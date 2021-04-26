Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 75,31 74,58 EUR Нал. 91,09 90,36 USD Бирж. 74,94 -0,04 EUR Бирж. 90,67 -0,01 USD ЦБ. 75,09 -1,33 EUR ЦБ. 90,47 -1,57 EUR/USD 1,21 +0,00 BTC/USD Бирж. 52874,00 +3875,00 IMOEX 3597,17 -0,09% RTSI 1511,85 +0,67% Brent 65,87 +0,24% DJIA 34043,49 +0,67% Nasdaq 14016,81 +1,44%
Радиоактивный отдых
Лента новостей
Володин заявил о «гене демократии» в России 09:24, Политика Карацев вошел в топ-5 чемпионской гонки ATP 09:08, Спорт Как управленцу повысить свою квалификацию: три возможных сценария 09:07, PRO «Коммерсантъ» узнал о подготовке к ограничению экспорта бензина 09:06, Экономика Фонд вместо смс: как финансируют долгосрочные проекты социальной медицины 09:05, РБК и Фонд Потанина Как организован туризм в чернобыльскую зону отчуждения 09:00, Общество Кто получил «Оскар», где в России хорошо живется. Главное за ночь 08:58, Общество Верховный суд одобрил запрос кредиторами данных о родственниках банкротов 08:46, Общество Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ульяновске 08:40, Общество Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной 08:36, РБК и ASUS РБК Pro: какие ошибки стоили Intel статуса лидера 08:33, PRO Врио главы Тувы отправил в отставку правительство региона 08:19, Политика Россияне назвали размер необходимого для достойной жизни дохода 08:10, Общество Абьюз на работе: как выйти из ситуации без ущерба для себя и карьеры 08:09, PRO Чем оригинальные запасные части для автомобиля лучше. Тест на выживание 08:07, РБК и Mercedes-Benz Что осталось от Припяти и Чернобыльской АЭС под саркофагом. Фотогалерея 08:00, Фотогалерея  Эксперты назвали долю обнаруживших у себя признаки COVID-19 россиян 08:00, Общество Все запущенные ракетой «Союз» спутники вышли на орбиту 07:41, Технологии и медиа Вести бизнес в России: взгляд предпринимателей 07:38, РБК и Альфа-Банк Минобороны испытало новую ракету системы ПРО 07:22, Общество Лучшие регионы для жизни. Рейтинг РБК 07:00, Экономика Где вам будет жить хорошо. Тест-игра РБК 07:00, Экономика Как рассчитывается рейтинг регионов РБК 07:00, Экономика Позиции в рейтинге качества жизни на фоне эпидемии потеряли 27 регионов 07:00, Экономика Какие риски угрожают импортерам в 2021 году 06:56, РБК и Банк «Открытие» Энтони Хопкинс получил «Оскар» за роль в фильме «Отец» 06:36, Общество Нидерланды запретили перелеты из Индии из-за COVID-19 06:28, Политика 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение 06:23, РБК и ПСБ
Газета
Радиоактивный отдых
Газета № 059 (3348) (2604) Общество,
0

Радиоактивный отдых

Как проходят туры в чернобыльскую зону отчуждения
До 2014 года турпоток в зону отчуждения Чернобыльской АЭС стабильно обеспечивали россияне. Обострившиеся отношения между Россией и Украиной заставили специализированные турфирмы сделать ставку на гостей из Европы и Америки
Фото: Pavlo Gonchar / Global Look Press
Фото: Pavlo Gonchar / Global Look Press

31 декабря 2020 года в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС встречали новый год 14 поляков. Именно граждане этой страны завели традицию провожать год в вахтовом городке зоны отчуждения, отделенной от остального мира после аварии 26 апреля 1986 года. Проститься с ковидным годом на этот раз приехало меньше поляков, чем было в 2019-м. Помимо них в зоне отчуждения были и другие иностранцы, всего 24 человека, отчитался Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения (ЦОТИЗ).

