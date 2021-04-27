Вашингтон комплектует штат

Демократическая партия США предприняла вторую попытку изменить статус столицы

Демократическая партия второй раз пытается провести билль о признании Вашингтона штатом, чтобы усилить свои позиции в конгрессе. Однако шансы невелики из-за отсутствия у демократов большинства в сенате

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Палата представителей США проголосовала за законопроект, наделяющий столичный Вашингтон статусом отдельного, 51-го штата. «За» высказались 216 конгрессменов, «против» — 208. Как следует из текста законопроекта, большая часть территории штата будет именоваться Содружеством Дугласа (Washington, Douglas Commonwealth) в честь Фредерика Дугласа — борца за права чернокожих американцев. Площадь вокруг Белого дома будет признана федеральной территорией, указано в документе.

Каковы причины законодательной инициативы

Палата представителей поддержала идею создания нового штата уже второй раз за год. Первое голосование состоялось в июне 2020 года, тогда палата тоже одобрила идею превращения Вашингтона в 51-й штат, но эта идея не прошла сенат. Для того чтобы признать Вашингтон новым штатом, требуется поддержка более половины членов палаты представителей и 60 из 100 сенаторов. Пока что глава демократического большинства в сенате Чак Шумер не сообщил, собирается ли он выносить вопрос о признании Вашингтона штатом на голосование в палате. Если инициатива будет принята, Вашингтон станет первым новым штатом, присоединившимся к США, с 1959 года, когда в состав страны в качестве штата вошли Гавайи.

Сейчас Вашингтон (официальное название — округ Колумбия) насчитывает более 700 тыс. человек и имеет статус федерального округа, который представлен в конгрессе одним членом палаты представителей, не имеющим права голоса. Сторонники законопроекта о создании 51-го штата считают такую ситуацию несправедливой, учитывая, что численность округа превосходит население таких штатов, как Вайоминг или Вермонт. Каждый из этих двух штатов представлен двумя законодателями в сенате и одним — в палате представителей. Кроме того, Вашингтон отчисляет больше налогов в федеральную казну, чем 21 другой штат. На многих автомобильных номерных знаках Вашингтона размещена надпись «Платим налоги, но не имеем представительства».

В ноябре 2016 года жители округа Колумбия на референдуме, который состоялся одновременно с выборами президента США, поддержали изменение статуса округа. «За» проголосовали 79% жителей. 8-й раздел ст. 1 Конституции США закрепляет власть конгресса над округом, который является местом пребывания правительства. До принятой к Конституции поправки от 1961 года жители Вашингтона даже не имели права голосовать на президентских выборах. Один из отцов-основателей США, четвертый президент страны Джеймс Мэдисон писал, что столица страны не должна находиться в каком-либо штате, чтобы не получать преференции по сравнению с другими штатами.

Кто выиграет от создания нового штата

Идею создания 51-го штата горячо поддерживает Демократическая партия, так как большинство жителей округа являются ее сторонниками. Более 90% жителей Вашингтона проголосовали за кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. Предполагается, что новый штат будет представлен в конгрессе двумя сенаторами (их общее число в верхней палате возрастет до 102) и одним членом палаты представителей (всего их будет 436). Для демократов особенно важно получить два дополнительных места в сенате, где разрыв между партиями в креслах, как правило, довольно невелик. Сейчас демократы имеют большинство в палате представителей (218 мест из 435). В сенате у обеих партий одинаковое количество кресел (50 на 50), однако по правилам вице-президент — демократ Камала Харрис — имеет решающий голос, так что у демократов техническое большинство.

Демократы выступили инициатором обеих попыток признать Вашингтон штатом. «Мы исправим эту несправедливость, которая противостоит нашей демократии», — отмечала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, говоря об инициативе по созданию 51-го штата. По ее словам, жители округа Колумбия платят налоги, служат в армии и способствуют «экономической жизнеспособности» США, однако у них нет права на участие в голосовании в конгрессе.

Какие шансы у Вашингтона стать штатом

Республиканская партия выступает против присвоения Вашингтону статуса штата. «Наши отцы-основатели хотели, чтобы Вашингтон сохранял независимость от штатов, а голосование демократов — это попытка радикальных левых политиков забрать себе больше власти, чтобы удержать их неустойчивое большинство в конгрессе», — заявил конгрессмен-республиканец Рон Эстс.

Без одобрения республиканцев инициатива о создании нового штата обречена на провал, так как у демократов не хватает мандатов в сенате для утверждения законопроекта. Некоторые демократы вовсе выступают против вынесения законопроекта на голосование в сенат, учитывая бесперспективность такого шага. «Политическая подоплека [инициативы о создании 51-го штата] проявилась особенно наглядно в 2009 году, когда сенат договорился о сделке, при которой дополнительное место в палате представителей от округа Колумбия будет компенсировано дополнительным республиканским креслом в палате от Юты. Но в итоге это предложение было отвергнуто палатой представителей», — напоминает американское интернет-издание Vox.