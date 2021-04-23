Segezha Group пилит вдвое дешевле
Лесопромышленный холдинг Segezha Group, подконтрольный АФК «Система» Владимира Евтушенкова, накануне готовящегося IPO на Московской бирже раскрыл себестоимость своей продукции.
Себестоимость производства пиломатериалов компании, которая является лидером на этом рынке в России, в четвертом квартале 2020 года составила $110 за 1 куб. м, в то время как в Западной Канаде — $195, на западном побережье США — $215, а в Финляндии — $260. Об этом говорится в информационном меморандуме (.pdf), подготовленном для потенциальных инвесторов Segezha Group перед IPO. Выпуск пиломатериалов — второй по величине сегмент бизнеса компании, принесший ей в 2020 году почти 28% выручки (около 19,2 млрд руб.). Он уступает только производству бумаги и упаковки (51,7% выручки) и обходит производство фанеры и плит (11,1%).
РБК направил запросы по поводу себестоимости их продукции представителям других крупных российских производителей пиломатериалов — RFP Group (крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке), подконтрольной Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и Александру Фролову, группы компаний «Титан» Владимира Крупчака и Устьянского лесопромышленного комплекса Владимира Буторина (обе группы работают в Архангельской области).
Почему у продукции Segezha такая себестоимость
В 2020 году Segezha Group увеличила производство пиломатериалов на 17,4%, до 1,19 млн куб. м. Продукция компании, необходимая для строительства, производства заготовок для мебели и клееных деревянных конструкций, а также в производстве деревянной тары и упаковки, выпускается в Архангельской (Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат) и Вологодской областях (Сокольский ДОК), Карелии (ЛДК «Сегежский») и Красноярском крае (Лесосибирский ЛДК № 1). Предприятия Северо-Западного федерального округа специализируются на производстве пиломатериалов из ели и сосны, Красноярского края — из ангарской сосны, ели, пихты и сибирской лиственницы.
Около 50–70% себестоимости пиломатериалов приходится на сырье (лес), говорится в меморандуме. Стоимость сырья у Segezha — $34 за 1 куб. м (для производства 1 куб. м пиломатериалов требуется 2 куб. м леса), в США и Канаде — $60 и $65, а в Финляндии — $96. «В России цены на сырье на воротах лесопильных предприятий ниже, чем в других странах, из-за более низких затрат на сбор урожая (рубку деревьев. — РБК)», — говорится в меморандуме. Согласно документу, это связано с тем, что российские компании, как правило, используют экстенсивную модель рубки в отличие от интенсивной в других странах (в частности, в Скандинавии), где активно занимаются посадкой новых деревьев и используют удобрения.
Стоимость российского сырья намного ниже, чем в других странах — мировых лидерах лесозаготовки, благодаря тому что в России невысокие ставки аренды и относительно недорогая рабочая сила, отмечает вице-президент, руководитель дивизиона «Лесные ресурсы и деревообработка» Segezha Group Евгений Баталов (его слова передала пресс-служба). У Segezha Group есть еще одно важное преимущество — недлинное логистическое плечо: компания располагает свои активы или подбирает лесную арендную базу так, чтобы заготавливать лес было максимально экономически выгодно, добавил он. «Наше ответственное отношение к лесопользованию подтверждает то, что у нас более 83% арендной базы сертифицировано по международным стандартам, что в свою очередь подтверждает, что мы производим полное лесовосстановление на всей территории, где велась лесозаготовка», — сказал он. В 2020 году на восстановление леса компания потратила 141,5 млн руб.
К тому же Segezha Group использует вертикальную интеграцию с высокой долей собственного лесообеспечения — доля собственного сырья составляет более 80%, добавляет Баталов. Ресурсная база компании на конец 2020 года достигала 9,2 млн га — это площадь лесных участков, арендуемых на условиях долгосрочной аренды.
«Основная причина такой существенной разницы в себестоимости производства пиломатериалов заключается в том, что в России значительно дешевле сырье и конечная стоимость пиломатериалов, чем на Западе», — замечает руководитель аналитической службы агентства Lesprom Network Филипп Чебышев. В последние годы в мире наблюдается рост спроса на сырье для производства пиломатериалов (пиловочник), а также растут расходы на повышение заработной платы персонала, что может привести к росту себестоимости производства пиломатериалов, добавляет он. Цена на продукцию деревообработки стабильно растет последние пять лет, указывает и Баталов, уверяя, что продолжение роста цен на сырье не окажет заметного влияния на себестоимость продукции Segezha Group.
Куда Segezha поставляет пиломатериалы
Segezha отправляет на экспорт 100% лесопильной продукции. Крупнейшие покупатели ее пиломатериалов — это Китай (48%), Египет (17%), Великобритания (8,2%), Финляндия (8,2%), Франция (5,2%) и Германия (3,2%), говорится в меморандуме. География продаж компании охватывает более 30 стран.
Китай — крупнейший в мире покупатель пиломатериалов хвойных пород. В 2019 году Китай импортировал около 28 млн куб. м такой продукции — в первую очередь из России (17 млн куб. м) и Европы (5 млн куб.), остальную часть — из Северной Америки и стран Океании.
Цены на пиломатериалы, импортируемые в эту страну из России, в среднем почти вдвое ниже, чем из Европы, из-за более низкого уровня обработки дерева. В 2019 году они составили около $120 за 1 куб. м для российских экспортеров и $185 для европейских, следует из данных отраслевых консультантов Vision Hunters, которые приводятся в меморандуме Segezha Group. У самой Segezha Group экспортные цены для Китая (за счет более высокого уровня обработки) сопоставимы с поставщиками из Финляндии и Швеции, подчеркивается в документе. В 2020 году они остались на уровне предыдущего года — $185 за 1 куб. м.
В итоге рентабельность по EBITDA (OIBDA) у европейских компаний от продажи пиломатериалов не превышает 15%, говорится в меморандуме «дочки» «Системы». А у самой Segezha Group общая рентабельность от всех трех основных сегментов бизнеса в 2020 году выросла на 1,3 п.п., до 25,3%.
Россия, на которую приходится около 20% мировых лесных запасов и 50% запасов северных хвойных пород, — крупнейший экспортер пиломатериалов. С 2015 по 2019 год поставки из России выросли на 4,5 млн куб. м, до примерно 27 млн куб. м, а 2020 году — еще на 2,8 млн куб. м, до 30 млн куб. м. Но рынок сильно фрагментирован (очень много мелких небольших лесопилок), на долю Segezha пришлось лишь около 4% экспорта. В 2025 году ожидается рост экспорта российских пиломатериалов еще на 5,5 млн куб. м, до более чем 35 млн куб. м, в основном за счет роста спроса в Азии и Африке, прогнозируют эксперты Vision Hunters.