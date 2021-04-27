Большие зарплаты впереди малого бизнеса

Аудиторы Счетной палаты отметили низкую эффективность работы Корпорации МСП

Счетная палата по итогам проверки за три года выступила с критикой деятельности Корпорации МСП. Институт мало влияет на развитие малого бизнеса в России, но перевыполняет KPI и платит завышенные зарплаты, считают аудиторы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Счетная палата проверила институт развития — АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) — за период 2018–2020 годов (при необходимости — более ранние периоды), когда корпорацией руководил Александр Браверман (перешел на работу в госкорпорацию ВЭБ.РФ в декабре 2020 года). Прогресс сектора малого бизнеса в России за это время неутешителен, а Корпорация МСП повлияла на развитие сектора незначительно, заявил по итогам проверки аудитор Счетной палаты Данил Шилков (его слова приводятся в тематическом бюллетене Счетной палаты, есть у РБК).

Акционерами Корпорации МСП являются государство (в лице Росимущества, 72%) и ВЭБ.РФ (28%). Институт участвует в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» (МСП), выполняет функции бэк-офиса Минэкономразвития, выступает как системный интегратор мер поддержки МСП.

Низкий охват МСП господдержкой

Долгосрочной стратегии у Корпорации МСП не было и нет, указывают аудиторы, а наиболее актуальный для нее целевой показатель — доля кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле (прописан в правительственной Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года) — хронически недовыполняется. Его фактическое значение за 2018 год составило 15% (при плане 19%), за девять месяцев 2020 года — 10% (при плане 20% на весь 2020 год), пишет Счетная палата. Корпорация участвует в Национальной гарантийной системе (НГС) для малого бизнеса — выдает гарантии и поручительства, для того чтобы банки соглашались предоставлять беззалоговые кредиты малым предпринимателям. Как подсчитали аудиторы, количество поддержанных за пять с половиной лет в рамках НГС субъектов МСП составило менее 1% от их общего среднегодового количества, исходя из единого реестра малого бизнеса.

Государство уделяет недостаточно внимания проблемам малых предпринимателей, поскольку их деятельность менее производительна по сравнению с крупным бизнесом, считает Шилков. План по увеличению вклада малого и среднего бизнеса до 32,5% в ВВП к 2024 году, как предусматривала предыдущая версия нацпроекта по малому бизнесу (по итогам 2019 года — около 21%), выглядит нереализуемым, констатирует аудитор. Охват сектора МСП мерами господдержки неудовлетворительный, и Счетной палате следовало сосредоточиться на выяснении вопроса, «почему компании МСП, неизменно называющие доступ к финансированию одной из ключевых проблем, не могут или не хотят воспользоваться такой возможностью через механизмы Корпорации МСП», заявил для бюллетеня президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

Хотя Корпорация МСП является коммерческой организацией, извлечение прибыли не установлено в качестве ее основной цели (в 2020 году получила чистую прибыль 139 млн руб. после убытка 801 млн руб. годом ранее, следует из данных ФНС). По оценкам Счетной палаты, возможность нести убытки и запас финансовой прочности позволяют корпорации нарастить объемы гарантийной поддержки, поскольку объем фактических выплат по гарантиям, которые пришлось ей сделать в 2016–2020 годах, составил лишь 1,8% от общего объема выданных гарантий — при том что изначально для нее прогнозировался уровень потерь при дефолтах заемщиков в 4,6–5,8%.

Завышенные зарплаты

Одним из аспектов проверки стали средние зарплаты в Корпорации МСП, которые, по данным Счетной палаты, в 2018–2020 годах составили около 380 тыс. руб. в месяц (без учета членов правления). Это в два раза больше, чем средняя зарплата в финансовой и страховой сферах по Москве, указывают аудиторы. С учетом членов правления средние зарплаты в Корпорации МСП составили около 600 тыс. руб., а средняя зарплата самих членов правления корпорации в 2018–2020 годах была на уровне 3,2–3,4 млн руб. в месяц. Правление компании на конец 2020 года состояло из девяти человек.

Принимая во внимание приход нового руководства (новым гендиректором в конце 2020 года был назначен Александр Исаевич), «можно подумать о том, чтобы скорректировать принципы определения размера вознаграждения ее руководящего состава», считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, входящий в совет директоров Корпорации МСП. Коммерческие компании обычно стараются держать средние зарплаты в 40–75% среднеотраслевого уровня (но никак не 200%), чтобы избежать как неоправданной переплаты, так и ухода квалифицированных сотрудников к конкурентам, отметил Шаронов.

Браверман передал РБК через пресс-службу ВЭБа, что зарплаты в корпорации устанавливались советом директоров, в который входили все представители крупнейших деловых ассоциаций, на основании Общеиндустриального обзора заработных плат и компенсаций 2015 года (Москва), подготовленного Ernst & Young, и Обзора оплаты труда по Москве в 2015 году от PwC. «Заработная плата работников Корпорации сопоставима со средней заработной платой в финансовом секторе», — утверждает Браверман.

Ключевые показатели эффективности (KPI) Корпорации МСП установлены на слишком легкодостижимом уровне, отмечает Счетная палата. Практически по всем индикаторам зафиксировано перевыполнение плановых значений, во многих случаях значительное — от 500 до 9000%.

Еще один недостаток, на который указывают аудиторы: в 2018–2020 годах гарантии и поручительства на сумму по крайней мере 3,62 млрд руб. были предоставлены формальным субъектам МСП, входящим в группы компаний крупного бизнеса. Это не должно удивлять, говорит директор Центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов: контролировать это сложно, даже в США с их институтами общественного контроля около двух третей всех госзакупок, выделяемых для малого бизнеса, в итоге выполняются фирмами, связанными так или иначе с крупными корпорациями.

Гарантийная поддержка или поручительства предоставлялись субъектам малого бизнеса исключительно на основе их включения в Единый реестр субъектов МСП, заявил РБК Браверман. Что касается заниженных, по оценке Счетной палаты, KPI, они устанавливались советом директоров Корпорации и в период с 2016–2020 годов по инициативе правления изменялись в сторону увеличения более 15 раз, указал экс-глава корпорации. В подтверждение его комментариев пресс-служба ВЭБ.РФ переслала в редакцию более двух десятков документов Федеральной налоговой службы и Казначейства.

Новые KPI

Счетная палата выпустила следующие предложения и рекомендации для Корпорации МСП:

провести публичный независимый мониторинг того, как меры поддержки от Корпорации МСП отразились на конкретных субъектах малого бизнеса — бенефициарах этих мер;

утвердить долгосрочную программу деятельности корпорации;

установить новые KPI в целях определения адекватного размера вознаграждения ее руководящего состава и т.д.

В Корпорации МСП прокомментировали выводы Счетной палаты так: «При разработке новой стратегии развития корпорации, осуществляемой в рамках реформирования институтов развития при координации ВЭБ.РФ и Минэкономразвития России, акцент будет сделан на увеличении количества компаний МСП, получивших поддержку». Объемы финансовой помощи малому бизнесу уже растут: в первом квартале 2021 года поддержка в рамках НГС увеличилась на 38% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 123,5 млрд руб. В ответ на запрос бизнеса Корпорация МСП разрабатывает и качественно новые форматы нефинансовой поддержки, указали в компании.