Центральный детский повзрослеет на этаж

Владелец легендарного магазина на Лубянской площади готовит реконцепцию комплекса

Центральный детский магазин на Лубянке может получить новую концепцию: на первом этаже разместится косметический магазин, а сам комплекс должен привлекать более состоятельных покупателей. Но окончательного решения пока нет

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

АО «Лубянка-Девелопмент», владелец Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке, разрабатывает стратегию реконцепции торгового комплекса, указано в бухгалтерской отчетности компании за 2020 год. Там же сказано, что к разработке пятилетней стратегии развития привлечена консалтинговая компания CBRE. В ее пресс-службе отказались от комментариев.

Владельца здания ЦДМ через закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Девелоперские активы» контролирует ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв». Управляет торговым комплексом ООО «Галс Управление активами», которое принадлежит тому же фонду и входит в подконтрольную ВТБ девелоперскую группу «Галс».

Управляющая компания нацелена на «непрерывное улучшение продукта», объясняет директор департамента коммерческого управления группы «Галс» Светлана Мазур. Она настаивает на том, что глобальной смены концепции детского магазина не планируется и в настоящий момент никаких окончательных решений о реконцепции ЦДМ не принято.

Что может измениться в ЦДМ

Для увеличения товарооборота и арендного дохода в ЦДМ планируется расширить спектр предлагаемых товаров и услуг, обновить концепцию общественного питания, а также «сфокусироваться на привлечении более высокодоходных групп населения», указано в отчетности «Лубянка-Девелопмент». Планируется сместить формат досуга и развлечений в сторону цифровых технологий «с учетом изменения потребительских предпочтений и роста доли миллениалов и поколения Z в структуре потребителей».

Кроме того, указано в отчетности, прорабатывается реконцепция первого этажа с заменой арендаторов в так называемой зоне «Улица сказок» на более крупных и сетевых, например «Золотое яблоко» или «Рив Гош».

«Улица сказок» — торговая галерея площадью 1,1 тыс. кв. м на первом этаже комплекса, объединяющая около 20 магазинов как детских товаров, так и одежды, и обуви. Галерея открылась в 2018 году и называется так из-за декора в стиле русских сказок. Реконцепцию первого этажа собственник торгового центра прорабатывал и до пандемии, замена арендаторов здесь на крупного сетевого игрока упоминается в отчетности и за 2019 год, но тогда кроме магазинов косметики рассматривались также и сети детской одежды.

Представитель «Золотого яблока» опроверг переговоры с собственниками ЦДМ и подобные договоренности. РБК направил запрос в «Рив Гош».

Одной из целей реконцепции ЦДМ указано улучшение его финансового положения: в 2020 году выручка от аренды снизилась на 41%, до 698 млн руб. Это падение доходов было обусловлено закрытием торгового центра и другими ограничениями работы арендаторов из-за распространения коронавирусной инфекции и введения режима повышенной готовности в Москве.

Как уже менялся универмаг на Лубянке

В нынешнем виде ЦДМ был открыт после масштабной реконструкции здания в 2015 году. Площадь обновленного торгового центра составляет почти 66 тыс. кв. м. Здание признано памятником регионального значения, и в нем охраняются не только фасады, но и историческая функция здания. То есть собственник должен использовать его именно как детский магазин.

Одним из якорных арендаторов после реконструкции хотела стать принадлежавшая тогда АФК «Система» сеть «Детский мир», с названием которой здание ассоциировалось еще с советских времен. Но тогда собственники здания сделали выбор в пользу Hamleys World.

Уже в 2016 году управляющие (тогда комплексом управляла компания A&NN Retail Александра Мамута) заказали Cushman & Wakefield первый проект его реконцепции, которая предполагала увеличение зон семейного отдыха. В последние годы комплекс постепенно обновлялся, например в 2019 году была открыта новая гастрономическая зона. ЦДМ начал также ориентировать некоторые магазины не на детскую, а на молодежную аудиторию, открылись салоны красоты, киберспортивный клуб, парк развлечений с упором на виртуальную реальность.

«Сейчас ЦДМ стал местом встречи подростков, старшеклассников, поэтому фокус на развлечения с цифровым уклоном — это правильно, — считает старший директор департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Андрей Шувалов. — И большой косметический магазин будет генерировать трафик, привлекая в том числе молодое поколение». По мнению эксперта, в ЦДМ можно точечно разместить премиальные магазины, но нужно учитывать, что в этом районе велика конкуренция, например рядом находится ЦУМ.

О высокой конкуренции с люксовыми магазинами поблизости говорит и директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. В то же время она уверена, что ЦДМ нужна реконцепция: «Сейчас товары для детей — это одна из категорий, которые массово переходят в е-сommerce, их все больше заказывают через интернет, это влияет на снижение оборотов и снижение площадей, которые нужны детским операторам». В итоге, констатирует Хакбердиева, площади ЦДМ для таких товаров становятся избыточными и сделать эффективный торговый центр, ориентированный только на детей и подростков, здесь становится невозможно. По мнению эксперта, комплекс должен стать мультифункциональным, в нем должны появиться магазины и для родителей, а также выставочные и образовательные проекты, которые могут увеличить число покупателей, которые будут возвращаться в комплекс по нескольку раз в месяц.