аукциона доходность облигаций была определена в 6,73%, что превышает доходность ОФЗ на 53 базисных пункта.

Облигации распределились среди широкого круга инвесторов — негосударственных пенсионных фондов, банков, страховых компаний, нерезидентов и физических лиц, указала глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

«Москва относится к качественным заемщикам, поэтому размещается с узким спредом к ОФЗ (небольшим превышением над доходностью федеральных бумаг. — РБК). Эмитенты данного уровня больше интересны институциональным инвесторам и расходятся среди узкого круга участников, физлица приобретают обычно более высокодоходные бумаги», — сказал РБК управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Соответственно, ликвидность у таких выпусков может быть не очень высокой, добавляет он.

Зачем Москва берет в долг

Длительный перерыв в размещениях объясняется тем, что правительство Москвы исторически придерживалось консервативной долговой политики и существенные собственные доходы города и накопленная ликвидность позволяли финансировать расходные обязательства без привлечения новых заимствований, сказал РБК вице-президент — старший аналитик рейтингового агентства Moody’s Владлен Кузнецов.

На этом фоне уровень долговой нагрузки столицы постепенно снижался и в 2020 году достиг своей наименьшей величины за последние десять лет, добавил аналитик. С 2011 по 2021 год долг Москвы уменьшился в десять раз — почти с 300 млрд до 30 млрд руб., сообщал департамент финансов Москвы. Практически все старые выпуски Москвы уже погашены, в обращении остался лишь выпуск 2006 года, который будет погашен в следующем году.

Но теперь Москва запланировала масштабную программу рыночных заимствований. В 2021 году предельный объем заимствований установлен на уровне 396 млрд руб. (затем он будет уменьшаться) — это 16% текущего совокупного госдолга всех российских регионов. Заемные деньги нужны столичным властям для финансирования бюджетных инвестиций, включая инфраструктурные проекты, развитие городского хозяйства, адресную инвестиционную программу, говорила Зяббарова. В 2021–2023 годах 1,3 трлн руб., или 71% бюджета адресной инвестпрограммы, будет направлено на развитие транспортной системы, в том числе 705 млрд руб. — на строительство объектов метро.

Все текущие расходы московского бюджета покрываются собственными доходами, а через займы финансируются проекты развития города, объяснял Ефимов. По его словам, власти столицы, учитывая необходимость ускорения городской экономики после пандемии коронавируса, решили не откладывать на потом инвестиционные проекты, которые в том числе создают стимулы для привлечения частных денег в развитие городских территорий.

По итогам прошлого года Москва недополучила порядка 200 млрд руб. доходов и была вынуждена увеличить расходы для борьбы с пандемией, поэтому в 2021 году используется резерв из переходящих бюджетных остатков, превышавший 300 млрд руб., сказал РБК Владимир Ефимов. «Когда мы планировали бюджет 2021 года, прогнозировали, что объем доходов города еще не восстановится до тех объемов, которые предполагались в 2019-м (адресная инвестиционная программа у нас трехлетняя), поэтому был выбор — сокращать инвестпрограмму или выходить на рынок заимствований. <…> Было принято решение формировать бюджет с докризисным уровнем расходов и без сокращения инвестиционной программы — это те же 3,15 трлн руб. [по расходам]», — сказал вице-мэр.

С помощью средств от размещения планируется строительство объектов инфраструктуры, в том числе транспортной, энергосберегающей, инженерной, уточнил Ефимов.

Как оценивается кредитоспособность столицы

Недавняя волатильность финансовых рынков из-за санкционных рисков столичное правительство не смущает, поскольку «Москва под них не попадает», считает заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева. Москва — самый финансово устойчивый субъект в России: доходная база практически на 100% формируется собственными источниками, бюджет характеризуется высокой диверсификацией налоговых поступлений по отраслям, большой запас ликвидности обеспечивается значительным объемом остатков средств на счетах, объясняло рейтинговое агентство АКРА в начале 2021 года.

Москва довольно консервативно планирует бюджет: например, в 2018–2019 годах закладывался дефицит почти на 500 млрд руб., а по факту сложился небольшой профицит, говорит руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова, поэтому все запланированные заимствования на 396 млрд руб. наверняка не понадобятся. Скорее всего, объем размещений в 2021 году будет меньше предельного, но это будет зависеть от результатов исполнения бюджета и текущих потребностей города в деньгах, подтвердил Ефимов РБК.

Москва — один из нескольких регионов, чей самостоятельный кредитный профиль превосходит кредитоспособность Российской Федерации, указывало рейтинговое агентство Fitch.

Значительная часть ликвидности города представлена остатками на счетах бюджетных учреждений, отмечает Кузнецов. Однако собственная подушка ликвидности значительно снизилась в 2020 году из-за существенного дефицита бюджета: из-за негативных тенденций в экономике город столкнулся с проблемой значительных недополученных доходов, а также с ростом расходов в рамках реализации мер по противодействию коронавирусу, объясняет аналитик. «Несмотря на то что подушка ликвидности находится на все еще значительном уровне, негативные сценарии развития экономики могут полностью ее истощить в 2021 году», — предупреждает Кузнецов. По оценкам АКРА, на счетах бюджета Москвы с учетом депозитов было более 700 млрд руб. на 1 января 2021 года, сказала Анисимова.

Второй транш обычных облигаций может быть размещен после майских праздников, а в конце мая московское правительство выйдет с дебютным выпуском «зеленых» облигаций — первым из российских регионов, анонсировала Багреева. Объем этих бумаг, соответствующих ESG-стандартам, составит 70 млрд руб., срок — семь лет, говорил Ефимов. Этот выпуск будет рассчитан в том числе на иностранных инвесторов, будет проведена серия встреч (road show) с инвесторами. Классический аукцион на Мосбирже для «зеленых» инструментов не подходит, поэтому Москва использует формат букбилдинга (сбора заявок инвесторов через банки-организаторы), указывала Багреева. С помощью этого инструмента столица профинансирует строительство Большой кольцевой линии метрополитена для электропоездов и замену автобусного парка города на электробусы.