Прошлый год имел все шансы стать для Чернобыля прорывным с точки зрения туризма: в 2019 году снятый каналом HBO сериал «Чернобыль» резко увеличил интерес туристов со всего мира к зоне отчуждения. Но пандемия все перечеркнула: 18 марта 2020 года Украина вслед за другими странами закрыла свои границы для иностранцев для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответственно, был ограничен и въезд в зону отчуждения, а среди ее посетителей доля иностранцев достигала 80%. Второй раз границы были закрыты в августе—сентябре. В результате в 2020 году турпоток в Чернобыль рухнул более чем на 70%. Ранее схожий крупный провал был в 2014 году, когда возникли сложности с пересечением границы для россиян.

Как устроен туристический бизнес в Чернобыле, кто ездит в зону отчуждения и могут ли туда сейчас попасть россияне, выяснил РБК.

От делегаций общественников к коммерческим турам

Первые вынужденные поездки в чернобыльскую зону начались уже в 1986 году вскоре после аварии, рассказывает Сергей Мирный, офицер радиационной разведки, ликвидатор последствий чернобыльской катастрофы и основатель турфирмы «Чернобыль Тур». Летом 1986-го Мирный ездил в зоне почти по тем же маршрутам, что и нынешние посетители, но тогда они назывались «маршрутами разведки».

После аварии на ядерном реакторе власти СССР занимались ликвидацией ее последствий и эвакуировали население с зараженной радиацией территории. Над взорвавшимся четвертым энергоблоком АЭС был возведен саркофаг — объект «Укрытие». Жители Припяти и других населенных пунктов в 30-километровой зоне вынуждены были навсегда оставить свои дома. Сама зона превратилась в охраняемый объект с пропускным режимом.

На ликвидацию последствий взрыва и радиационных загрязнений были направлены сотни тысяч людей. С 1986 по 1990 год, по оценкам Центра содействия социально-экологическим инициативам атомной отрасли, в ликвидации участвовали более 526 тыс. человек.

Постепенно посещение Чернобыля официальными делегациями и делегациями профессионалов коммерциализировалось и превратилось в поездки «интересующихся людей», рассказывает Мирный. Попасть в регион во второй половине 1990-х и начале 2000-х годов можно было с помощью общественных организаций: в администрацию зоны отчуждения обращались с просьбой принять делегацию общественности, для ее членов оформляли пропуска, и группа въезжала по определенному маршруту с сопровождающим.

Мирного в 2006-м пригласила в такую поездку как почетного гостя общественная организация бывших жителей города Припяти. «У них был сайт, на котором они вывешивали анонсы предстоящих поездок и обычно два-три раза в месяц набирали автобус желающих», — вспоминает Мирный.

Бывшие жители Припяти, в частности, следили за состоянием брошенного города, который был «беззащитен перед мародерами и любителями экстремального туризма», — они настаивали на том, чтобы Припять была признана городом-музеем. «Первые годы добра хватало: сорочки, кофты, шубы. Бери и вези на барахолку», — вспоминала одна из героинь книги Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва» про оставленные поселки, попавшие в зону отчуждения. Другой герой, командир взвода охраны, вспоминал, как они задержали машину из эвакуированной Припяти: «Кузов накрыт брезентом. Поднимаем брезент: двадцать чайных сервизов, мебельная стенка, мягкий угол, телевизор, ковры, велосипеды...»

В 2000-х годах чернобыльский туризм уже был достаточно развит и бизнес становился организованным: появлялись турфирмы, которые предлагали поездки в экзотические места бывшего СССР, в том числе и в Чернобыль. Экскурсии в Чернобыль как полноценный турпродукт появились в 2004 году, но тогда они были единичными, уточняет руководитель компании «Чернобыль Тревел» Андрей Хомей. Мирный со своим партнером создал «Чернобыль Тур» в 2008-м: «Соединить слова «Чернобыль» и «тур» на своем знамени тогда было очень дерзким, но, как оказалось, дальновидным поступком».

