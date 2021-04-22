Металлурги прогнулись под инфраструктуру

«Русская сталь» сообщила о готовности предоставить скидки для госпроектов

Крупные металлургические компании решили предоставить скидки на металл для государственных строительных проектов. С такой инициативой они выступили, после того как в правительстве обсудили меры регулирования цен на их продукцию

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Крупнейшие металлургические компании, входящие в ассоциацию «Русская сталь» (в нее входят Evraz, «Северсталь», «Мечел», Новолипецкий меткомбинат и др.), решили предоставить скидки на металл для государственных строительных проектов.

Об этом говорится в письме председателя наблюдательного совета «Русской стали» и владельца Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых, которое он отправил 19 апреля министру промышленности Денису Мантурову. О содержании обращения РБК рассказали три источника, близких к разным металлургическим компаниям. Представитель «Русской стали» подтвердил факт отправки письма. РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга и Минстроя.

Какие условия предлагают металлурги

По словам собеседников РБК, «Русская сталь» предлагает заключить договоры на поставку металла для госстроек со скидками к рыночным ценам, зафиксировать их на весь срок реализации проекта, а также предусмотреть частичную предоплату и отгрузку минимальными партиями. Но размер конкретных скидок в письме не указывается.

Во вторник, 20 апреля, гендиректор «Металлоинвеста» (входит в «Русскую сталь») Назим Эфендиев на встрече с министром строительства Иреком Файзуллиным подтвердил готовность компании «предоставить гибкие условия поставок металлопроката под конкретные потребности строителей в значимых инфраструктурных проектах на долгосрочной основе». Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам. На встрече обсуждались такие крупные инфраструктурные проекты, как модернизация Восточного полигона РЖД — расширение Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба, а также строительство скоростной автомобильной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

Но в письме Седых подчеркивается, что принципы ценообразования и заключения договоров на льготных условиях для госстроек, а также меры контроля поставок металла необходимо согласовать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), чтобы не допустить перепродажи сырья на рынке, пересказывают источники его аргументы. РБК направил запрос в ФАС.

Металлурги ждут от Минстроя перечень крупных социальных и инфраструктурных государственных строек, финансируемых за счет средств федерального бюджета на 2021 год, а также список видов и объемов металлопроката, заказчиков по каждому объекту, с которыми будут заключаться такие договоры на особых условиях. Объемы поставок металлопродукции будут распределены между предприятиями, входящими в ассоциацию «Русская сталь», с учетом их возможностей и географического присутствия, говорится в письме.

По данным Минэкономразвития, государственные инвестиции в объекты капитального строительства на 2021 год составят 846,3 млрд руб. По подсчетам Минстроя, только за счет роста цен на металл строительные компании потеряют 42,31 млрд руб. Это приводит к срывам строительства, соответственно, такая сумма должна быть возмещена строителям за счет дополнительного бюджетного финансирования, заявляли ранее в ведомстве.

Почему металлурги предложили скидки

Застройщики и другие потребители металла жалуются на рост цен с декабря 2020 года: по различным оценкам, черный металл подорожал с ноября 2020 года на 30–50%. По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ; входит более 90 тыс. застройщиков и строительных подрядчиков) Антона Глушкова, после небольшой стабилизации цен в январе—феврале 2021 года в марте рост цен возобновился.

Недавно замглавы РЖД и председатель совета директоров «РЖД Строй» Андрей Макаров сообщил, что из-за роста цен на стройматериалы второй этап модернизации Восточного полигона может подорожать на 40 млрд руб., до 760 млрд руб. Он сослался на расчеты Минстроя и Главгосэкспертизы. «Нельзя допустить галопирующего роста стоимости проекта, потому что она и так [была] колоссальная — 720 млрд руб.», — отметил топ-менеджер.

Металлургические компании объясняли рост цен на российском рынке мировым трендом. Но в ответ на обращения потребителей в правительстве все же начали обсуждать меры по ограничению локального роста цен. Хотя в январе 2021-го металлурги начали заключать прямые контракты со строителями, в апреле власти вновь вернулись к обсуждению вариантов регулирования цен. Один из них предполагает установление индикативной цены на все основные позиции металлопродукции, используемой в строительстве (металлолома, железорудного сырья, арматуры, металлопроката и т.п.). Другой вариант — это компенсация изменения цен бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний.

В начале апреля первый вице-премьер Андрей Белоусов поручал проработать возможные меры реагирования на рост цен на черные и цветные металлы, рассказывают три источника РБК, близкие к разным металлургическим компаниям. Предложения металлургов давать скидки на металл для госстроек как раз подготовлены в связи с этим обсуждением, поясняют они. Представитель Белоусова отказался от комментариев.