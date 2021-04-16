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Мировое излечение уперлось в вакцинный национализм
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Газета
Мировое излечение уперлось в вакцинный национализм
Газета № 053 (3342) (1604) Политика,
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Мировое излечение уперлось в вакцинный национализм

Аналитики IHS Markit предупредили о главном риске борьбы с пандемией
Вакцинный национализм может стать самой серьезной преградой на пути к победе над COVID-19, считают аналитики IHS Markit. Из-за отсутствия у разных стран мира равноправного доступа к вакцинам пандемия может продлиться до 2023 года
Фото: Olivier Matthys / Reuters
Фото: Olivier Matthys / Reuters

Коллективный иммунитет и новые штаммы

Неравномерный доступ государств к вакцинам от коронавируса COVID-19 позволил некоторым развитым странам резко нарастить темпы прививочной кампании, однако может помешать победить пандемию в мировых масштабах. Об этом в аналитической записке пишут эксперты американо-британской консалтинговой компании IHS Markit (есть в распоряжении РБК).

«Вакцинный национализм может дать преимущество странам на короткой дистанции, однако он серьезнейшим образом подрывает коллективное противодействие пандемии из-за влияния на распределение вакцин не лучшим образом», — утверждается в документе.

Как отмечают аналитики, если страны продолжат политику вакцинного национализма, то это создаст «самый серьезный риск, увеличивающий шансы продолжения пандемии до 2022–2023 года по всему миру». Одна из угроз заключается в мутации вируса. В странах, отстающих по темпам вакцинации, могут появиться новые штаммы вируса, которые потом попадут в страны с коллективным иммунитетом, прогнозируют в IHS Markit. «Пандемия COVID-19 создала условия для беспрецедентного сотрудничества в фармакологической индустрии, нацеленного на создание вакцин для борьбы с болезнью. Эти усилия принесли успехи <...>, однако борьба с COVID-19 привела к появлению очередного последствия вируса — конфликта между странами из-за поставок вакцин и их доступности», — говорится в записке. Политики уже начали обращать внимание на это обстоятельство.

По оценкам экспертов IHS Markit, до конца 2021 года будет произведено около 14,7 млрд доз вакцин. «В теории, этого должно быть достаточно, чтобы полностью побороть пандемию, однако неэффективное распределение вакцин по всему миру означает, что препараты попадут главным образом на рынки развитых стран», — считают аналитики.

Политика
Эксперты назвали главных производителей и покупателей вакцин в мире Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

Они также отмечают, что количество заказанных некоторыми развитыми странами вакцин в четыре-девять раз превышает численность их населения. «В то же время многие развивающиеся страны фактически не имеют возможности развертывания массовых программ вакцинации, так как им не хватает доз для вакцинации населения, и это затягивает пандемию», — говорится в записке.

В общей сложности страны мира заключили контракты на поставки 8,6 млрд вакцин от COVID-19, следует из данных Duke Global Health Innovation Center при Дьюкском университете (США). Самая популярная — вакцина компании AstraZeneca, всего в мире было зарезервировано 2,4 млрд доз этого препарата. Больше всех доз зарезервировала Европейская комиссия от имени 27 стран ЕС — 1,8 млрд (при населении союза 446 млн человек), на втором месте — США с 1,2 млрд (при населении 328 млн человек), на третьем — Африканский союз с 680 млн (при населении 1,2 млрд человек), на четвертом — Великобритания с 457 млн доз вакцин (66 млн человек), на пятом — Бразилия с 370 млн доз (211 млн человек).

По данным исследователей, на страны с высокими доходами приходится 4,6 млрд доз, или 53% всех закупок вакцин в мире. На страны с доходами выше среднего приходится 17% закупок, на страны со средним достатком и с достатком ниже среднего — 16%. Оставшаяся доля приходится на закупки через механизм COVAX под эгидой ООН.

Три фактора вакцинного национализма

Аналитики IHS Markit обращают внимание на три главных фактора, которые могут повлиять на распределение вакцин. Первый фактор — споры между Евросоюзом и Великобританией. В Брюсселе считают, что Лондон получил несправедливое преимущество, выкупив вакцины, произведенные на территории ЕС. В Еврокомиссии обратили внимание, что объединение экспортировало более 70 млн доз вакцин более чем в 30 стран, однако Британия почти не экспортировала вакцины в другие страны. Если в ЕС введут запрет на экспорт вакцин, это приведет к ответным действиям других стран, которые поставляют европейским производителям вакцин промежуточные компоненты. Все это может обострить проблему нехватки вакцин и вызвать дефицит в таких государствах, как Британия, утверждают в IHS Markit.

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Второй фактор — стратегия США по закупкам вакцин. Как отмечают в IHS Markit, число вакцин, на поставку которых Вашингтон заключил контракты, примерно в четыре раза больше, чем численность населения США. Хотя до сегодняшнего дня Америка сделала своим приоритетом вакцинацию населения внутри страны, в будущем она начнет играть более активную роль в качестве экспортера, прогнозируют в IHS Markit. Одна из причин в том, что США в достаточной мере обеспечили себя вакцинами, а главной проблемой станет нежелание части населения делать прививку, поясняют аналитики. А поэтому Вашингтону станет легче экспортировать вакцины за рубеж.

Третий фактор — решение Индии временно приостановить экспорт вакцины компании AstraZeneca, которую производит Индийский институт сыворотки (SII). Как отмечают в IHS Markit, это может привести к дефициту вакцин в развивающихся странах, которые получают произведенный на SII препарат.

Страны — лидеры по темпам вакцинации — Израиль, Великобритания, Чили и США. По состоянию на 14 апреля, в Израиле доля населения, которая получила хотя бы одну дозу вакцины, составляет 61,9%, в Британии — 47,5%, в Чили — 38,9%, в США — 36,6%. В ЕС этот показатель составляет 16,4%, в России — 6,2%, следует из данных статистического портала Our World in Data.

Общество
Bloomberg оценил разницу в темпах вакцинации между странами в 25 раз Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Для помощи развивающимся странам под эгидой ООН был учрежден механизм COVAX, который поддерживают международные организации и национальные правительства. Его задача — обеспечить вакцинами все страны. 8 апреля Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вакцины были доставлены более чем 100 странам, первая поставка была совершена в Гану 24 февраля этого года. За это время было поставлено 38 млн доз вакцин AstraZeneca, Pfizer-BioNTech и Индийского института сыворотки. Всего в 2021 году через COVAX планируется распространить 2 млрд доз вакцин.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: вакцины , коронавирус , COVID-19
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