Сейчас турфирм с похожим названием уже несколько, компании, которые организуют поездки в Чернобыль, даже объединились в Ассоциацию чернобыльских туроператоров. В нее входит около двух десятков компаний, причем не только туристических, но и гостиницы и рестораны, например, в городе Славутич, где живут работники Чернобыльской АЭС.

Как Чернобыль пережил 2014 год

До 2014 года количество туристов в Чернобыле стабильно росло, рассказывает Сергей Мирный. По его словам, не менее половины, а то и две трети гостей были из России, они, как правило, находили в интернете информацию о поездках в зону отчуждения и покупали туры у украинских турфирм напрямую.

Вооруженный конфликт в Донбассе в 2014 году имел, по оценке Мирного, «катастрофические последствия» для чернобыльского туризма: россияне практически перестали приезжать; из-за страха «войны в Украине» резко снизилось количество туристов из других стран, а из-за социально-экономического кризиса меньше ездить в Чернобыль стали и сами украинцы.

Но уже через год поток практически восстановился до докризисного уровня благодаря вернувшимся иностранцам: прежде всего британцам, американцам, немцам и полякам. Они, как отмечает Андрей Хомей, едут в зону отчуждения не только потому, что там произошла известная трагедия, но и чтобы посмотреть, «как было в Советском Союзе»: в зоне отчуждения все осталось так, как было в 1986 году.

Для привлечения иностранцев пришлось проводить информационную и рекламные кампании: к примеру, на сайтах туроператоров появилась отдельная страница с картой Украины — чтобы было понятно, как далеко Чернобыль находится от Донецка и Луганска. Положительный эффект для турпотока дало и то, что украинские туроператоры начали участвовать в международных выставках на общенациональных стендах под эгидой департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли.

Важное значение для Чернобыля имело и то, что после 2014 года турбизнес начал активно сотрудничать с госструктурами — это, как отмечает Мирный, позволило постепенно признать экскурсии полноправным видом деятельности в зоне отчуждения, что, в свою очередь, ускорило цифровую поддержку таких поездок и способствовало появлению новых маршрутов. А на КПП «Дитятки», например, появились информационно-туристические центры, стали продаваться сувениры, заработали точки общепита.

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыле туристического центра для посетителей со всего мира. Президент пообещал упростить доступ в зону, чтобы не было «огромных очередей на КПП и внезапных отказов в пунктах пропуска», а также отменить запрет на видеосъемку в зоне отчуждения. В сентябре 2019 года Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения утвердило 21 маршрут для туристов — 13 наземных, пять водных и три воздушных.

С новым саркофагом

В 2019 году был введен в эксплуатацию новый саркофаг над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, построенный усилиями международного сообщества. Металлическая арка, получившая название «Новый безопасный конфайнмент», по плану будет обеспечивать защиту в течение 100 лет.

Строительство нового саркофага велось с 2008 года, им занимался международный фонд «Укрытие», созданный по инициативе стран «Большой семерки» под управлением Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Общая сумма проекта составила €1,5 млрд, из них €700 млн перечислил сам ЕБРР, еще €431 млн составил вклад ЕС.

В том же 2019 году в Чернобыль стали вновь пускать и россиян, что не практиковалось с 2014 года, уточняет сотрудница турфирмы Chernobyltime. «Были попытки не пускать, но мы провели работу, — подтверждает Мирный. — Если человеку уже разрешили въезд в страну, какой смысл не пускать его в чернобыльскую зону, где он под присмотром гида? Проверяют, но пускают спокойно». Но, признает собеседник РБК, туристов из России «пока единицы».

По итогам 2019 года, когда как раз вышел сериал HBO, в зоне побывали, по данным ЦОТИЗ, 124,4 тыс. гостей, две трети из них — иностранцы из 140 стран.

Как сейчас организованы экскурсии

Зона отчуждения — охраняемый объект с пропускным режимом. «Даже не пытайтесь самостоятельно попасть туда», — предупреждают потенциального туриста на официальном сайте зоны. Там же указаны контакты 18 турфирм, организующих экскурсии. В зону отчуждения проникают и сталкеры, но за нахождение в зоне без разрешения предусмотрен как минимум административный штраф.

