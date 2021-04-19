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Между санкциями и саммитом
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Газета
Между санкциями и саммитом
Газета № 054 (3343) (1904)
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Между санкциями и саммитом

Эксперты оценили вероятность скорой встречи президентов России и США
Опрошенные РБК эксперты считают, что санкции США против России и ответ на них Москвы усложнят отношения двух стран, но не приведут к их радикальному ухудшению. Шансы встречи президентов низкие, но не нулевые
Джо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Насколько вероятна встреча президентов двух стран

Взаимные санкции США и России и общая неблагоприятная ситуация в двусторонних отношениях означают, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена вряд ли состоится в ближайшие недели, считает научный сотрудник американского Института исследований внешней политики (FPRI) Максимилиан Хесс. По его мнению, недавние ограничительные меры, принятые администрацией Байдена, сигнализируют о возвращении Вашингтона к политике, которая существовала во время эры Барака Обамы. «За четыре года своего президентства Дональд Трамп не рассчитывал, что сможет повлиять на поведение России, а санкции принимались из-за внутриполитических факторов. Сейчас Байден, как и Обама, вводит рестрикции, для того чтобы подать сигнал Москве и заставить ее изменить свое поведение», — сказал РБК Хесс.

Трамп, бывший президентом с начала 2017 года по начало 2021 года, несколько раз встречался с Путиным, в июле 2018 года прошел двусторонний саммит лидеров в финском Хельсинки.

Байден предложил Путину встретиться в ходе телефонного разговора 13 апреля. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, встреча необходима, чтобы наладить с Москвой стабильные и предсказуемые отношения, даже с учетом накопившихся противоречий. Говоря о влиянии санкций на возможную встречу Путина и Байдена, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что они «не будут способствовать» ей. «А помешают или не помешают — это решит президент», — добавил он.

Новые санкции США и контрсанкции России

15 апреля президент США Джо Байден распорядился ввести новые ограничения против России, обвинив Москву в попытках повлиять на политику США и их союзников, хакерских атаках и пособничеству международной коррупции и нарушении целостности. Новые санкции распространяются на российские облигации федерального займа (ОФЗ). Министерство финансов США выпустило директиву, запрещающую американским финансовым институтам участие в первичных размещениях облигаций Минфина России или Банка России независимо от валюты выпуска. Запрет распространяется на рублевые бумаги, которые будут выпущены после 14 июня 2021 года. Вдобавок Америка выслала десять российских дипломатов.

На следующий день Россия дала свой ответ, который включал в себя главным образом дипломатические меры. Во-первых, Москва высылает десять американских дипломатов. Во-вторых, послу США в Москве Джону Салливану рекомендовано временно вернуться на родину для консультаций, как это сделал посол России в США Анатолий Антонов. В-третьих, США будет запрещено нанимать на работу в своих дипломатических учреждениях на территории России ее граждан и граждан третьих стран. В-четвертых, Москва ограничит число американских дипломатов, которые смогут приехать в посольство в России в командировку (до десяти человек в год). В-пятых, Россия прекратит деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам.

Будущее саммита зависит от того, что лидеры США и России изначально рассчитывали получить от встречи, полагает старший научный сотрудник МГИМО Максим Сучков. Если американская администрация и российское руководство рассматривают саммит как ознакомительную встречу, а в случае Байдена еще и как возможность продемонстрировать внутренней аудитории жесткость в отношениях с Россией, то шансы на проведение таких дискуссий, скорее всего, не очень высоки, тем более в ближайшее время, отметил эксперт. По мнению Сучкова, на фоне «санкционной перестрелки» такая встреча будет плохо выглядеть для Москвы с репутационной точки зрения. «Если же команды с обеих сторон имеют какую-то конкретную повестку, хотят обсудить что-то, требующее безотлагательных совместных усилий, возможно военное обострение в одной соседней с Россией стране, то затягивать со встречей на высшем уровне, возможно, не стоит», — сказал РБК эксперт.
Хотя российские официальные лица скептически отозвались о санкциях, они не стали исключать проведение саммита, констатировал старший научный сотрудник Центра внешней политики США в Центре национальных интересов Пол Сондерс. «Саммит представляет потенциальную ценность в силу того, что поможет найти способы выхода из нынешнего кризиса в отношениях и поддерживать диалог по таким вопросам, как ядерные вооружения и угрозы в киберпространстве», — пояснил Сондерс в разговоре с РБК.
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По мнению директора Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона, эксперта клуба «Валдай» Ричарда Вайца, российское руководство может принять приглашение Вашингтона, даже несмотря на санкции. «Последние санкции США носят довольно умеренный и ограниченный характер, что позволило снизить урон двусторонним отношениям и оставить возможность для новых рестрикций», — констатировал в разговоре с РБК Вайц.

Если встреча Путина и Байдена состоится в ближайшее время, она станет одной из самых быстрых встреч российских и американских лидеров за последние 20 лет. Инаугурации американских президентов проходят 20 января. С момента инаугурации Джорджа Буша-младшего и его встречи с Путиным миновало 116 дней, со дня инаугурации Обамы и его встречи с Дмитрием Медведевым — 71. Трамп встретился с Путиным через 168 дней после своей инаугурации.

Что ждет отношения России и США дальше

По прогнозу Ричарда Вайца, диалог России и США останется довольно напряженным во время всего периода президентства Байдена. «В отличие от предшественников — Буша-младшего, Обамы или Трампа — Байден вообще не ставит перед собой цели улучшить отношения с Москвой», — отметил он. По мнению эксперта, Байден, конечно, продолжит переговоры с Россией по таким вопросам, как контроль над вооружениями или изменение климата, но не побоится вступать с Россией в конфронтацию по таким вопросам, как вмешательство Москвы в выборы, шпионаж и кибератаки. Пока что санкции США просто снижают роль американских институтов в российской экономике, утверждает Пол Сондерс. Серьезного ухудшения можно будет ждать в том случае, если ответ России на меры США выйдет за рамки дипломатических рестрикций и Вашингтон ответит на это дополнительными, более жесткими действиями, говорит он.

Байден действительно не боится действовать жестко в отношении России и надеется склонить ее к изменению поведения, считает Максимилиан Хесс. По его словам, США, конечно же, не ждут от Москвы коренных изменений во внешней политике, но хотели бы свести к минимуму угрозу российских кибератак и операций, осуществляемых разведкой за рубежом, считает аналитик. Хесс не исключает, что эскалация противоречий может привести к отъезду американского посла Салливана, что еще сильнее усложнит диалог Москвы и Вашингтона. «Это усложнит жизнь обеим странам, но, по-видимому, Кремль считает, что по Америке такой шаг ударит сильнее, а поэтому использует угрозу высылки посла как рычаг давления», — говорит Хесс. Сложно припомнить прецеденты в дипломатической практике, когда послу рекомендовали бы уехать на время домой, а поэтому вполне может быть, что Салливан проигнорирует эту «рекомендацию», считает Максим Сучков.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: США , санкции , Джо Байден
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