Радиоактивный отдых

Как проходят туры в чернобыльскую зону отчуждения

До 2014 года турпоток в зону отчуждения Чернобыльской АЭС стабильно обеспечивали россияне. Обострившиеся отношения между Россией и Украиной заставили специализированные турфирмы сделать ставку на гостей из Европы и Америки

Фото: Pavlo Gonchar / Global Look Press

31 декабря 2020 года в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС встречали новый год 14 поляков. Именно граждане этой страны завели традицию провожать год в вахтовом городке зоны отчуждения, отделенной от остального мира после аварии 26 апреля 1986 года. Проститься с ковидным годом на этот раз приехало меньше поляков, чем было в 2019-м. Помимо них в зоне отчуждения были и другие иностранцы, всего 24 человека, отчитался Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения (ЦОТИЗ).

Прошлый год имел все шансы стать для Чернобыля прорывным с точки зрения туризма: в 2019 году снятый каналом HBO сериал «Чернобыль» резко увеличил интерес туристов со всего мира к зоне отчуждения. Но пандемия все перечеркнула: 18 марта 2020 года Украина вслед за другими странами закрыла свои границы для иностранцев для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответственно, был ограничен и въезд в зону отчуждения, а среди ее посетителей доля иностранцев достигала 80%. Второй раз границы были закрыты в августе—сентябре. В результате в 2020 году турпоток в Чернобыль рухнул более чем на 70%. Ранее схожий крупный провал был в 2014 году, когда возникли сложности с пересечением границы для россиян.

Как устроен туристический бизнес в Чернобыле, кто ездит в зону отчуждения и могут ли туда сейчас попасть россияне, выяснил РБК.

От делегаций общественников к коммерческим турам

Первые вынужденные поездки в чернобыльскую зону начались уже в 1986 году вскоре после аварии, рассказывает Сергей Мирный, офицер радиационной разведки, ликвидатор последствий чернобыльской катастрофы и основатель турфирмы «Чернобыль Тур». Летом 1986-го Мирный ездил в зоне почти по тем же маршрутам, что и нынешние посетители, но тогда они назывались «маршрутами разведки».

После аварии на ядерном реакторе власти СССР занимались ликвидацией ее последствий и эвакуировали население с зараженной радиацией территории. Над взорвавшимся четвертым энергоблоком АЭС был возведен саркофаг — объект «Укрытие». Жители Припяти и других населенных пунктов в 30-километровой зоне вынуждены были навсегда оставить свои дома. Сама зона превратилась в охраняемый объект с пропускным режимом.

На ликвидацию последствий взрыва и радиационных загрязнений были направлены сотни тысяч людей. С 1986 по 1990 год, по оценкам Центра содействия социально-экологическим инициативам атомной отрасли, в ликвидации участвовали более 526 тыс. человек.

Постепенно посещение Чернобыля официальными делегациями и делегациями профессионалов коммерциализировалось и превратилось в поездки «интересующихся людей», рассказывает Мирный. Попасть в регион во второй половине 1990-х и начале 2000-х годов можно было с помощью общественных организаций: в администрацию зоны отчуждения обращались с просьбой принять делегацию общественности, для ее членов оформляли пропуска, и группа въезжала по определенному маршруту с сопровождающим.

Мирного в 2006-м пригласила в такую поездку как почетного гостя общественная организация бывших жителей города Припяти. «У них был сайт, на котором они вывешивали анонсы предстоящих поездок и обычно два-три раза в месяц набирали автобус желающих», — вспоминает Мирный.

Бывшие жители Припяти, в частности, следили за состоянием брошенного города, который был «беззащитен перед мародерами и любителями экстремального туризма», — они настаивали на том, чтобы Припять была признана городом-музеем. «Первые годы добра хватало: сорочки, кофты, шубы. Бери и вези на барахолку», — вспоминала одна из героинь книги Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва» про оставленные поселки, попавшие в зону отчуждения. Другой герой, командир взвода охраны, вспоминал, как они задержали машину из эвакуированной Припяти: «Кузов накрыт брезентом. Поднимаем брезент: двадцать чайных сервизов, мебельная стенка, мягкий угол, телевизор, ковры, велосипеды...»

В 2000-х годах чернобыльский туризм уже был достаточно развит и бизнес становился организованным: появлялись турфирмы, которые предлагали поездки в экзотические места бывшего СССР, в том числе и в Чернобыль. Экскурсии в Чернобыль как полноценный турпродукт появились в 2004 году, но тогда они были единичными, уточняет руководитель компании «Чернобыль Тревел» Андрей Хомей. Мирный со своим партнером создал «Чернобыль Тур» в 2008-м: «Соединить слова «Чернобыль» и «тур» на своем знамени тогда было очень дерзким, но, как оказалось, дальновидным поступком».

Сейчас турфирм с похожим названием уже несколько, компании, которые организуют поездки в Чернобыль, даже объединились в Ассоциацию чернобыльских туроператоров. В нее входит около двух десятков компаний, причем не только туристических, но и гостиницы и рестораны, например, в городе Славутич, где живут работники Чернобыльской АЭС.

Как Чернобыль пережил 2014 год

До 2014 года количество туристов в Чернобыле стабильно росло, рассказывает Сергей Мирный. По его словам, не менее половины, а то и две трети гостей были из России, они, как правило, находили в интернете информацию о поездках в зону отчуждения и покупали туры у украинских турфирм напрямую.

Вооруженный конфликт в Донбассе в 2014 году имел, по оценке Мирного, «катастрофические последствия» для чернобыльского туризма: россияне практически перестали приезжать; из-за страха «войны в Украине» резко снизилось количество туристов из других стран, а из-за социально-экономического кризиса меньше ездить в Чернобыль стали и сами украинцы.

Но уже через год поток практически восстановился до докризисного уровня благодаря вернувшимся иностранцам: прежде всего британцам, американцам, немцам и полякам. Они, как отмечает Андрей Хомей, едут в зону отчуждения не только потому, что там произошла известная трагедия, но и чтобы посмотреть, «как было в Советском Союзе»: в зоне отчуждения все осталось так, как было в 1986 году.

Для привлечения иностранцев пришлось проводить информационную и рекламные кампании: к примеру, на сайтах туроператоров появилась отдельная страница с картой Украины — чтобы было понятно, как далеко Чернобыль находится от Донецка и Луганска. Положительный эффект для турпотока дало и то, что украинские туроператоры начали участвовать в международных выставках на общенациональных стендах под эгидой департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли.

Важное значение для Чернобыля имело и то, что после 2014 года турбизнес начал активно сотрудничать с госструктурами — это, как отмечает Мирный, позволило постепенно признать экскурсии полноправным видом деятельности в зоне отчуждения, что, в свою очередь, ускорило цифровую поддержку таких поездок и способствовало появлению новых маршрутов. А на КПП «Дитятки», например, появились информационно-туристические центры, стали продаваться сувениры, заработали точки общепита.

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыле туристического центра для посетителей со всего мира. Президент пообещал упростить доступ в зону, чтобы не было «огромных очередей на КПП и внезапных отказов в пунктах пропуска», а также отменить запрет на видеосъемку в зоне отчуждения. В сентябре 2019 года Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения утвердило 21 маршрут для туристов — 13 наземных, пять водных и три воздушных.

С новым саркофагом В 2019 году был введен в эксплуатацию новый саркофаг над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, построенный усилиями международного сообщества. Металлическая арка, получившая название «Новый безопасный конфайнмент», по плану будет обеспечивать защиту в течение 100 лет. Строительство нового саркофага велось с 2008 года, им занимался международный фонд «Укрытие», созданный по инициативе стран «Большой семерки» под управлением Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Общая сумма проекта составила €1,5 млрд, из них €700 млн перечислил сам ЕБРР, еще €431 млн составил вклад ЕС.

В том же 2019 году в Чернобыль стали вновь пускать и россиян, что не практиковалось с 2014 года, уточняет сотрудница турфирмы Chernobyltime. «Были попытки не пускать, но мы провели работу, — подтверждает Мирный. — Если человеку уже разрешили въезд в страну, какой смысл не пускать его в чернобыльскую зону, где он под присмотром гида? Проверяют, но пускают спокойно». Но, признает собеседник РБК, туристов из России «пока единицы».

По итогам 2019 года, когда как раз вышел сериал HBO, в зоне побывали, по данным ЦОТИЗ, 124,4 тыс. гостей, две трети из них — иностранцы из 140 стран.

Как сейчас организованы экскурсии

Зона отчуждения — охраняемый объект с пропускным режимом. «Даже не пытайтесь самостоятельно попасть туда», — предупреждают потенциального туриста на официальном сайте зоны. Там же указаны контакты 18 турфирм, организующих экскурсии. В зону отчуждения проникают и сталкеры, но за нахождение в зоне без разрешения предусмотрен как минимум административный штраф.

Туроператор заключает договор с администрацией зоны и отправляет группы в сопровождении гида. Разрешения на посещение оформляются исключительно через систему «Электронный билет»: организатор группы подает заявку, в которой указывает, в частности, фамилию, имя, отчество, гражданство, паспортные данные (либо данные другого удостоверения личности).

До пандемии автобусы в Чернобыль уходили из центра Киева, по словам туроператоров, каждое утро. Добраться из столицы Украины до границы 30-километровой охраняемой зоны можно за полтора-два часа. Летом, в высокий сезон, на КПП могли собраться тысяча-полторы человек. Как раз чтобы не создавать толпы, и ввели электронные билеты.

Отказывают во въезде, по словам туроператоров, редко — как правило, если турист забыл документ, удостоверяющий личность. Самый популярный день для экскурсий, по информации «Чернобыль Тревел», — суббота. Туроператор Chernobyltime, по словам его сотрудницы, раньше отправлял из Киева в зону отчуждения минимум пять автобусов каждый день, в прошлом году из-за пандемии удавалось отправлять один, да и тот в выходные.

Правила посещения В Чернобыль нужно надевать одежду и обувь, максимально закрывающую тело, — футболки, короткие шорты и платья запрещены. На въезде в зону отчуждения — досмотр. Проверяют, предупреждает Сергей Мирный, очень дотошно: «Забирают удочки — в зоне нельзя охотиться и ловить рыбу. Хотя браконьеры там, конечно, есть». На выезде смотрят, не вывозит ли турист каких-то предметов из зоны. «Брать вообще ничего нельзя», за это, напоминает Мирный, предусмотрена уголовная ответственность, хотя таких примеров практически нет. Туристам рекомендуют не ставить на землю рюкзаки и фототехнику и не пачкаться, потому что на выезде из зоны есть дозиметрический контроль. «Понятно, что там очень низкие пороги, и если где-то радиоактивная грязь прилипнет, ее долго и нудно нужно будет отмывать, всякие бумажки пишутся по этому поводу, это никому не нужно», — добавляет Мирный. В Чернобыле группа ходит в сопровождении гида — разбредаться нельзя, а если группа большая, 40–45 человек, ее сопровождают несколько гидов. Туристы проходят большой инструктаж по технике безопасности. Строго запрещено заходить в любые заброшенные жилые или промышленные здания. Часть объектов в зоне запрещено снимать, а территорию самой Чернобыльской станции нельзя снимать в радиусе 5 км.

Спросом, по данным Chernobyltime, традиционно пользуются однодневные туры длительностью 12 часов, которые включают посещение городов Чернобыль и Припять, а также смотровой площадки объекта «Укрытие». Для украинцев стоимость такой экскурсии начинается от $44, для иностранцев — от $99.

Доступны при желании и многодневные поездки. На сайте зоны отчуждения указано, что Чернобыль — преимущественно город-призрак, но там живут немногочисленные административные работники зоны отчуждения, поэтому есть два магазина и отель. Туристы, отправившиеся в двухдневный тур, могут выехать из зоны электричкой через территорию Белоруссии на левый берег Днепра и переночевать в Славутиче — по словам Мирного, городе с уникальной архитектурой, последнем, который построен при Советском Союзе.

Большинство доступных районов Чернобыля безопасны для посещения до пяти дней, указано на сайте ЦОТИЗ. Турист может с помощью специального гаджета отслеживать уровень радиации, она будет составлять не более 2–3 миллизиверта — примерно как после одного часа в самолете.

Туроператоры предлагают своим клиентам взять в аренду портативный бытовой дозиметр. «Мы это всем рекомендуем не только для того, чтобы деньги заработать, а просто там интересная среда, которая меняется от места к месту, — объясняет Мирный. — Я всем говорю, что ездить в Чернобыль без дозиметра — это как ездить в обычные туры с завязанными глазами».