Туроператор заключает договор с администрацией зоны и отправляет группы в сопровождении гида. Разрешения на посещение оформляются исключительно через систему «Электронный билет»: организатор группы подает заявку, в которой указывает, в частности, фамилию, имя, отчество, гражданство, паспортные данные (либо данные другого удостоверения личности).

До пандемии автобусы в Чернобыль уходили из центра Киева, по словам туроператоров, каждое утро. Добраться из столицы Украины до границы 30-километровой охраняемой зоны можно за полтора-два часа. Летом, в высокий сезон, на КПП могли собраться тысяча-полторы человек. Как раз чтобы не создавать толпы, и ввели электронные билеты.

Отказывают во въезде, по словам туроператоров, редко — как правило, если турист забыл документ, удостоверяющий личность. Самый популярный день для экскурсий, по информации «Чернобыль Тревел», — суббота. Туроператор Chernobyltime, по словам его сотрудницы, раньше отправлял из Киева в зону отчуждения минимум пять автобусов каждый день, в прошлом году из-за пандемии удавалось отправлять один, да и тот в выходные.

Правила посещения

В Чернобыль нужно надевать одежду и обувь, максимально закрывающую тело, — футболки, короткие шорты и платья запрещены. На въезде в зону отчуждения — досмотр. Проверяют, предупреждает Сергей Мирный, очень дотошно: «Забирают удочки — в зоне нельзя охотиться и ловить рыбу. Хотя браконьеры там, конечно, есть».

На выезде смотрят, не вывозит ли турист каких-то предметов из зоны. «Брать вообще ничего нельзя», за это, напоминает Мирный, предусмотрена уголовная ответственность, хотя таких примеров практически нет. Туристам рекомендуют не ставить на землю рюкзаки и фототехнику и не пачкаться, потому что на выезде из зоны есть дозиметрический контроль. «Понятно, что там очень низкие пороги, и если где-то радиоактивная грязь прилипнет, ее долго и нудно нужно будет отмывать, всякие бумажки пишутся по этому поводу, это никому не нужно», — добавляет Мирный.

В Чернобыле группа ходит в сопровождении гида — разбредаться нельзя, а если группа большая, 40–45 человек, ее сопровождают несколько гидов.

Туристы проходят большой инструктаж по технике безопасности. Строго запрещено заходить в любые заброшенные жилые или промышленные здания. Часть объектов в зоне запрещено снимать, а территорию самой Чернобыльской станции нельзя снимать в радиусе 5 км.

Спросом, по данным Chernobyltime, традиционно пользуются однодневные туры длительностью 12 часов, которые включают посещение городов Чернобыль и Припять, а также смотровой площадки объекта «Укрытие». Для украинцев стоимость такой экскурсии начинается от $44, для иностранцев — от $99.

Доступны при желании и многодневные поездки. На сайте зоны отчуждения указано, что Чернобыль — преимущественно город-призрак, но там живут немногочисленные административные работники зоны отчуждения, поэтому есть два магазина и отель. Туристы, отправившиеся в двухдневный тур, могут выехать из зоны электричкой через территорию Белоруссии на левый берег Днепра и переночевать в Славутиче — по словам Мирного, городе с уникальной архитектурой, последнем, который построен при Советском Союзе.

Большинство доступных районов Чернобыля безопасны для посещения до пяти дней, указано на сайте ЦОТИЗ. Турист может с помощью специального гаджета отслеживать уровень радиации, она будет составлять не более 2–3 миллизиверта — примерно как после одного часа в самолете.

Туроператоры предлагают своим клиентам взять в аренду портативный бытовой дозиметр. «Мы это всем рекомендуем не только для того, чтобы деньги заработать, а просто там интересная среда, которая меняется от места к месту, — объясняет Мирный. — Я всем говорю, что ездить в Чернобыль без дозиметра — это как ездить в обычные туры с завязанными глазами».

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: Чернобыль , туризм
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter